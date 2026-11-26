Ο Λουίτζι Πιραντέλλο και το Μ.Μ, οι Λιακοχατζηγιαννάκηδες, το FBI στην Αθήνα και οι φιδέμποροι, οι προβλέψεις για τα ακίνητα
Ο Λουίτζι Πιραντέλλο και το Μ.Μ, οι Λιακοχατζηγιαννάκηδες, το FBI στην Αθήνα και οι φιδέμποροι, οι προβλέψεις για τα ακίνητα
Χαίρετε, τώρα εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι συνέχεια με το ίδιο θέμα, γιατί δεν επιθυμώ να με λένε εμμονικό, αλλά το Σοφάκι της Παιδείας δεν μ’ αφήνει ν’ αγιάσω κιόλας
Με πήρανε λοιπόν χθες το μεσημέρι οι πηγές (όχι μια) να μου πουν ότι η Ζαχαράκη πριν αρχίσει το Υπουργικό Συμβούλιο παραπονέθηκε στον Μητσοτάκη ότι, μετά το Πρώτο Θέμα, της επιτέθηκε και η Καθημερινή που χθες είχε πρωτοσέλιδο τις ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία. Θέμα για το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος πως ούτε γι’ αυτό έχει κάποια ευθύνη η υπουργός Παιδείας. Το ξέσπασμα της Drama Queen συνεχίστηκε και στο Υπουργικό που μας κατονόμασε –μέσω του ρεπορτάζ μας– για στοχοποίηση στο πρόσωπό της. Καιρό είχα να ακούσω για το «Πρώτο Θέμα» και μάλιστα σε υπουργικό συμβούλιο, από την εποχή του Τσίπρα και του Πολάκη. Κάποιος μου είπε (από το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο) ότι διέγνωσε μάλιστα και υπαινιγμούς τύπου ότι μας βάζουν οι εσωκομματικοί αντίπαλοί της, ήτοι ο Μάκης Βορίδης άραγε; Τέλος πάντων, μίλησαν και άλλοι υπουργοί όπως ο Λιβάνιος που είπε αληθώς ότι γίνονται προσπάθειες αλλά δεν φτάνουν τα λεφτά στους δήμους, μίλησε και ο Δήμας (δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς μαζί του, ούτως ή άλλως). Μίλησε και ο Φλωρίδης που ήταν συγκαταβατικός και υποστηρικτικός με την υπουργό, αλλά βέβαια ζήτησε να αναφερθούν επιχειρήματα προς δημόσια υποστήριξη της κυβέρνησης. Καλά έκανε, τώρα αν τα πήρε τα σωστά επιχειρήματα και επείσθη τον παρακαλούμε να μας τα πει και εμάς. Λοιπόν αρκετά ασχολήθηκα με το θέμα και το Σοφάκι, αφού τα έχουν κάνει όλα καλά στα σχολεία και εμείς τους στοχοποιούμε, ας περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα από μόνοι τους. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, το έλεγε και ο Λουίτζι Πιραντέλλο…
Ο Λιάκος και το τέλος του δράματος
-Τη χθεσινή συνέντευξη Λιάκου στον ΣΚΑΪ το Μ.Μ δεν την είδε σε real time, καθώς ήταν σε εξέλιξη και η συνεδρίαση του Υπουργικού. Μου λένε πάντως ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο ως προς την υπόθεσή του, καθώς το κόστος του να φύγει εκτός κυβέρνησης σε αυτή τη φάση είναι μεγαλύτερο από το να μείνει. Πηγή μου, που είδε προσεκτικά τη συνέντευξη, μου ανέφερε ότι ναι μεν δεν ενθουσίασε, αλλά δεν έκανε και κανένα μεγάλο λάθος, όπως κάποιες άλλες ψυχές που έσκαψαν τον λάκκο μόνοι τους. Βεβαίως, το να βγει στον ΣΚΑΪ ήταν πρωτοβουλία του υφυπουργού Λιάκου, όχι εντολή του Μαξίμου, αν και υπήρχε επικοινωνιακός συντονισμός των δύο πλευρών τις τελευταίες μέρες.
Το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη
-Ένα στοιχείο που σώζει τον Λιάκο πάντως είναι και η υπόθεση Χατζηγιαννάκη, την οποία η κυβέρνηση έχει βρει ως αντιστάθμισμα και θέτει αλλεπάλληλα ερωτήματα. Μπορεί ο αρχηγός Αλέξης να λέει ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος και επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι νταραβεριτζής, από την άλλη όμως πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν πώς ένας δικηγόρος -που ήταν ενδιάμεσα δήμαρχος και βουλευτής- κατέληξε μετά το 2023 να γίνεται κατασκευαστής, να παίρνει μια σειρά δημοσίων έργων και να σαρώνει διαγωνισμούς δήμων, ειδικά της Στερεάς Ελλάδας, όπου έχει και πολιτική δραστηριοποίηση. Μην έχετε αμφιβολία, το πρέσινγκ θα συνεχιστεί επίμονα και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί.
Η παρουσίαση Πιερρ-Πετραλιά
-Στο χθεσινό Υπουργικό μου λένε ότι έγινε μια αναλυτική παρουσίαση, εβδομάδα εβδομάδα, από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θάνο Πετραλιά για τις πληρωμές που γίνονται και θα γίνονται σε πολλές ομάδες πολιτών. Το επιχείρημα είναι σημαντικό, καθώς είναι και η κεντρική γραμμή του Μητσοτάκη ως προς την παράταση του πολιτικού χρόνου. Αυτό το powerpoint Πετραλιά πάντως πρέπει λογικά να μοιραστεί στους υπουργούς και τους βουλευτές για να έχουν στοιχεία προς υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου.
Τα στοιχεία για τις συγκοινωνίες
-Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν χθες στο Υπουργικό ήταν η πρόοδος που έγινε τους τελευταίους μήνες στις αστικές συγκοινωνίες, ως προς τις χρονοαποστάσεις και τα διαθέσιμα δρομολόγια. Ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Κώτσηρας παρουσίασε την αύξηση των δρομολογίων στην Αθήνα κατά 4,6% και των επικυρώσεων εισιτηρίων κατά 12,8% το πρώτο ενδεκάμηνο του 2026. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η προμήθεια 501 νέων λεωφορείων, η ανανέωση συρμών του Μετρό, η ανακαίνιση 21 σταθμών του Προαστιακού και η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω του σχεδίου «Αριάδνη». Από τις αρχές Δεκεμβρίου αυξάνονται οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα. Στη Θεσσαλονίκη προχωρά η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά και η καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου.
«Καμπανάκι» του ΣΦΕΕ στο Μαξίμου για τα καινοτόμα φάρμακα
-Ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση στέλνουν 38 εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία κοινοποιούν στους υπουργούς Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Το ερώτημα που θέτουν είναι το εξής: έχουν τελικά οι Έλληνες ασθενείς πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες του αύριο; Και η απάντηση που δίνουν δεν είναι καθόλου καθησυχαστική. Όπως επισημαίνουν, μόλις ένα στα πέντε νέα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς μέσω της κανονικής διαδικασίας αποζημίωσης, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές πρωτότυπων φαρμάκων και τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές. Οι φαρμακευτικές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές αποσύρσεις καινοτόμων θεραπειών, περιορισμό επενδύσεων και απώλεια κλινικών μελετών, ζητώντας αλλαγή του μοντέλου του clawback και ένα σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, επικαλούνται τα οικονομικά οφέλη της κλινικής έρευνας, υποστηρίζοντας ότι κάθε ευρώ επένδυσης επιστρέφει έξι ευρώ στην οικονομία. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στην κυβέρνηση είναι ότι η φαρμακευτική καινοτομία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως δημοσιονομικό κόστος.
