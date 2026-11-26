Όλα όσα αλλάζουν στην αμυντική βιομηχανία: Το νέο πλαίσιο για παραγωγή, επενδύσεις και εξαγωγές - Οι αλλαγές Δένδια και ο πήχης του 25%
Όλα όσα αλλάζουν στην αμυντική βιομηχανία: Το νέο πλαίσιο για παραγωγή, επενδύσεις και εξαγωγές - Οι αλλαγές Δένδια και ο πήχης του 25%
Οι νέες ρυθμίσεις Δένδια για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη διεκδίκηση διεθνών συμβολαίων και την προσέλκυση επενδύσεων προσεγγίζουν πάγια αιτήματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα δισεκατομμύρια ευρώ των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή αγορά αμυντικού υλικού, αποκτά η εγχώρια αμυντική βιομηχανία με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει και παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.
Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ουσιαστικά ένα πιο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν περιορίζεται στη συμμετοχή τους στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επεκτείνεται στην προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, στην έρευνα, στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και στη διεύρυνση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
Οι αλλαγές έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, καθώς αφενός η χώρα έχει δρομολογήσει εξοπλιστικά προγράμματα ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2036 και αφετέρου η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Μάλιστα, αρκετές από τις ρυθμίσεις που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας βρίσκονται πολύ κοντά στις προτάσεις και τα διαχρονικά αιτήματα των φορέων του κλάδου, ο οποίος επιδιώκει εδώ και χρόνια τη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης εθνικής αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.
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Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ουσιαστικά ένα πιο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν περιορίζεται στη συμμετοχή τους στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επεκτείνεται στην προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, στην έρευνα, στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και στη διεύρυνση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
Οι αλλαγές έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, καθώς αφενός η χώρα έχει δρομολογήσει εξοπλιστικά προγράμματα ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2036 και αφετέρου η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Μάλιστα, αρκετές από τις ρυθμίσεις που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας βρίσκονται πολύ κοντά στις προτάσεις και τα διαχρονικά αιτήματα των φορέων του κλάδου, ο οποίος επιδιώκει εδώ και χρόνια τη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης εθνικής αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.
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