Η Μύκονος στην ταξιδιωτική έκθεση New York Travel

Το περίπτερο τουστην ταξιδιωτική έκθεση "Travel and Adventure Show 2022" στη Νέα Υόρκη, επισκέφθηκε την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, ο προϊστάμενος ΕΟΤ ΗΠΑ-Καναδά, κ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος.Ο προϊστάμενος του ΕΟΤ ΗΠΑ-Καναδά συνεχάρη την ομάδα του περιπτέρου Mykonos Promo, που προβάλλει τα νησιά και τα μέλη του MykonosBest.eu, SantoriniBest.eu, ParosBest.eu και Flying2Greece.com στο αμερικανικό κοινό. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τον τρόπο προβολής των μελών του προγράμματος που συνδυάζει τα παραδοσιακά μέσα με καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές.Η δημοφιλής, για τους Αμερικανούς, ταξιδιωτική έκθεση New York Travel and Adventure Show 2022, πραγματοποιείται από 18-20 Μαρτίου 2022 στο Jacob K. Javits Convention Center. Η ομάδα του προγράμματος Mykonos Promo, συμμετέχει με δικό της περίπτερο σε συνεργασία με το Hellenic American Chamber of Commerce New York (HACC New York) για να ενημερώσει κοινό, επαγγελματίες και δημοσιογράφους και να προωθήσει τα premium μέλη του αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον των Αμερικανών για τα ελληνικά νησιά.Με πάνω από, δυνητικούς F.I.T. (Free Independent Travelers) κατά την πρώτη ημέρα της έκθεσης, o Ambassador Mykonos Promo - HACC New York και επικεφαλής του προγράμματος, κ. Κων/νος Σκαγιάς, εκφράζει την αισιοδοξία του για τη φετινή σαιζόν, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον των Αμερικανών τουριστών για τα νησιά μας.