Τράπεζα Χανίων
Ο Λιάκος και το τέλος του δράματος
-Τη χθεσινή συνέντευξη Λιάκου στον ΣΚΑΪ το Μ.Μ δεν την είδε σε real time, καθώς ήταν σε εξέλιξη και η συνεδρίαση του Υπουργικού. Μου λένε πάντως ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο ως προς την υπόθεσή του, καθώς το κόστος του να φύγει εκτός κυβέρνησης σε αυτή τη φάση είναι μεγαλύτερο από το να μείνει. Πηγή μου, που είδε προσεκτικά τη συνέντευξη, μου ανέφερε ότι ναι μεν δεν ενθουσίασε, αλλά δεν έκανε και κανένα μεγάλο λάθος, όπως κάποιες άλλες ψυχές που έσκαψαν τον λάκκο μόνοι τους. Βεβαίως, το να βγει στον ΣΚΑΪ ήταν πρωτοβουλία του υφυπουργού Λιάκου, όχι εντολή του Μαξίμου, αν και υπήρχε επικοινωνιακός συντονισμός των δύο πλευρών τις τελευταίες μέρες.
Το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη
-Ένα στοιχείο που σώζει τον Λιάκο πάντως είναι και η υπόθεση Χατζηγιαννάκη, την οποία η κυβέρνηση έχει βρει ως αντιστάθμισμα και θέτει αλλεπάλληλα ερωτήματα. Μπορεί ο αρχηγός Αλέξης να λέει ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος και επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι νταραβεριτζής, από την άλλη όμως πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν πώς ένας δικηγόρος -που ήταν ενδιάμεσα δήμαρχος και βουλευτής- κατέληξε μετά το 2023 να γίνεται κατασκευαστής, να παίρνει μια σειρά δημοσίων έργων και να σαρώνει διαγωνισμούς δήμων, ειδικά της Στερεάς Ελλάδας, όπου έχει και πολιτική δραστηριοποίηση. Μην έχετε αμφιβολία, το πρέσινγκ θα συνεχιστεί επίμονα και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί.
Η παρουσίαση Πιερρ-Πετραλιά
-Στο χθεσινό Υπουργικό μου λένε ότι έγινε μια αναλυτική παρουσίαση, εβδομάδα εβδομάδα, από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θάνο Πετραλιά για τις πληρωμές που γίνονται και θα γίνονται σε πολλές ομάδες πολιτών. Το επιχείρημα είναι σημαντικό, καθώς είναι και η κεντρική γραμμή του Μητσοτάκη ως προς την παράταση του πολιτικού χρόνου. Αυτό το powerpoint Πετραλιά πάντως πρέπει λογικά να μοιραστεί στους υπουργούς και τους βουλευτές για να έχουν στοιχεία προς υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου.
Τα στοιχεία για τις συγκοινωνίες
-Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν χθες στο Υπουργικό ήταν η πρόοδος που έγινε τους τελευταίους μήνες στις αστικές συγκοινωνίες, ως προς τις χρονοαποστάσεις και τα διαθέσιμα δρομολόγια. Ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Κώτσηρας παρουσίασε την αύξηση των δρομολογίων στην Αθήνα κατά 4,6% και των επικυρώσεων εισιτηρίων κατά 12,8% το πρώτο ενδεκάμηνο του 2026. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η προμήθεια 501 νέων λεωφορείων, η ανανέωση συρμών του Μετρό, η ανακαίνιση 21 σταθμών του Προαστιακού και η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω του σχεδίου «Αριάδνη». Από τις αρχές Δεκεμβρίου αυξάνονται οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα. Στη Θεσσαλονίκη προχωρά η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά και η καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου.
«Καμπανάκι» του ΣΦΕΕ στο Μαξίμου για τα καινοτόμα φάρμακα
-Ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση στέλνουν 38 εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία κοινοποιούν στους υπουργούς Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Το ερώτημα που θέτουν είναι το εξής: έχουν τελικά οι Έλληνες ασθενείς πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες του αύριο; Και η απάντηση που δίνουν δεν είναι καθόλου καθησυχαστική. Όπως επισημαίνουν, μόλις ένα στα πέντε νέα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς μέσω της κανονικής διαδικασίας αποζημίωσης, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές πρωτότυπων φαρμάκων και τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές. Οι φαρμακευτικές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές αποσύρσεις καινοτόμων θεραπειών, περιορισμό επενδύσεων και απώλεια κλινικών μελετών, ζητώντας αλλαγή του μοντέλου του clawback και ένα σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, επικαλούνται τα οικονομικά οφέλη της κλινικής έρευνας, υποστηρίζοντας ότι κάθε ευρώ επένδυσης επιστρέφει έξι ευρώ στην οικονομία. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στην κυβέρνηση είναι ότι η φαρμακευτική καινοτομία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως δημοσιονομικό κόστος.
Τράπεζα Χανίων
-Όπως συνήθως συμβαίνει στους διαγωνισμούς για την πώληση εταιρειών, όλα τα βλέμματα στρέφονται στους συνήθεις υπόπτους. Στην περίπτωση της Τράπεζας Χανίων τα πράγματα δεν έχουν ακόμη αποκρυσταλλωθεί για να έχουμε σαφή εικόνα των ενδιαφερομένων, ωστόσο η στήλη εντοπίζει σύστημα εκτός των ραντάρ, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό με έξυπνο business plan και δείχνει να έχει αρκετές πιθανότητες να επικρατήσει, εφόσον τελικά προχωρήσει στην υποβολή προσφοράς. Είπαμε, ακόμη δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί τα πράγματα.
Αλλαγή στη σύνθεση του FTSE-25: Η Aegean Air βγαίνει, η StarBulk μπαίνει
-Όλα δείχνουν ότι η StarBulk οδεύει προς τον δείκτη-βιτρίνα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας FTSE-25, με πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την Aegean Air. Αν τελικώς πραγματοποιηθούν αλλαγές, αυτές θα ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή.
FBI και… «φιδέμποροι»
-Επειδή στην πιάτσα κυκλοφορούν διάφοροι «φιδέμποροι» που βλέπουν έρευνες και ανακρίσεις στην αγορά, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Στην Ελλάδα ήρθε πράγματι κλιμάκιο του FBI, αλλά όχι για να ερευνήσει. Η επίσκεψη έγινε λόγω της πρώτης κοινής εκπαιδευτικής δράσης μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 με αντικείμενο την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Την πληροφορία έδωσε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα Josh Huck, ο οποίος χαρακτήρισε το workshop στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, εκπρόσωποι της Βουλής, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και στελέχη του FBI και του αμερικανικού Department of Justice, σημαντικό ορόσημο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για την ιστορία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2026, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης και ο υφυπουργός Ι. Μπούγας είχαν συναντηθεί με τον υποδιοικητή του FBI Andrew Bailey, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και του FBI.
