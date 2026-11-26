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Με πήρανε λοιπόν χθες το μεσημέρι οι πηγές (όχι μια) να μου πουν ότι η Ζαχαράκη πριν αρχίσει το Υπουργικό Συμβούλιο παραπονέθηκε στον Μητσοτάκη ότι, μετά το Πρώτο Θέμα, της επιτέθηκε και η Καθημερινή που χθες είχε πρωτοσέλιδο τις ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία. Θέμα για το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος πως ούτε γι’ αυτό έχει κάποια ευθύνη η υπουργός Παιδείας. Το ξέσπασμα της Drama Queen συνεχίστηκε και στο Υπουργικό που μας κατονόμασε –μέσω του ρεπορτάζ μας– για στοχοποίηση στο πρόσωπό της. Καιρό είχα να ακούσω για το «Πρώτο Θέμα» και μάλιστα σε υπουργικό συμβούλιο, από την εποχή του Τσίπρα και του Πολάκη. Κάποιος μου είπε (από το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο) ότι διέγνωσε μάλιστα και υπαινιγμούς τύπου ότι μας βάζουν οι εσωκομματικοί αντίπαλοί της, ήτοι ο Μάκης Βορίδης άραγε; Τέλος πάντων, μίλησαν και άλλοι υπουργοί όπως ο Λιβάνιος που είπε αληθώς ότι γίνονται προσπάθειες αλλά δεν φτάνουν τα λεφτά στους δήμους, μίλησε και ο Δήμας (δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς μαζί του, ούτως ή άλλως). Μίλησε και ο Φλωρίδης που ήταν συγκαταβατικός και υποστηρικτικός με την υπουργό, αλλά βέβαια ζήτησε να αναφερθούν επιχειρήματα προς δημόσια υποστήριξη της κυβέρνησης. Καλά έκανε, τώρα αν τα πήρε τα σωστά επιχειρήματα και επείσθη τον παρακαλούμε να μας τα πει και εμάς. Λοιπόν αρκετά ασχολήθηκα με το θέμα και το Σοφάκι, αφού τα έχουν κάνει όλα καλά στα σχολεία και εμείς τους στοχοποιούμε, ας περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα από μόνοι τους. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, το έλεγε και ο Λουίτζι Πιραντέλλο…Ο Λιάκος και το τέλος του δράματος-Τη χθεσινή συνέντευξη Λιάκου στον ΣΚΑΪ το Μ.Μ δεν την είδε σε real time, καθώς ήταν σε εξέλιξη και η συνεδρίαση του Υπουργικού. Μου λένε πάντως ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο ως προς την υπόθεσή του, καθώς το κόστος του να φύγει εκτός κυβέρνησης σε αυτή τη φάση είναι μεγαλύτερο από το να μείνει. Πηγή μου, που είδε προσεκτικά τη συνέντευξη, μου ανέφερε ότι ναι μεν δεν ενθουσίασε, αλλά δεν έκανε και κανένα μεγάλο λάθος, όπως κάποιες άλλες ψυχές που έσκαψαν τον λάκκο μόνοι τους. Βεβαίως, το να βγει στον ΣΚΑΪ ήταν πρωτοβουλία του υφυπουργού Λιάκου, όχι εντολή του Μαξίμου, αν και υπήρχε επικοινωνιακός συντονισμός των δύο πλευρών τις τελευταίες μέρες.Το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη-Ένα στοιχείο που σώζει τον Λιάκο πάντως είναι και η υπόθεση Χατζηγιαννάκη, την οποία η κυβέρνηση έχει βρει ως αντιστάθμισμα και θέτει αλλεπάλληλα ερωτήματα. Μπορεί ο αρχηγός Αλέξης να λέει ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος και επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι νταραβεριτζής, από την άλλη όμως πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν πώς ένας δικηγόρος -που ήταν ενδιάμεσα δήμαρχος και βουλευτής- κατέληξε μετά το 2023 να γίνεται κατασκευαστής, να παίρνει μια σειρά δημοσίων έργων και να σαρώνει διαγωνισμούς δήμων, ειδικά της Στερεάς Ελλάδας, όπου έχει και πολιτική δραστηριοποίηση. Μην έχετε αμφιβολία, το πρέσινγκ θα συνεχιστεί επίμονα και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί.Η παρουσίαση Πιερρ-Πετραλιά-Στο χθεσινό Υπουργικό μου λένε ότι έγινε μια αναλυτική παρουσίαση, εβδομάδα εβδομάδα, από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θάνο Πετραλιά για τις πληρωμές που γίνονται και θα γίνονται σε πολλές ομάδες πολιτών. Το επιχείρημα είναι σημαντικό, καθώς είναι και η κεντρική γραμμή του Μητσοτάκη ως προς την παράταση του πολιτικού χρόνου. Αυτό το powerpoint Πετραλιά πάντως πρέπει λογικά να μοιραστεί στους υπουργούς και τους βουλευτές για να έχουν στοιχεία προς υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου.Τα στοιχεία για τις συγκοινωνίες-Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν χθες στο Υπουργικό ήταν η πρόοδος που έγινε τους τελευταίους μήνες στις αστικές συγκοινωνίες, ως προς τις χρονοαποστάσεις και τα διαθέσιμα δρομολόγια. Ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Κώτσηρας παρουσίασε την αύξηση των δρομολογίων στην Αθήνα κατά 4,6% και των επικυρώσεων εισιτηρίων κατά 12,8% το πρώτο ενδεκάμηνο του 2026. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η προμήθεια 501 νέων λεωφορείων, η ανανέωση συρμών του Μετρό, η ανακαίνιση 21 σταθμών του Προαστιακού και η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω του σχεδίου «Αριάδνη». Από τις αρχές Δεκεμβρίου αυξάνονται οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα. Στη Θεσσαλονίκη προχωρά η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά και η καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου.«Καμπανάκι» του ΣΦΕΕ στο Μαξίμου για τα καινοτόμα φάρμακα-Ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση στέλνουν 38 εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία κοινοποιούν στους υπουργούς Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Το ερώτημα που θέτουν είναι το εξής: έχουν τελικά οι Έλληνες ασθενείς πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες του αύριο; Και η απάντηση που δίνουν δεν είναι καθόλου καθησυχαστική. Όπως επισημαίνουν, μόλις ένα στα πέντε νέα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς μέσω της κανονικής διαδικασίας αποζημίωσης, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές πρωτότυπων φαρμάκων και τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές. Οι φαρμακευτικές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές αποσύρσεις καινοτόμων θεραπειών, περιορισμό επενδύσεων και απώλεια κλινικών μελετών, ζητώντας αλλαγή του μοντέλου του clawback και ένα σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, επικαλούνται τα οικονομικά οφέλη της κλινικής έρευνας, υποστηρίζοντας ότι κάθε ευρώ επένδυσης επιστρέφει έξι ευρώ στην οικονομία. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στην κυβέρνηση είναι ότι η φαρμακευτική καινοτομία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως δημοσιονομικό κόστος.Τράπεζα Χανίων