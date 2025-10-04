Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 6 -16 Οκτωβρίου στις γειτονιές της Αθήνας
«Θέλουμε η Αθήνα να πρωτοστατεί στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων – Οι πολίτες θα μπορούν να ανακυκλώσουν μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Στις γειτονιές της Αθήνας θα βρεθεί και πάλι το ειδικά διαμορφωμένο όχημα VAN της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε, δίνοντας στους δημότες τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν ξανά τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές με εύκολο, άμεσο και υπεύθυνο τρόπο.
Το VAN θα πραγματοποιήσει στάσεις σε γειτονιές της Αθήνας από τις 6 έως τις 16 Οκτωβρίου. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ανακύκλωσης Ηλεκτρονικών Αποβλήτων 2025 (14 Οκτωβρίου) με στόχο να διευκολύνει τους πολίτες να παραδώσουν προς ανακύκλωση αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, tablet, τοστιέρες, μίξερ, καθώς και λαμπτήρες, δοχεία τόνερ και μελανιών.
«Η ανακύκλωση είναι στάση ζωής και επένδυση στο μέλλον της πόλης μας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας: «Θέλουμε η Αθήνα να πρωτοστατεί στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο και κάθε υλικό βρίσκει ξανά τη θέση του. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες απλά εργαλεία για να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια να ζούμε σε μια πιο καθαρή και ανθρώπινη πόλη».
Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, αναφέρθηκε στη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς ασφαλή ανακύκλωση των απορριμμάτων μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση τους η οποία προστατεύει και το περιβάλλον, προτρέποντας τους πολίτες να αναζητήσουν το VAN με τα χρώματα της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον».
Το VAN θα επισκεφθεί τις παρακάτω γειτονιές της Αθήνας από τις 10:00 έως τις 16:00:
5η Δημοτική Κοινότητα - 06 & 07 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του ναού Αγίας Βαρβάρας (Σταθμός ΗΣΑΠ 'Ανω Πατήσια)
1η Δημοτική Κοινότητα - 08 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του ναού Αγίου Διονυσίου
6η Δημοτική Κοινότητα - 09 Οκτωβρίου, πλατεία Κολιάτσου (πλησίον συμβολής οδών 28ης Οκτωβρίου και Σίφνου)
7η Δημοτική Κοινότητα - 10 Οκτωβρίου 2025, πλατεία Γκύζη και πλατεία Ελληνορώσων - 13 Οκτωβρίου
4η Δημοτική Κοινότητα - 14 Οκτωβρίου 2025, Μετρό Σεπόλια
3η Δημοτική Κοινότητα - 15 Οκτωβρίου 2025, πλατεία Ηούς
2η Δημοτική Κοινότητα - 16 Οκτωβρίου 2025, Νέος Κόσμος -Πλατεία Μάχης Αναλάτου (συμβολή οδών Ηλία Ηλιού και περιμετρικής πλατείας)
Σημειώνεται ότι οι παλιές συσκευές περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλα υλικά που, όταν ανακυκλώνονται σωστά, δεν μολύνουν το περιβάλλον. Η ανακύκλωση επίσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή νέων υλικών. Μέταλλα, γυαλί και πλαστικό ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται σε νέα προϊόντα. Έτσι, τα υλικά αποκτούν «δεύτερη ζωή» αντί να καταλήγουν ως απόβλητα.