Οι 21 μεγάλοι του «d»
-Η νέα έκδοση του Enterprise Rating System, της Οικονομικής Ανάλυσης της Piraeus Bank, βαθμολογεί 13.801 ισολογισμούς χρήσης 2024, με βάση τη ρευστότητα, την κερδοφορία και τη φερεγγυότητα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι πολύ ήπιος και διακριτικός, αφού το 13,3% κατατάσσεται στην κατηγορία «a», το 41,4% στο «b», 36,2% στο «c», 9% στο «d», σχεδόν όπως το 2023. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση της έκθεσης όμως αποκαλύπτει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Στον πάτο της κατάταξης, βρίσκονται 1.248 επιχειρήσεις. Οι 21 από αυτές είναι μεγάλες, με τζίρο άνω των €50 εκατ. Αυτές οι 21 πραγματοποιούν πωλήσεις €9,3 δισ., δηλαδή €443 εκατ. η καθεμία κατά μέσο όρο. Όλες μαζί βγάζουν EBITDA €100,6 εκατ. Οι τόκοι που πρέπει να πληρώνουν ανέρχονται σε €131 εκατ. Έχουν καθαρό χρέος €3,9 δισ., υποχρεώσεις 4,6 φορές τα ίδια κεφάλαια και ζημιές προ φόρων €195 εκατ. Οι 18 έχουν θετικό EBITDA αλλά αρνητικό συνολικό αποτέλεσμα, ενώ οι 9 δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τους τόκους. Ονόματα η μελέτη δεν δίνει. Οι τράπεζες όμως ξέρουν τα ονόματα πολύ καλά. Ένα σκαλί πιο πάνω, στο «c», το πρόβλημα έχει άλλο μέγεθος. Εκεί βρίσκονται 4.999 επιχειρήσεις με το 48% του τζίρου του δείγματος (€91,8 δισ.), το 52% των υποχρεώσεων (€74,6 δισ.) και το 52% των τόκων (€2,5 δισ.), αλλά μόλις το 18% των κερδών προ φόρων (€1,8 δισ.). Το καθαρό χρέος τους είναι 12 φορές τα EBITDA. Στην κορυφή του καταλόγου αναδεικνύονται 1.835 επιχειρήσεις «a» οι οποίες δίνουν το 17,3% των κερδών με το 2,8% των υποχρεώσεων. Αυτές χρωστούν €4 δισ. έναντι ιδίων κεφαλαίων €8,9 δισ. Η ανάλυση αναδεικνύει μια λεπτομέρεια για τον τουρισμό. Τα καταλύματα και η εστίαση, με 1.870 επιχειρήσεις στο δείγμα, εμφανίζονται ταυτόχρονα στην πρώτη πεντάδα του «a» (19,3%) και του «d» (12,3%). Όσοι αξίζουν δάνειο δεν χρειάζονται δανεισμό. Όσοι έχουν δανειακές υποχρεώσεις, δουλεύουν για τους τόκους.
Γιατί η Αθήνα πέφτει περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
-Σαφώς χειρότερη εικόνα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις ρευστοποιήσεις να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και την εγχώρια αγορά να αποσυνδέεται από τις σχετικά ηπιότερες διακυμάνσεις των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών. Η έντονη υποαπόδοση της Αθήνας αποδίδεται όχι μόνο στη διεθνή αβεβαιότητα για την τεχνητή νοημοσύνη και τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά και σε εσωτερικούς παράγοντες, όπως η κατοχύρωση κερδών, η απομόχλευση χαρτοφυλακίων και η ενεργοποίηση πρόσθετων πωλήσεων μετά την απώλεια τεχνικών στηρίξεων. Έτσι, ενώ η Ευρώπη εμφανίζει επιλεκτικές πιέσεις, η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ευρύτερη και βαθύτερη διόρθωση, με τις τράπεζες και τα βιομηχανικά blue chips να πρωταγωνιστούν στην πτώση. Παράλληλα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές οι τοποθετήσεις σε καταναλωτικά αγαθά, λιανεμπόριο και αμυντικότερους κλάδους προσφέρουν μερική προστασία.
Margin calls μετά την απώλεια των 2.500 μονάδων
-Πρόσθετη πίεση στο ΧΑ άσκησε η ενεργοποίηση των margin calls, καθώς η απότομη υποχώρηση των τιμών έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς σε χαρτοφυλάκια που διατηρούν θέσεις με δανειακή μόχλευση. Η καθοδική διάσπαση των 2.500 μονάδων επιτάχυνε τις πωλήσεις, μετατρέποντας τη διόρθωση των προηγούμενων συνεδριάσεων σε γενικευμένο sell off. Οι απαιτήσεις πρόσθετων εξασφαλίσεων έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα σε θέσεις που συνδέονται με τραπεζικές μετοχές και τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Όταν η αξία των εξασφαλίσεων υποχωρεί κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, οι επενδυτές καλούνται να καταθέσουν πρόσθετα κεφάλαια ή να περιορίσουν την έκθεσή τους. Εφόσον δεν ανταποκριθούν, μπορεί να ακολουθήσουν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πτώσης. Οι χαμηλότερες τιμές ενεργοποιούν νέες απαιτήσεις κάλυψης, οι οποίες οδηγούν σε πρόσθετες πωλήσεις, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τις αποτιμήσεις. Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται στον αυξημένο τζίρο και στη διεύρυνση των απωλειών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι πωλήσεις δεν υπαγορεύονται αποκλειστικά από την αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών, αλλά και από την ανάγκη περιορισμού της μόχλευσης. Πρώτο ζητούμενο είναι πλέον η εκτόνωση των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της αγοράς.
Στο τέλος λύγισε και η Coca-Cola
-Όσον αφορά τη συνεδρίαση, δύο ημέρες κράτησε το αντίβαρο του Γενικού Δείκτη. Τη Δευτέρα η Coca-Cola HBC έκλεισε στα €51,20 (+1,39%) και την Τρίτη στα €51,70 (+0,98%), τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης έχανε 1,46% και έπεφτε σε χαμηλό 4μήνου. Χθες, με την αγορά να χάνει -2,77% στις 2.454 μονάδες, η μετοχή της Coca Cola έμεινε θετική μέχρι τις 3 το μεσημέρι περίπου. Έκλεισε στα €51,60, με πτώση 0,19% και κεφαλαιοποίηση €19,259 δισ. Από το κλείσιμο της 16/11 η μετοχή έχει χάσει περίπου 1,7% (από €52,50) ενώ ο Γενικός Δείκτης 7,38%. Στα χρηματιστηριακά γραφεία μιλούσαν όλη τη μέρα για τα margin calls που αναφέραμε παραπάνω. Δέκα λεπτά του ευρώ είναι υποχώρηση, αλλά όχι ήττα. Η μετοχή έχει άλλωστε περάσει και χειρότερα. Στις 5 Νοεμβρίου βούλιαξε -14,12%, στα €50,50 και παρέσυρε τον δείκτη σε πτώση 1,92%. Αφορμή, δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας ότι η Bochkari ζήτησε να αναλάβει τη διαχείριση των θυγατρικών Multon και Multon Partners. Η Citi προειδοποιεί ότι η Ρωσία δίνει περίπου το 21% των λειτουργικών κερδών του ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκεί ξεπερνούν το €1 δισ. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση και επιμένει να υπενθυμίζει την οργανική αύξηση εσόδων 9% στο τρίτο τρίμηνο αλλά και την αναβάθμιση της ετήσιας πρόβλεψης. Από τη Δευτέρα η μετοχή διαπραγματεύεται και στο Γιοχάνεσμπουργκ. Αύριο, κλείνει η εξαγορά του 75% της CCBA έναντι $2,6 δισ. Τη Δευτέρα 30/11 μπαίνουν στο ταμπλό 21 εκατ. νέες μετοχές για την οικογένεια Gutsche, που αποκτά 5,45%. Η Kar-Tess πάει στο 22,14% και η Coca-Cola Company στο 20,30%. Στη χθεσινή τιμή, η κεφαλαιοποίηση περνά τα €20,3 δισ.
