Θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ οι έκτακτες δαπάνες για ενεργειακή επιδότηση στην Ελλάδα το 2026, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται ως τώρα στην 6η θέση στην Ευρώπη, μαζί με τη Σουηδία, ως προς τη στήριξη που παρέχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.Οι επιδοτήσεις και τα έκτακτα μέτρα θα συνεχιστούν και τον Δεκέμβριο, ενώ σχεδιάζεται να παραταθούν και το 2027 και για όσο διαρκεί η κρίση -με προσαρμογές ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών ώστε τα βασικά καύσιμα να περιμένουν κοντά ή κάτω από 2 ευρώ το λίτρο- εστιάζοντας κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες και κλάδους της αγοράς, όπου οι ανάγκες είναι εντονότερες και οι παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα και διαρκέστερο αποτέλεσμα.Μετά τους πρώτους 8 μήνες από την έκρηξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει διαθέσει ήδη 950 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της χώρας, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κέντρο οικονομικής ανάλυσης Bruegel, το ελληνικό πακέτο αντιστοιχεί στο 0,32% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η θέση στην Ευρώπη. Προηγούνται μόνο η Ισπανία, με έκτακτες δαπάνες 0,71% του ΑΕΠ, η Βουλγαρία με 0,60%, η Κύπρος με 0,55%, η Πορτογαλία με 0,47% και η Πολωνία με 0,39%.