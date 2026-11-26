Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε αναρωτηθεί πόσο κακό μπορεί να κάνει στα δόντια μας η συχνή κατανάλωση ανθρακούχων ποτών. Οι ειδικοί εξηγούν ποια συστατικά χρειάζονται προσοχή, ποιες εκδοχές είναι πιο επιβαρυντικές και ποιες καθημερινές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο φθοράς του σμάλτου.Για πολλούς καταναλωτές, το ανθρακούχο νερό αποτελεί μια ευχάριστη εναλλακτική του απλού νερού, καθώς συνδυάζει τις φυσαλίδες με μια δροσερή και ελαφριά αίσθηση. Καθώς, όμως, η δημοτικότητά του αυξάνεται, πληθαίνουν και τα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη στοματική υγεία και, ειδικότερα, στο σμάλτο των δοντιών.Η αγορά προσφέρει πλέον πολλές διαφορετικές εκδοχές, από απλό ανθρακούχο νερό μέχρι προϊόντα με γεύσεις, πρόσθετα σάκχαρα και αλκοόλ. Η διαφορά στη σύνθεση είναι καθοριστική, καθώς ορισμένα προϊόντα πλησιάζουν περισσότερο στα αναψυκτικά παρά στο απλό ανθρακούχο νερό.Όπως επισημαίνει ο δρ. Κένεθ Άλεν, αντιπρόεδρος του Τμήματος Γενικής Οδοντιατρικής και Ολοκληρωμένης Φροντίδας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και αναφέρουν οι NYT, στην περίπτωση των πιο σύνθετων ανθρακούχων ποτών τα δόντια μπορεί να εκτίθενται ταυτόχρονα στη ζάχαρη και στα οξέα. Μάλιστα, όπως σημειώνει, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα που καταναλώνεται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πίνει κανείς το συγκεκριμένο ρόφημα.