Αμοιβαία κεφάλαια: Διπλάσιες εισροές, μικρότερο ενεργητικό
-Πριν από μια βδομάδα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η μετοχή της Nvidia έχασε 14% σε μία μόνο συνεδρίαση. Την ίδια ακριβώς εβδομάδα, οι Έλληνες αποταμιευτές εμπιστεύθηκαν σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 136,45 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα διπλά από τον φετινό εβδομαδιαίο μέσο όρο των 72,86 εκατ. Το Ενεργητικό των Α/Κ υποχώρησε παρ’ όλα αυτά στα 34,24 δισ., μειωμένο κατά 158,73 εκατ. ή 0,46%, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (Meizon) με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών. Μια απλή πράξη αφαίρεσης δείχνει ότι οι αποτιμήσεις έσβησαν περίπου €295 εκατ. σε 7 ημέρες. Η μέση απόδοση της αγοράς ήταν αρνητική -1,55%. Το ρεκόρ του 1999 απομακρύνθηκε. Μία εβδομάδα νωρίτερα η απόσταση από τα 34,54 δισ. ήταν 143,64 εκατ. Τώρα είναι περίπου 302 εκατ. Η ζημιά είχε συγκεκριμένη αιτία. Τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης έχασαν -3,87%, τα Funds of Funds Μετοχικά -3,38%, Μετοχικά Ελλάδας -2,99%, Αναπτυγμένων Αγορών -2,88%. Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε χαμηλό ενός μήνα την ημέρα που ο Nasdaq έχανε 5,3%. Όλοι πλέον στην αγορά είχαν προεξοφλήσει αύξηση του κόστους χρήματος. Το φρέσκο χρήμα που μπήκε στα Αμοιβαία Κεφάλαια διάβασε τα νέα και διάλεξε πλευρά. Τα Ομολογιακά Διεθνή πήραν 114,11 εκατ., το 84% των εισροών, και ανέβασαν το μερίδιό τους στο 37,84%. Τα Μετοχικά Ελλάδας πήραν 6,83 εκατ. και εκροές είχαν μόνο 3 κατηγορίες με συνολικό ύψος 6,46 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν έφυγε, αλλά ελάχιστοι αγόρασαν μετοχές στην πτώση. Από την αρχή του έτους, το ενεργητικό είναι αυξημένο +€4,8 δισ. Οι εισροές φτάνουν τα €3,40 δισ., €1,37 δισ. λιγότερα από πέρυσι. Η πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων δεν βοηθά την αγορά των Αμοιβαίων, η αλήθεια όμως είναι ότι ο μεριδιούχος του 2026 δεν πανικοβάλλεται. Απλώς, δεν δείχνει διάθεση να αναλάβει ρίσκο.
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων και οι προβλέψεις
-Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ιωάννης Ζιάβρας μιλώντας σε συνέδριο για το Real Estate, υποστήριξε ότι οι φετινές αγοραπωλησίες ακινήτων θα κλείσουν έως και 10% χαμηλότερα. Με μέτρο τις 145.765 συμβολαιογραφικές πράξεις που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, την τελευταία διαθέσιμη επίσημη ετήσια μέτρηση, αυτό σημαίνει περίπου 131.000 συμβόλαια. Το παράδοξο είναι ότι στο μεταξύ έτρεξε το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» με το οποίο 15.000 νοικοκυριά αγόρασαν το δικό τους σπίτι πληρώνοντας δόση στεγαστικού μικρότερη από το ενοίκιο. Τα επίσημα φορολογικά στοιχεία ωστόσο δεν δείχνουν πτώση. Στο πρώτο 6μηνο, η ΑΑΔΕ μέτρησε 112.320 δηλώσεις μεταβίβασης, έναντι 108.228 έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εισπράξεις όμως υποχώρησαν σχεδόν 11% τον Απρίλιο και έπεσαν ξανά τον Μάιο. Στο πρώτο 6μηνο άλλαξαν χέρια ακίνητα αξίας 12 δισ. ευρώ. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν με +5,5% στο 2ο τρίμηνο σύμφωνα με την ΤτΕ, πάνω στο +8,3% του 2025. Ενδιαφέρον υπάρχει, αφού οι αναζητήσεις στο Spitogatos αυξήθηκαν +12% στο 1ο τρίμηνο, αλλά οι συναλλαγές δεν φτάνουν στον συμβολαιογράφο. Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει πάντως €697 εκατ. από φόρους αγοραπωλησιών, έναντι €653 εκατ. που είχαν προϋπολογιστεί για φέτος. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση επενδύει και στη βιασύνη των αγοραστών ακινήτων από τρίτες χώρες, πριν ο φόρος μεταβίβασης σχεδόν πενταπλασιαστεί γι’ αυτούς από 3,09% σε 15% την 1η Ιουλίου 2027. Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί στην αγορά που πιστεύουν ότι τελικά η κυβέρνηση θα κάνει πίσω σ’ αυτή την φορολογική επιβάρυνση η οποία μεταξύ άλλων πλήττει οικογένειες ομογενών από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία που θα ήθελαν τα παιδιά τους να ξαναβρούν τις ρίζες τους στην Ελλάδα.
Ολλανδική επένδυση με τουρκικό «χρώμα»
-Μια νέα εταιρεία με έδρα στην Κηφισιά συστάθηκε χθες και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί επενδυτικό «όχημα» ολλανδικής προέλευσης. Πρόκειται για την εταιρεία «Arwen Real Estate» που όπως δηλώνει και η επωνυμία της έχει σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τα καταλύματα διακοπών, την πώληση οικοπέδων και την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 2.200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, και το έχει βάλει εξ ολοκλήρου η ολλανδική εταιρεία asset management «Ark Investment Services B.V.». Το ενδιαφέρον ωστόσο, εντοπίζεται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διοίκηση και εκπροσώπησή της και το οποίο είναι η Eda Polat Gkinosatis, κόρη του βαθύπλουτου επιχειρηματία Αντάν Πολάτ (Polat Holding κ.ά.) με ισχυρότατη παρουσία σε διάφορα πεδία της αγοράς. Η Εντά Πολάτ είναι παντρεμένη από το 2012 με τον Έλληνα επιχειρηματία Δημήτρη Γκινοσάτη, της οικογένειας που ελέγχει τη βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών Flexopack. Ο Αντάν Πολάτ έχει εκφράσει κατά καιρούς την πρόθεσή του για επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα της πράσινης ενέργειας και του εμπορίου. Τώρα, εάν και κατά πόσο βρίσκεται πίσω από την κίνηση της ολλανδικής εταιρείας -που ποντάρει στο εγχώριο real estate- δεν είναι γνωστό.
Η Κίνα έβαλε και τους δύο στο ίδιο καρνέ
-Η τελευταία φορά που η Neda παρήγγειλε VLCC ήταν το 2019, στη Hyundai. Η Thenamaris παρέλαβε το τελευταίο της νεότευκτο VLCC το 2022. Τώρα, για την επιστροφή τους στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, οι δύο οίκοι κατέληξαν στην ίδια κινεζική γιάρδα, τη New Times, με παραδόσεις το 2030. Δύο πλοία για τον Νικόλα Μαρτίνο, ένα συν ένα προαιρετικό για την οικογένεια Λυκιαρδόπουλου. Η σύμπτωση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αριθμητική. Στην Κορέα, οι τελευταίες δουλειές που αναφέρθηκαν για VLCC έγιναν στα 136 εκατ. δολάρια το κομμάτι. Για τη Thenamaris, η κουβέντα στον Πειραιά ήταν περί τα 130 εκατ. Το πόσο συγκρίσιμα είναι τα δύο νούμερα θέλει να δεις τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβολαίων. Το πού μπήκαν οι υπογραφές το ξέρουμε ήδη. Κι εδώ είναι το ωραίο. Στον Πειραιά συζητούν αν τα 130 εκατ. είναι πολλά για ένα VLCC. Στη New Times έχουν ήδη γράψει δύο από τα πιο γνωστά ελληνικά ονόματα στη σελίδα του 2030.
