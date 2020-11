Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την «ατομική ευθύνη» τη γνωρίζουμε πολύ καλά, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Ο καθένας μας οφείλει να προσέχει, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Έτσι απλά. Όμως, το «άτομο», ο καθένας από εμάς, δεν υπάρχει μόνο όταν δίνει. Υπάρχει και όταν δικαιούται να πάρει. Και αυτή, πάνω απ’ όλα, είναι η ατομική ανάγκη: να νιώσεις ότι κάποιος σε ξεχωρίζει, σε θεωρεί μοναδικό και έτσι σε αντιμετωπίζει, σε προσέχει, σε ανταμείβει και με το παραπά-νω για αυτό που κάνεις, για ό,τι θέλεις να είσαι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες…Αυτήν την ανάγκη μας, έρχεται να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο η κάρτα ΑΒ Plus. Γιατί από μια κάρτα πιστότητας που σε επιβραβεύει και σου επιστρέφει μέρος της «επένδυσής» σου στα ράφια των καταστημάτων ΑΒ και το AB Eshop , η ΑΒ Plus έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, σε κάτι πιο προσωπικό. Και σου προσφέρει προσφορές ΜΟΝΟ για σένα!Όπως και αν τις πεις, πρόκειται για κάτι δικό σου. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για τις « AB Plus Έξυπνες Προσφορές μόνο για σένα »! Προσφορές, δηλαδή, που μπορείς να λαμβάνεις με επιπλέον πόντους AB Plus σε συγκεκριμένα προϊόντα που σε αφορούν, βάσει των αγορα-στικών σου συνηθειών. Αλλά και επιπλέον προσφορές και προνόμια, «κομμένα και ραμμένα» στα μέτρα σου.Λαμβάνεις κατ’ αρχάς ενημέρωση για τις νέες προσφορές «μόνο για σένα» μέσω e-mail (ή viber). Με ένα κλικ τις ενεργοποιείς (μέσω του online λογαριασμού σου στο ab.gr ή στο ΑΒ app), τις εξαργυρώνεις με την αγορά των προϊόντων από τα καταστήματα ΑΒ ή το ΑΒ Εshop και οι επιπλέον πόντοι προστίθενται στην κάρτα σου ΑΒ Plus. Έτσι, φτάνεις γρήγορα στους 200 πόντους και κερδίζεις 6ευρες επιταγές έκπτωσης για τις επόμενες συναλλαγές σου (200 πόντοι = 6ευρη επιταγή).Για να γίνουν δικά σου τα (δικά σου!) προνόμια ΑΒ Plus πρέπει να έχεις δημιουργήσει online λογαριασμό στο ab.gr , να συνδέσεις την κάρτα σου AB Plus και να ενεργοποιήσεις τη σχετική επιλογή, ώστε η AB να σε γνωρίσει καλύτερα αναλύοντας τις αγορές σου και να σου παρέχει «προσωπικές» προσφορές και περιεχόμενο.Και να θυμάσαι! Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα AB Plus για τις αγορές σου, η ΑΒ σε γνωρίζει καλύτερα και σου προσφέρει αυτό που πραγματικά θέλεις. Και έτσι, μπορείς να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα τις οκτώ (8!) «Έξυπνες Προσφορές μόνο για εσένα» – που αφορούν τις δικές σου προσωπικές επιλογές προϊόντων - για να κερδίζεις περισσότερους πόντους και πιο εύκολα 6εύρες επιταγές.Ναι, καλά κατάλαβες: η ΑΒ Plus σε επιβραβεύει για τις δικές σου συνήθειες. Γι’ αυτό που θέλεις να είσαι! Για να είσαι απλά ο εαυτός σου!