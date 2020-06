Μπίλι Ζέιν: Στα ίχνη του Μάρλον Μπράντο στην Ταϊτή

Ενώ γυρνούσε την «Ανταρσία του Μπάουντι» ο Μπράντο ερωτεύτηκε ένα παρθένο νησάκι στον Νότιο Ειρηνικό, όπου δημιούργησε έναν παραδεισένιο βιώσιμο οικολογικό οικισμό εκδηλώνοντας την απίθανη διορατικότητά του. Σήμερα, εναλλακτικές προτάσεις διακοπών, όπως στο resort «The Brando», είναι περιζήτητες, παρότι κοστίζουν

1. Σε φιλανθρωπικό γκαλά για τους φορείς του HIV στη Βιέννη 2. Ο Μπίλι Ζέιν θα υποδυθεί τον Μάρλον Μπράντο στην ταινία «Waltzing With Brando». 3. Στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, προσκεκλημένος της Ρόης Αποστολοπούλου (δεξιά) και του δηµάρχου της Σπάρτης Πέτρου Δούκα

Η επέλαση του, που οδήγησε σε μια ιδιότυπη ομηρία ολόκληρο τον πλανήτη και είχε ως αποτέλεσμα, προβλημάτισε αλλά δεν καθήλωσε τον, τον Ελληνοαμερικανό ηθοποιό που έχει την ικανότητα να αντλεί έμπνευση από την πραγματικότητα, όσο ζοφερή και αν είναι αυτή, μετουσιώνοντας τις αντιξοότητες γύρω του σε τέχνη. «Τους μήνες της πανδημίας δούλευα καθημερινά στο σπίτι», απαντά όταν τον ρωτώ κατά πόσο άλλαξε η νέα πραγματικότητα τη ζωή του. «Εχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν ήμουν τόσο αυστηρά πειθαρχημένος και παραγωγικός. Μια κρίση αυτού του μεγέθους θέτει μεγάλες υπαρξιακές προκλήσεις - και φυσικά δημιουργεί χώρο και για εναλλακτικές δραστηριότητες. Ετσι, άδραξα την ευκαιρία. Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε εμείς οι Ελληνες σε αυτή την κρίση. Από τη συνδρομή στην κάλυψη των βασικών αναγκών του υγειονομικού προσωπικού της χώρας μέχρι τη διακίνηση του εμπορίου. Αξιομνημόνευτη είναι η πρωτοβουλία αρκετών πολύ σημαντικών Ελλήνων του εξωτερικού για προσφορά βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες ομογενών που επλήγησαν από αυτή την πρωτοφανή στα χρονικά κατάσταση. Οπως οι Αμερικανοίκαι, οι οποίοι ηγούνται της ανθρωπιστικής εκστρατείας ενός συνασπισμού επιχειρηματιών του Σικάγου για την ανακούφιση και ανάκαμψη από τον COVID-19».Ο ίδιος δεν μένει αμέτοχος. «Μέσω του τηλεμαραθωνίου “The Sweet Home Chicago”, στον οποίο συμμετείχαν μεγάλοι αθλητές και πρωταγωνιστές του θεάματος, συγκεντρώθηκαν χρήματα για ευπαθείς ομάδες. Είμαι ευτυχής που αποτέλεσα κι εγώ πρεσβευτή του συγκεκριμένου αγώνα», δηλώνει. Ο, που είδε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται μετά τον ρόλο του στην ταινία «», όπου υποδυόταν τον εύπορο αρραβωνιαστικό της πρωταγωνίστριας Ρόουζ, αγαπά την Ελλάδα και την αναγνωρίζει ως τόπο καταγωγής του.Με αφορμή την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και τη λαμπαδηδρομία που έγινε φέτος βρέθηκε εντός ελληνικών συνόρων στην αρχή της πανδημίας, καθώς ήταν προσκεκλημένος τηςκαι του δημάρχου της Σπάρτης. «Το να τρέξω κρατώντας στα χέρια μου το ιερό ολυμπιακό φως ήταν μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής μου. Εχω την τιμή να είμαι Ελληνοαμερικανός και να εκπροσωπώ την πόλη της Σπάρτης. Το σπίτι της οικογένειας της μητέρας μου βρίσκεται στην περιοχή Κόκκινα Λουριά, ενώ αυτό της οικογένειας του πατέρα μου κοντά στον Αγιο Νικόλαο. Το όραμα της κυρίας Αποστολοπούλου ήταν να μεταφέρει τα ιδεώδη του ολυμπιακού φωτός στην παγκόσμια κοινότητα -και μάλιστα σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας-, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη σημασία. Η δυνατή Ολυμπιακή Φλόγα έριξε το φως της σε μια εξαιρετικά σκοτεινή εποχή για την ανθρωπότητα. Νομίζω ότι αυτό ήταν σχεδόν καρμικό για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας και την αντοχή που επέδειξε το έθνος», σημειώνει.Εκτός από ελληνικό DNA, όμως, ο διάσημος ηθοποιός διαθέτει και χιούμορ. «Φροντίζω να κρατώ κάποιες από τις ελληνικές συνήθειες στο σπίτι μου, στο. Οπως το να μαγειρεύω ελληνικό φαγητό. Ακολουθώ συνταγές της μητέρας μου, αλλά και της γιαγιάς μου. Ο ξάδελφός μουστο Ιλινόις είναι εξπέρ στην κουζίνα μας, όπως και τα ξαδέρφια μου Αντριαν και Βασίλης Ρουμπάκος, που ζουν στη Σπάρτη. Οι τελευταίοι μού έδειξαν πώς να αναγνωρίζω τα άγρια βότανα στο χωριό μας, τα Κόκκινα Λουριά. Ο πατέρας τους μου προσέφερε μάλιστα και μερικά λίτρα ελαιόλαδο από τα οικογενειακά μας χωράφια. Ομολογώ ότι είναι το πιο νόστιμο λάδι που έχω γευτεί. Θέλετε να μάθετε κι άλλα; Μαγειρεύω ψητό κοτόπουλο, αρνί, γεμιστές πιπεριές, χόρτα και φασολάδα. Για να εξισορροπήσω τις θερμίδες αυτής της διατροφής, οδηγώ το ποδήλατό μου τη νύχτα με μάσκα, προσπαθώντας να μη μοιάζω με τον... Zorro the Greek».Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί τονστην επερχόμενη δραματική ταινία «Waltzing With Brando». Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπίλι Ζέιν έχει αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο. Η ταινία βασίζεται στα απομνημονεύματα του αρχιτέκτονα Μπέρναρντ Τζατζ με τίτλο «Waltzing With Brando: Planning a Paradise in Tahiti» (Βαλς με τον Μπράντο: Σχεδιάζοντας έναν παράδεισο στην Ταϊτή), που κυκλοφόρησαν σε βιβλίο το 2011. Την εποχή όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός», ο Τζατζ βρέθηκε σε ένα ακατοίκητο νησί στον Νότιο Ειρηνικό με τον πελάτη του Μάρλο Μπράντο. Η συνεργασία τους οδήγησε στη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ιδιωτικού καταφυγίου. «Στις αρχές του 1970, ο Τζατζ επισκέφθηκε μαζί με τον Μάρλον Μπράντο παρθένα μέρη στον Ειρηνικό. Οι δυο τους είχαν την ιδέα της δημιουργίας ενός παραδείσου ενώνοντας τις οικολογικές τους ευαισθησίες. Εφτιαξαν έναν βιώσιμο οικολογικό οικισμό στην Ταϊτή που έγινε δεύτερη πατρίδα για τον Μπράντο. Ενήμερος γύρω από τις κλιματολογικές αλλαγές, ο οραματιστής Μπράντο μετατράπηκε σε έναν ακτιβιστή που υποστήριξε με πάθος τα πολιτικά δικαιώματα των ιθαγενών, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και για τα περιβαλλοντικά τους δικαιώματα. Είναι εντυπωσιακό το ότι όλα τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τις θρυλικές ταινίες “Ο Νονός” και το “Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι” αφιερώθηκαν στον σκοπό αυτό. Εμείς προγραμματίζουμε τώρα γυρίσματα στα νησιά Φίτζι και την Ταϊτή για τις αρχές του φθινοπώρου. Η ταινία αφορά το χρονικό διάστημα 1969-1975 κι εγώ υποδύομαι τον Μάρλον Μπράντο».Τον ρωτώ εάν η φυσική ομοιότητά του με τον αλησμόνητο Μπράντο ήταν αυτή που τον ώθησε να επιλέξει το συγκεκριμένο σενάριο, αλλά και τον ίδιο τον ρόλο. «Τα απομνημονεύματα του Μπέρναρντ Τζατζ εστιάζουν στον Μπράντο όχι ως ηθοποιό αλλά ως ακτιβιστή και οραματιστή. Παρόλο που η ιστορία τοποθετείται χρονικά μεταξύ των γυρισμάτων δύο θρυλικών ταινιών, ο Μπράντο κατάφερε να μείνει απερίσπαστος στο οικιστικό έργο -που αποτέλεσε για εκείνον έργο ζωής- και τη χρηματοδότησή του. Ποτέ πριν δεν είχε γίνει απόπειρα κατασκευής ενός τέτοιου βιώσιμου μοντέλου, πόσο μάλλον στα απομακρυσμένα νησιά του Νότιου Ειρηνικού. Ο Mπράντο λάτρευε την περιοχή. Αγόρασε το νησί Τετιαρόα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Η Ανταρσία του Μπάουντι” στην οποία πρωταγωνιστούσε. Στη συνέχεια παθιάστηκε τόσο πολύ με την ομορφιά της φύσης και τα δικαιώματα των ντόπιων όσο καμιά άλλη προσωπικότητα του αναστήματός του. Ο Μπράντο υπήρξε ο πρώτος ακτιβιστής της βιομηχανίας του Χόλιγουντ και το γεγονός αυτό αποτελεί έμπνευση για μένα».Τα επαγγελματικά σχέδια του Μπίλι Ζέιν, ωστόσο, δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ταινία. Δεδομένου ότι εκτός από ηθοποιός είναι και παραγωγός, θα ήθελε πολύ κάποιες από τις μελλοντικές του ταινίες να γυριστούν στην Ελλάδα. Στο τελευταίο του ταξίδι μάλιστα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αρμόδιους φορείς για ένα τέτοιο ενδεχόμενο: «Είμαι ενθουσιασμένος με τα νέα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα. Καθιστούν πολύ πιο εύκολο το να γυριστούν ταινίες εδώ και να προωθηθεί η χώρα μας ως διεθνής προορισμός. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλες χώρες όσον αφορά την ομορφιά, τις καιρικές συνθήκες και το εγχώριο δυναμικό. Συζητώ ήδη ορισμένες ιδέες. Αυτή θα ήταν η καλύτερη αφορμή, άλλωστε, για να περνώ όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στον τόπο καταγωγής μου. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός από κάθε άποψη είτε αναφερόμαστε στην τρομοκρατία, είτε στον COVID-19».