Θα πληρώνουν τα γιοτ και για το πέρασμα;
-Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τέλος εισόδου στα θαλάσσια πάρκα και στο yachting η πρώτη ερώτηση είναι πρακτική. Θα πληρώνει και το σκάφος που απλώς περνά μέσα από τα όρια ενός πάρκου, χωρίς να αγκυροβολήσει ή να αποβιβάσει επιβάτες; Για τους επαγγελματίες του κλάδου, άλλο η απλή διέλευση και άλλο η επίσκεψη που συνεπάγεται χρήση υποδομών ή υπηρεσιών. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι κοινός στόχος. Ο κλάδος του yachting ζητά σαφή νομοθετική βάση για τη νέα χρέωση και απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Ποια υπηρεσία ή ποια συγκεκριμένη δράση προστασίας θα χρηματοδοτεί το τέλος; Και με ποια κριτήρια θα υπολογίζεται, ώστε η επιβάρυνση να είναι αναλογική για ένα σκάφος 12 μέτρων και για μια επαγγελματική θαλαμηγό 60 μέτρων; Στον λογαριασμό υπάρχει ήδη το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ), που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4211/2013, όπως ισχύει. Το καταβάλλουν τα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια άνω των 7 μέτρων για την παρουσία τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ανεξαρτήτως σημαίας. Το ποσό εξαρτάται από το μήκος του σκάφους και τους μήνες παραμονής. Πώς θα συνυπολογιστεί αυτή η επιβάρυνση στον σχεδιασμό του νέου τέλους; Και υπάρχει κι ο δεύτερος φάκελος, αυτός των ελεγχόμενων αγκυροβολίων. Η Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της στα υπουργεία Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος. Στις επισημάνσεις της επικαλείται την εμπειρία της νότιας Γαλλίας και της Ιταλίας, όπου, κατά την εκτίμηση που παραθέτει, μετά τη θέσπιση ελεγχόμενων αγκυροβολίων οι απώλειες στο τμήμα του θαλάσσιου τουρισμού υψηλών προδιαγραφών ήταν της τάξης του 40%. Το αίτημα προς τα δύο υπουργεία είναι να εξετάσουν μαζί το τέλος στα θαλάσσια πάρκα και τη ρύθμιση για τα αγκυροβόλια. Για μια επιχείρηση του yachting, οι δύο ρυθμίσεις καταλήγουν στον ίδιο λογαριασμό. Και εκεί θα φανεί αν ο σχεδιασμός υπηρετεί την προστασία της θάλασσας με κόστος που μπορεί να αντέξει ο κλάδος.
Το πρώτο καράβι και το στοίχημα της κυβέρνησης
-Μια ενδιαφέρουσα πρόταση με πολιτικές προεκτάσεις κατατέθηκε στο συνέδριο του ΚΟΜΒΟΥ με τίτλο «Η Ναυτιλία σε Μετάβαση: Χρηματοδότηση, καινοτομία και δημιουργία υπεραξίας για την Ελλάδα». Να καταρτιστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027 συγκεκριμένο σχέδιο για ένα πρώτο πιλοτικό έργο ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου σε ελληνικό ναυπηγείο, με προσδιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα. Στο τραπέζι μπήκαν επίσης δύο στόχοι: η κινητοποίηση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028 και η εγχώρια συμμετοχή στο 40% των επενδύσεων για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου έως το 2035. Πρόκειται για ένα στοίχημα με σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς συνδυάζει την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, τη νησιωτικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και επειδή το 2027 είναι εκλογική χρονιά, μια συμφωνία για τη ναυπήγηση ακτοπλοϊκού πλοίου επί ελληνικού εδάφους θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό επικοινωνιακό χαρτί για την κυβέρνηση. Από τις εξαγγελίες, βέβαια, μέχρι την τοποθέτηση της τρόπιδας μεσολαβούν αρκετά ναυτικά μίλια…
Δύο τενόροι και ένας ελεγκτής
-Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο θα είναι 86 ετών και ο Χοσέ Καρέρας θα έχει φτάσει τα 80 όταν θα ανέβουν μαζί στη σκηνή. Το μεγάλο ραντεβού τους είναι στο Galaxy International Convention Center του μακρινού Μακάο, στις 14 Φεβρουαρίου 2027, Ημέρα των Ερωτευμένων, για μία μόνο βραδιά και χωρίς άλλη στάση στην ευρύτερη Κίνα. Η ημερομηνία δεν συμπίπτει μόνο με τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά και με την 9η ημέρα της κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Τα εισιτήρια αυτής της μοναδικής συναυλίας κοστίζουν από 688 έως 3.288 πατάκες, δηλαδή έως περίπου 410 δολάρια. Η γενική πώληση αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ 4 ημέρες νωρίτερα αγοράζουν μόνο τα μέλη Platinum και άνω του προγράμματος Πιστότητας. Υπάρχει και πακέτο από 6.088 πατάκες, με δύο εισιτήρια, διανυκτέρευση και δείπνο. Διοργανωτής δεν είναι μια όπερα ή ένα φεστιβάλ κάποιου καλλιτεχνικού φορέα. Το μεγάλο γεγονός οργανώνει η Galaxy, μία από τις 6 εταιρείες με άδεια καζίνο στην πόλη. Η εκδήλωση αποτελεί συμβατική τους υποχρέωση. Οι 10ετείς παραχωρήσεις του 2023 υποχρεώνουν τους 6 αδειούχους να επενδύσουν περίπου 16,2 δισ. δολάρια σε 11 τομείς εκτός τζόγου: συνέδρια, θεάματα, αθλητισμό, πολιτισμό. Στις 17 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής της κυβέρνησης Σαμ Χου Φάι αποκάλυψε ότι σε 3 χρόνια έχουν δαπανήσει το 27% της δέσμευσης, και θα κληθεί ένας ανεξάρτητος ελεγκτής για να το επαληθεύσει. Βέβαια τα μικτά έσοδα των καζίνο μειώθηκαν κατά 10% τον Οκτώβριο κι αυτή ήταν η 5η διαδοχική ετήσια πτώση παρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες αυξήθηκαν 8,6% στο δεκάμηνο. Περίπου 36 εκατ. άτομα επισκέφθηκαν τα καζίνο αλλά ήταν από αυτούς που παίζουν λιγότερα.
Ακριβό ρεύμα, ακριβό χρήμα, φθηνό νόμισμα
-«Πολύ σοβαρή στιγμή για την οικονομία μας» χαρακτήρισε ο Αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς τα στοιχεία Οκτωβρίου για τον πληθωρισμό που σκαρφάλωσε σε υψηλό τριετίας, στο 4,9% από 4,3% τον Σεπτέμβριο. Ο δομικός δείκτης ανέβηκε στο 3,8%, έναντι πρόβλεψης 3,6%, με στόχο της κεντρικής τράπεζας το 2%-3%. Για τον γενικό δείκτη η αγορά περίμενε 4,7%. Η ανατομία της ακρίβειας δείχνει το ηλεκτρικό ρεύμα που αυξήθηκε +25,2% σ’ έναν χρόνο, μετά τη λήξη των κρατικών επιδοτήσεων. Τα καύσιμα ανέβηκαν +6,3% μέσα στον Οκτώβριο. Η στέγαση κοστίζει 6,4% περισσότερο και οι μεταφορές 10,6%. Η κεντρική τράπεζα (RBA) έχει ήδη αυξήσει το επιτόκιο στο 4,85% στις 3 Νοεμβρίου, με ψήφους 6 έναντι 3. Συνεδριάζει ξανά στις 8 Δεκεμβρίου αλλά η αγορά δεν περιμένει νέα αύξηση. Ο λόγος κρύβεται στα μεγέθη της ανεργίας που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο 5ετίας ενώ στη χώρα συζητείται το ενδεχόμενο ύφεσης το 2027. Οι μειώσεις επιτοκίων, πάντως, απομακρύνονται. Ο Τσάλμερς είχε δηλώσει το 2025 ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι «οριστικά πίσω μας». Χθες αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Όλα αυτά απεικονίζονται στην ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου το οποίο αντί να ενισχυθεί με την αύξηση των επιτοκίων, έχασε περίπου 1%, προς τα 0,657 δολάρια ΗΠΑ. Φαίνεται πως μέτρησε περισσότερο η βουτιά του χαλκού και το κακό επενδυτικό κλίμα στην Ασία. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 2,3%, η Σεούλ έως 5,3%, η Ταϊβάν έως 5,1% και ο Nikkei 3,3% στο μεσημεριανό διάλειμμα. Αιτίες, το ξεφούσκωμα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και οι πληροφορίες για τους νέους δασμούς που επιβάλλει η Ουάσιγκτον για την «πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» 16 εμπορικών εταίρων.
