Τέλος τα self test στα φαρμακεία στις 19 Ιουνίου - Τι λένε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Tο self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα





Το τέλος στην διάθεση των self test από τα φαρμακεία στις 19 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Θανάσης Παπαθανάσης μέλος Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.Όπως είπε το πρωί της Τρίτης στο OPEN, η δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία σταματάειΟ κύριος Παπαθανάσης σημείωσε:«Ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πήραμε απόφαση να επεκτείνουμε το δίμηνο διανομής έως τις 19 Ιουνίου. Η συμφωνία που έχουμε κάνει είναι ότι θα καλύπτουμε την κοινωνία μέχρι τέλος του μήνα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα οι πλατφόρμες να είναι ανοιχτές... σταματά η δωρεάν διάθεση των self test από τα... είναι μία απόφαση που είναι εις γνώση της πολιτείας... η συμφωνία που υπήρχε ήταν για τους δύο μήνες... η συμφωνία εκπνέει αυτές τις μέρες».