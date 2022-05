Υγεία και ευ ζην! Δύο ζητούμενα για μια καλύτερη ζωή και πώς να τα διασφαλίσουμε!

Κλείσιμο

Μέσα από τις δυσκολίες της υγειονομικής κρίσης των τελευταίων δύο χρόνων ανακαλύψαμε όλοι μας πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες της ζωής μας. Ανησυχήσαμε για τους ανθρώπους μας, αναζητήσαμε σιγουριά, κατανοήσαμε βαθιά πόσο σημαντική είναι η υγεία των αγαπημένων μας και η δική μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μείνουμε ασφαλείς, υγιείς και καλοδιάθετοι.Χρειαζόμαστε ολιστική φροντίδα, με τον τρόπο που μπορεί να το κάνει η, η οποία όχι μόνο προσφέρει μία νέα φιλοσοφία στην ασφάλιση αλλά την κάνει πράξη με ευέλικες ασφαλιστικές λύσεις για κάθε μας ανάγκη.Στον τομέα της Υγείας, η Generali μας συστήνει το Οικοσύστημα Υγείας και Φροντίδας, όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να δει στην πράξη πώς οι επιλογές ασφάλισής του διαμορφώνουν το δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα.Είναι ένα νέο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας που προσφέρει περισσότερα από αυτά που περιμένουμε και μας παρέχει πολλά παραπάνω απ’ αυτά που νομίζαμε ότι ξέραμε για τις Ασφαλίσεις Υγείας.εντάσσει την πρόληψη σε ένα πρόγραμμα, που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία μέσα από πέντε άξονες: Πρόληψη, Γιατρούς & Εξετάσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Υπηρεσίες. Με δυνατότητα παραμετροποίησης των καλύψεων σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες μέσα από πολλαπλούς συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε, ενώ παράλληλα επιλέγουμε το επίπεδο κάλυψης για κάθε άξονα σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό μας.Στομέσα στο generali.gr, μπορούμε όχι μόνο να δοκιμάσουμε – σε πραγματικό χρόνο - διαφορετικούς συνδυασμούς στις καλύψεις μας, αλλά να δούμε και μια εκτίμηση κόστους, ενώ για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ασφάλισης, ερχόμαστε σε επικοινωνία με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της, για επιπλέον εξατομικευμένη συμβουλευτική και εξυπηρέτηση., όμως υπόσχεται πολλά περισσότερα από αυτά που θα περιμέναμε. Έτσι, η συνύπαρξη παραδοσιακών ασφαλιστικών καλύψεων με υπηρεσίες ευ ζην και έξυπνες εφαρμογές διευκολύνουν και φροντίζουν την κάθε στιγμή μας. Με ένα κλικ, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως το να επικοινωνήσουμε μέσω τηλεσυνεδρίας με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, να πάρουμε Ιατρική Συμβουλευτική και καθοδήγηση κάθε ώρα, κάθε μέρα, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση της πιθανής αιτίας των συμπτωμάτων με το My e- Doctor.Να έχουμε προνομιακή πρόσβαση σε διαιτολόγους – διατροφολόγους για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής. Να αποκτήσουμε έναν ψηφιακό life & health coach για μια καλύτερη ποιότητα ζωής με το My Health IQ την ψηφιακή εφαρμογή υγείας. Να φτιάξουμε το δικό μας πρόγραμμα γυμναστικής με δωρεάν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία video γυμναστικής, live gym sessions και καθοδήγηση από εξειδικευμένους trainers των Holmes Place με την πλατφόρμα γυμναστικής και ευεξίας My e-Gym.Με τον τρόπο αυτό έχουμε τον γιατρό στο κινητό μας, τον ψηφιακό μας σύμβουλο υγείας, τον γυμναστή στο σπίτι μας, διαρκή ψυχολογική υποστήριξη, και διατροφολογική συμβουλευτική.Με το Οικοσύστημα Υγείας και Φροντίδας, η Generali κάνει το κόκκινο της φροντίδας και της προστασίας προτεραιότητα και την τεχνολογία σύμμαχο για άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση, 24/7. Προσφέρει εφαρμογές και πρακτικές για μια εμπειρία ασφάλισης που προάγει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα.Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ενός δικτύου γιατρών, αλλά διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό μέσα από την παροχή ψηφιακών εργαλείων τηλεϊατρικής διαθέσιμα 24/7. Δεν παρέχει μόνο νοσοκομειακή κάλυψη, αλλά λαμβάνει υπόψη και με ποιον τρόπο επηρεάζει αυτό το γεγονός την καθημερινότητα του πελάτη και του παρέχει λύσεις για να τον διευκολύνει. Δεν αναλαμβάνει δράση απλά την ώρα της περίθαλψης ή διάγνωσης, αλλά προσφέρει έξυπνα εργαλεία που προνοούν και προλαμβάνουν για την υγεία και προάγουν έναν καλύτερο τρόπο ζωής με έξυπνα εργαλεία και εφαρμογές προσβάσιμες από το κινητό ή το tablet κάθε στιγμή.Η Generali είναι μια εταιρεία με 135 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, με εμπειρία, με όλες τις αναγκαίες υποδομές αλλά και με κάτι περισσότερο, την φιλοσοφία εκείνη που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.Συνδυάζοντας την εμπειρία και τον εκσυγχρονισμό και διαθέτοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές, έξυπνα εργαλεία εξυπηρέτησης και προγράμματα που μας καλύπτουν συνολικά, έχει προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο.Το 2022 το ΚΟΚΚΙΝΟ της Generali έγινε ακόμη πιο δυνατό μέσα από μία εξαγορά και νέες συνεργασίες, μεταδίδοντας ακόμα πιο δυναμικά το μήνυμα της προστασίας και της πρόληψης και προσφέροντας περισσότερα σε υπηρεσίες, προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.Η ομάδα της μεγάλωσε και έγινε πλουσιότερη, με ακόμη περισσότερες δυνατότητες, ιδέες, γρηγορότερη ανταπόκριση και πολλαπλά σημεία επαφής, ώστε όλοινα νιώθουμε σιγουριά για κάθε μας ανάγκη. Κάθε ασφαλιστική λύση προσαρμόζεται πάνω στις ανάγκες μας, ενώ παράλληλα θέτει στη διάθεσή μας εφαρμογές και περιεχόμενο με προσωποποιημένες συμβουλές και πρακτικές για να ζούμε καλύτερα.Μπείτε, κι εσείς, τώρα στο, διαμορφώστε το δικό σαςκαι βάλτε τη ζωή σας στο on… απολαμβάνοντας πολλά περισσότερα από ένα