Το bitcoin κάτω από το μισό του
-Το bitcoin υποχώρησε χθες κάτω από τα 57.500 δολάρια, με απώλειες 3,8% στο 24ωρο. Το ether πλησίασε τα 1.600 δολάρια (-3,5%). Στο ίδιο διάστημα έγιναν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων περίπου 500 εκατ. δολαρίων. Η αφορμή ήρθε από τη Wall Street. Ο Nasdaq άνοιξε με πτώση 4%, μετά από δομικό πληθωρισμό υψηλότερο των προβλέψεων και τις νέες προτάσεις του Τραμπ για νέους δασμούς. Ο δείκτης core PCE Οκτωβρίου ανέβηκε στο 3,3% και οι δασμοί αφορούν 14 εμπορικούς εταίρους, με έως 35% για το Βιετνάμ, 25% για την Ινδία και 15% για την Ταϊβάν. Τη Δευτέρα το bitcoin είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 64.000 δολάρια, με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia. Τα κέρδη εξανεμίστηκαν μέσα σε δύο ημέρες. Η πραγματική αιτία είναι βαθύτερη. Τα αμερικανικά spot ETF έχουν καθαρές εκροές 4,94 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 4,51 δισ. του Ιουνίου. Οι εκροές συνεχίζονται έξι συνεδριάσεις στη σειρά. Τα ταμεία που έφεραν το ράλι βγάζουν τώρα το χρήμα. Το ρεκόρ των 126.198 δολαρίων, του Οκτωβρίου 2025, απέχει 54%. Από τα 87.500 δολάρια της αρχής του έτους η πτώση είναι 34%. Ο Νοέμβριος, με -24% πριν από τη χθεσινή βουτιά, οδεύει να γίνει ο χειρότερος μήνας από τον Ιούλιο του 2022. Ο Άρθουρ Χέις της Maelstrom περιμένει νέα δοκιμή των 55.000 δολαρίων. Το bitcoin παρουσιάστηκε στις αγορές ως καταφύγιο απέναντι στο σύστημα. Πέφτει όμως μαζί με το σύστημα και με μόχλευση.
Πηγή: newmoney.gr
Αλλαγή στη σύνθεση του FTSE-25: Η Aegean Air βγαίνει, η StarBulk μπαίνει
-Όλα δείχνουν ότι η StarBulk οδεύει προς τον δείκτη-βιτρίνα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας FTSE-25, με πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την Aegean Air. Αν τελικώς πραγματοποιηθούν αλλαγές, αυτές θα ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή.
FBI και… «φιδέμποροι»
-Επειδή στην πιάτσα κυκλοφορούν διάφοροι «φιδέμποροι» που βλέπουν έρευνες και ανακρίσεις στην αγορά, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Στην Ελλάδα ήρθε πράγματι κλιμάκιο του FBI, αλλά όχι για να ερευνήσει. Η επίσκεψη έγινε λόγω της πρώτης κοινής εκπαιδευτικής δράσης μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 με αντικείμενο την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Την πληροφορία έδωσε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα Josh Huck, ο οποίος χαρακτήρισε το workshop στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, εκπρόσωποι της Βουλής, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και στελέχη του FBI και του αμερικανικού Department of Justice, σημαντικό ορόσημο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για την ιστορία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2026, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης και ο υφυπουργός Ι. Μπούγας είχαν συναντηθεί με τον υποδιοικητή του FBI Andrew Bailey, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και του FBI.
Οι 21 μεγάλοι του «d»
-Η νέα έκδοση του Enterprise Rating System, της Οικονομικής Ανάλυσης της Piraeus Bank, βαθμολογεί 13.801 ισολογισμούς χρήσης 2024, με βάση τη ρευστότητα, την κερδοφορία και τη φερεγγυότητα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι πολύ ήπιος και διακριτικός, αφού το 13,3% κατατάσσεται στην κατηγορία «a», το 41,4% στο «b», 36,2% στο «c», 9% στο «d», σχεδόν όπως το 2023. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση της έκθεσης όμως αποκαλύπτει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Στον πάτο της κατάταξης, βρίσκονται 1.248 επιχειρήσεις. Οι 21 από αυτές είναι μεγάλες, με τζίρο άνω των €50 εκατ. Αυτές οι 21 πραγματοποιούν πωλήσεις €9,3 δισ., δηλαδή €443 εκατ. η καθεμία κατά μέσο όρο. Όλες μαζί βγάζουν EBITDA €100,6 εκατ. Οι τόκοι που πρέπει να πληρώνουν ανέρχονται σε €131 εκατ. Έχουν καθαρό χρέος €3,9 δισ., υποχρεώσεις 4,6 φορές τα ίδια κεφάλαια και ζημιές προ φόρων €195 εκατ. Οι 18 έχουν θετικό EBITDA αλλά αρνητικό συνολικό αποτέλεσμα, ενώ οι 9 δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τους τόκους. Ονόματα η μελέτη δεν δίνει. Οι τράπεζες όμως ξέρουν τα ονόματα πολύ καλά. Ένα σκαλί πιο πάνω, στο «c», το πρόβλημα έχει άλλο μέγεθος. Εκεί βρίσκονται 4.999 επιχειρήσεις με το 48% του τζίρου του δείγματος (€91,8 δισ.), το 52% των υποχρεώσεων (€74,6 δισ.) και το 52% των τόκων (€2,5 δισ.), αλλά μόλις το 18% των κερδών προ φόρων (€1,8 δισ.). Το καθαρό χρέος τους είναι 12 φορές τα EBITDA. Στην κορυφή του καταλόγου αναδεικνύονται 1.835 επιχειρήσεις «a» οι οποίες δίνουν το 17,3% των κερδών με το 2,8% των υποχρεώσεων. Αυτές χρωστούν €4 δισ. έναντι ιδίων κεφαλαίων €8,9 δισ. Η ανάλυση αναδεικνύει μια λεπτομέρεια για τον τουρισμό. Τα καταλύματα και η εστίαση, με 1.870 επιχειρήσεις στο δείγμα, εμφανίζονται ταυτόχρονα στην πρώτη πεντάδα του «a» (19,3%) και του «d» (12,3%). Όσοι αξίζουν δάνειο δεν χρειάζονται δανεισμό. Όσοι έχουν δανειακές υποχρεώσεις, δουλεύουν για τους τόκους.
Γιατί η Αθήνα πέφτει περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
-Σαφώς χειρότερη εικόνα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις ρευστοποιήσεις να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και την εγχώρια αγορά να αποσυνδέεται από τις σχετικά ηπιότερες διακυμάνσεις των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών. Η έντονη υποαπόδοση της Αθήνας αποδίδεται όχι μόνο στη διεθνή αβεβαιότητα για την τεχνητή νοημοσύνη και τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά και σε εσωτερικούς παράγοντες, όπως η κατοχύρωση κερδών, η απομόχλευση χαρτοφυλακίων και η ενεργοποίηση πρόσθετων πωλήσεων μετά την απώλεια τεχνικών στηρίξεων. Έτσι, ενώ η Ευρώπη εμφανίζει επιλεκτικές πιέσεις, η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ευρύτερη και βαθύτερη διόρθωση, με τις τράπεζες και τα βιομηχανικά blue chips να πρωταγωνιστούν στην πτώση. Παράλληλα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές οι τοποθετήσεις σε καταναλωτικά αγαθά, λιανεμπόριο και αμυντικότερους κλάδους προσφέρουν μερική προστασία.
