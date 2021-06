Euro 2020: Βουκουρέστι - National Arena

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αποτελεί την πρωτεύουσα και το πολιτιστικό , εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Ο πληθυσμός του Βουκουρεστίου ανέρχεται στους 1.883.425 κατοίκους, με τους αγώνες να διεξάγονται στομε χωρητικότητα 55.600 άτομα.Τοέχει μια αναπτυσσόμενη πολιτιστική ζωή, σε τομείς όπως οι εικαστικές, οι παραστατικές τέχνες του θεάματος και η νυχτερινή ζωή. Σε αντίθεση με άλλα μέρη της Ρουμανίας, όπως η Μαύρη Θάλασσα και η Τρανσυλβανία, η πολιτιστική ζωή του Βουκουρεστίου δεν έχει συγκεκριμένο στυλ αλλά περιλαμβάνει στοιχεία της Ρουμανικής και της παγκόσμιας κουλτούρας.Τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν αφορούν τον 3ο όμιλο και εκείνο που ξεχωρίζει είναι το Ουκρανία-Αυστρία που θα γίνει στις 21 Ιουνίου στις 19:00. Επίσης, στις 28 Ιουνίου στις 22:00 θα διεξαχθεί και η φάση των «16».13/06: Αυστρία-Βόρεια Μακεδονία / Group C (19:00)17/06: Ουκρανία-Βόρεια Μακεδονία / Group C (16:00)21/06: Ουκρανία-Αυστρία / Group C (19:00)28/06: 1F vs 3A/B/C / Φάση των «16» (22:00)