Margin calls μετά την απώλεια των 2.500 μονάδων
-Πρόσθετη πίεση στο ΧΑ άσκησε η ενεργοποίηση των margin calls, καθώς η απότομη υποχώρηση των τιμών έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς σε χαρτοφυλάκια που διατηρούν θέσεις με δανειακή μόχλευση. Η καθοδική διάσπαση των 2.500 μονάδων επιτάχυνε τις πωλήσεις, μετατρέποντας τη διόρθωση των προηγούμενων συνεδριάσεων σε γενικευμένο sell off. Οι απαιτήσεις πρόσθετων εξασφαλίσεων έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα σε θέσεις που συνδέονται με τραπεζικές μετοχές και τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Όταν η αξία των εξασφαλίσεων υποχωρεί κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, οι επενδυτές καλούνται να καταθέσουν πρόσθετα κεφάλαια ή να περιορίσουν την έκθεσή τους. Εφόσον δεν ανταποκριθούν, μπορεί να ακολουθήσουν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πτώσης. Οι χαμηλότερες τιμές ενεργοποιούν νέες απαιτήσεις κάλυψης, οι οποίες οδηγούν σε πρόσθετες πωλήσεις, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τις αποτιμήσεις. Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται στον αυξημένο τζίρο και στη διεύρυνση των απωλειών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι πωλήσεις δεν υπαγορεύονται αποκλειστικά από την αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών, αλλά και από την ανάγκη περιορισμού της μόχλευσης. Πρώτο ζητούμενο είναι πλέον η εκτόνωση των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της αγοράς.
Στο τέλος λύγισε και η Coca-Cola
-Όσον αφορά τη συνεδρίαση, δύο ημέρες κράτησε το αντίβαρο του Γενικού Δείκτη. Τη Δευτέρα η Coca-Cola HBC έκλεισε στα €51,20 (+1,39%) και την Τρίτη στα €51,70 (+0,98%), τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης έχανε 1,46% και έπεφτε σε χαμηλό 4μήνου. Χθες, με την αγορά να χάνει -2,77% στις 2.454 μονάδες, η μετοχή της Coca Cola έμεινε θετική μέχρι τις 3 το μεσημέρι περίπου. Έκλεισε στα €51,60, με πτώση 0,19% και κεφαλαιοποίηση €19,259 δισ. Από το κλείσιμο της 16/11 η μετοχή έχει χάσει περίπου 1,7% (από €52,50) ενώ ο Γενικός Δείκτης 7,38%. Στα χρηματιστηριακά γραφεία μιλούσαν όλη τη μέρα για τα margin calls που αναφέραμε παραπάνω. Δέκα λεπτά του ευρώ είναι υποχώρηση, αλλά όχι ήττα. Η μετοχή έχει άλλωστε περάσει και χειρότερα. Στις 5 Νοεμβρίου βούλιαξε -14,12%, στα €50,50 και παρέσυρε τον δείκτη σε πτώση 1,92%. Αφορμή, δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας ότι η Bochkari ζήτησε να αναλάβει τη διαχείριση των θυγατρικών Multon και Multon Partners. Η Citi προειδοποιεί ότι η Ρωσία δίνει περίπου το 21% των λειτουργικών κερδών του ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκεί ξεπερνούν το €1 δισ. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση και επιμένει να υπενθυμίζει την οργανική αύξηση εσόδων 9% στο τρίτο τρίμηνο αλλά και την αναβάθμιση της ετήσιας πρόβλεψης. Από τη Δευτέρα η μετοχή διαπραγματεύεται και στο Γιοχάνεσμπουργκ. Αύριο, κλείνει η εξαγορά του 75% της CCBA έναντι $2,6 δισ. Τη Δευτέρα 30/11 μπαίνουν στο ταμπλό 21 εκατ. νέες μετοχές για την οικογένεια Gutsche, που αποκτά 5,45%. Η Kar-Tess πάει στο 22,14% και η Coca-Cola Company στο 20,30%. Στη χθεσινή τιμή, η κεφαλαιοποίηση περνά τα €20,3 δισ.
Αμοιβαία κεφάλαια: Διπλάσιες εισροές, μικρότερο ενεργητικό
-Πριν από μια βδομάδα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η μετοχή της Nvidia έχασε 14% σε μία μόνο συνεδρίαση. Την ίδια ακριβώς εβδομάδα, οι Έλληνες αποταμιευτές εμπιστεύθηκαν σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 136,45 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα διπλά από τον φετινό εβδομαδιαίο μέσο όρο των 72,86 εκατ. Το Ενεργητικό των Α/Κ υποχώρησε παρ’ όλα αυτά στα 34,24 δισ., μειωμένο κατά 158,73 εκατ. ή 0,46%, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (Meizon) με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών. Μια απλή πράξη αφαίρεσης δείχνει ότι οι αποτιμήσεις έσβησαν περίπου €295 εκατ. σε 7 ημέρες. Η μέση απόδοση της αγοράς ήταν αρνητική -1,55%. Το ρεκόρ του 1999 απομακρύνθηκε. Μία εβδομάδα νωρίτερα η απόσταση από τα 34,54 δισ. ήταν 143,64 εκατ. Τώρα είναι περίπου 302 εκατ. Η ζημιά είχε συγκεκριμένη αιτία. Τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης έχασαν -3,87%, τα Funds of Funds Μετοχικά -3,38%, Μετοχικά Ελλάδας -2,99%, Αναπτυγμένων Αγορών -2,88%. Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε χαμηλό ενός μήνα την ημέρα που ο Nasdaq έχανε 5,3%. Όλοι πλέον στην αγορά είχαν προεξοφλήσει αύξηση του κόστους χρήματος. Το φρέσκο χρήμα που μπήκε στα Αμοιβαία Κεφάλαια διάβασε τα νέα και διάλεξε πλευρά. Τα Ομολογιακά Διεθνή πήραν 114,11 εκατ., το 84% των εισροών, και ανέβασαν το μερίδιό τους στο 37,84%. Τα Μετοχικά Ελλάδας πήραν 6,83 εκατ. και εκροές είχαν μόνο 3 κατηγορίες με συνολικό ύψος 6,46 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν έφυγε, αλλά ελάχιστοι αγόρασαν μετοχές στην πτώση. Από την αρχή του έτους, το ενεργητικό είναι αυξημένο +€4,8 δισ. Οι εισροές φτάνουν τα €3,40 δισ., €1,37 δισ. λιγότερα από πέρυσι. Η πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων δεν βοηθά την αγορά των Αμοιβαίων, η αλήθεια όμως είναι ότι ο μεριδιούχος του 2026 δεν πανικοβάλλεται. Απλώς, δεν δείχνει διάθεση να αναλάβει ρίσκο.
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων και οι προβλέψεις
-Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ιωάννης Ζιάβρας μιλώντας σε συνέδριο για το Real Estate, υποστήριξε ότι οι φετινές αγοραπωλησίες ακινήτων θα κλείσουν έως και 10% χαμηλότερα. Με μέτρο τις 145.765 συμβολαιογραφικές πράξεις που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, την τελευταία διαθέσιμη επίσημη ετήσια μέτρηση, αυτό σημαίνει περίπου 131.000 συμβόλαια. Το παράδοξο είναι ότι στο μεταξύ έτρεξε το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» με το οποίο 15.000 νοικοκυριά αγόρασαν το δικό τους σπίτι πληρώνοντας δόση στεγαστικού μικρότερη από το ενοίκιο. Τα επίσημα φορολογικά στοιχεία ωστόσο δεν δείχνουν πτώση. Στο πρώτο 6μηνο, η ΑΑΔΕ μέτρησε 112.320 δηλώσεις μεταβίβασης, έναντι 108.228 έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εισπράξεις όμως υποχώρησαν σχεδόν 11% τον Απρίλιο και έπεσαν ξανά τον Μάιο. Στο πρώτο 6μηνο άλλαξαν χέρια ακίνητα αξίας 12 δισ. ευρώ. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν με +5,5% στο 2ο τρίμηνο σύμφωνα με την ΤτΕ, πάνω στο +8,3% του 2025. Ενδιαφέρον υπάρχει, αφού οι αναζητήσεις στο Spitogatos αυξήθηκαν +12% στο 1ο τρίμηνο, αλλά οι συναλλαγές δεν φτάνουν στον συμβολαιογράφο. Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει πάντως €697 εκατ. από φόρους αγοραπωλησιών, έναντι €653 εκατ. που είχαν προϋπολογιστεί για φέτος. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση επενδύει και στη βιασύνη των αγοραστών ακινήτων από τρίτες χώρες, πριν ο φόρος μεταβίβασης σχεδόν πενταπλασιαστεί γι’ αυτούς από 3,09% σε 15% την 1η Ιουλίου 2027. Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί στην αγορά που πιστεύουν ότι τελικά η κυβέρνηση θα κάνει πίσω σ’ αυτή την φορολογική επιβάρυνση η οποία μεταξύ άλλων πλήττει οικογένειες ομογενών από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία που θα ήθελαν τα παιδιά τους να ξαναβρούν τις ρίζες τους στην Ελλάδα.
Ολλανδική επένδυση με τουρκικό «χρώμα»
-Μια νέα εταιρεία με έδρα στην Κηφισιά συστάθηκε χθες και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί επενδυτικό «όχημα» ολλανδικής προέλευσης. Πρόκειται για την εταιρεία «Arwen Real Estate» που όπως δηλώνει και η επωνυμία της έχει σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τα καταλύματα διακοπών, την πώληση οικοπέδων και την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 2.200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, και το έχει βάλει εξ ολοκλήρου η ολλανδική εταιρεία asset management «Ark Investment Services B.V.». Το ενδιαφέρον ωστόσο, εντοπίζεται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διοίκηση και εκπροσώπησή της και το οποίο είναι η Eda Polat Gkinosatis, κόρη του βαθύπλουτου επιχειρηματία Αντάν Πολάτ (Polat Holding κ.ά.) με ισχυρότατη παρουσία σε διάφορα πεδία της αγοράς. Η Εντά Πολάτ είναι παντρεμένη από το 2012 με τον Έλληνα επιχειρηματία Δημήτρη Γκινοσάτη, της οικογένειας που ελέγχει τη βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών Flexopack. Ο Αντάν Πολάτ έχει εκφράσει κατά καιρούς την πρόθεσή του για επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα της πράσινης ενέργειας και του εμπορίου. Τώρα, εάν και κατά πόσο βρίσκεται πίσω από την κίνηση της ολλανδικής εταιρείας -που ποντάρει στο εγχώριο real estate- δεν είναι γνωστό.
Η Κίνα έβαλε και τους δύο στο ίδιο καρνέ
-Η τελευταία φορά που η Neda παρήγγειλε VLCC ήταν το 2019, στη Hyundai. Η Thenamaris παρέλαβε το τελευταίο της νεότευκτο VLCC το 2022. Τώρα, για την επιστροφή τους στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, οι δύο οίκοι κατέληξαν στην ίδια κινεζική γιάρδα, τη New Times, με παραδόσεις το 2030. Δύο πλοία για τον Νικόλα Μαρτίνο, ένα συν ένα προαιρετικό για την οικογένεια Λυκιαρδόπουλου. Η σύμπτωση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αριθμητική. Στην Κορέα, οι τελευταίες δουλειές που αναφέρθηκαν για VLCC έγιναν στα 136 εκατ. δολάρια το κομμάτι. Για τη Thenamaris, η κουβέντα στον Πειραιά ήταν περί τα 130 εκατ. Το πόσο συγκρίσιμα είναι τα δύο νούμερα θέλει να δεις τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβολαίων. Το πού μπήκαν οι υπογραφές το ξέρουμε ήδη. Κι εδώ είναι το ωραίο. Στον Πειραιά συζητούν αν τα 130 εκατ. είναι πολλά για ένα VLCC. Στη New Times έχουν ήδη γράψει δύο από τα πιο γνωστά ελληνικά ονόματα στη σελίδα του 2030.
Θα πληρώνουν τα γιοτ και για το πέρασμα;
-Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τέλος εισόδου στα θαλάσσια πάρκα και στο yachting η πρώτη ερώτηση είναι πρακτική. Θα πληρώνει και το σκάφος που απλώς περνά μέσα από τα όρια ενός πάρκου, χωρίς να αγκυροβολήσει ή να αποβιβάσει επιβάτες; Για τους επαγγελματίες του κλάδου, άλλο η απλή διέλευση και άλλο η επίσκεψη που συνεπάγεται χρήση υποδομών ή υπηρεσιών. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι κοινός στόχος. Ο κλάδος του yachting ζητά σαφή νομοθετική βάση για τη νέα χρέωση και απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Ποια υπηρεσία ή ποια συγκεκριμένη δράση προστασίας θα χρηματοδοτεί το τέλος; Και με ποια κριτήρια θα υπολογίζεται, ώστε η επιβάρυνση να είναι αναλογική για ένα σκάφος 12 μέτρων και για μια επαγγελματική θαλαμηγό 60 μέτρων; Στον λογαριασμό υπάρχει ήδη το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ), που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4211/2013, όπως ισχύει. Το καταβάλλουν τα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια άνω των 7 μέτρων για την παρουσία τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ανεξαρτήτως σημαίας. Το ποσό εξαρτάται από το μήκος του σκάφους και τους μήνες παραμονής. Πώς θα συνυπολογιστεί αυτή η επιβάρυνση στον σχεδιασμό του νέου τέλους; Και υπάρχει κι ο δεύτερος φάκελος, αυτός των ελεγχόμενων αγκυροβολίων. Η Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της στα υπουργεία Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος. Στις επισημάνσεις της επικαλείται την εμπειρία της νότιας Γαλλίας και της Ιταλίας, όπου, κατά την εκτίμηση που παραθέτει, μετά τη θέσπιση ελεγχόμενων αγκυροβολίων οι απώλειες στο τμήμα του θαλάσσιου τουρισμού υψηλών προδιαγραφών ήταν της τάξης του 40%. Το αίτημα προς τα δύο υπουργεία είναι να εξετάσουν μαζί το τέλος στα θαλάσσια πάρκα και τη ρύθμιση για τα αγκυροβόλια. Για μια επιχείρηση του yachting, οι δύο ρυθμίσεις καταλήγουν στον ίδιο λογαριασμό. Και εκεί θα φανεί αν ο σχεδιασμός υπηρετεί την προστασία της θάλασσας με κόστος που μπορεί να αντέξει ο κλάδος.
Το πρώτο καράβι και το στοίχημα της κυβέρνησης
-Μια ενδιαφέρουσα πρόταση με πολιτικές προεκτάσεις κατατέθηκε στο συνέδριο του ΚΟΜΒΟΥ με τίτλο «Η Ναυτιλία σε Μετάβαση: Χρηματοδότηση, καινοτομία και δημιουργία υπεραξίας για την Ελλάδα». Να καταρτιστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027 συγκεκριμένο σχέδιο για ένα πρώτο πιλοτικό έργο ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου σε ελληνικό ναυπηγείο, με προσδιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα. Στο τραπέζι μπήκαν επίσης δύο στόχοι: η κινητοποίηση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028 και η εγχώρια συμμετοχή στο 40% των επενδύσεων για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου έως το 2035. Πρόκειται για ένα στοίχημα με σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς συνδυάζει την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, τη νησιωτικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και επειδή το 2027 είναι εκλογική χρονιά, μια συμφωνία για τη ναυπήγηση ακτοπλοϊκού πλοίου επί ελληνικού εδάφους θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό επικοινωνιακό χαρτί για την κυβέρνηση. Από τις εξαγγελίες, βέβαια, μέχρι την τοποθέτηση της τρόπιδας μεσολαβούν αρκετά ναυτικά μίλια…
Δύο τενόροι και ένας ελεγκτής
-Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο θα είναι 86 ετών και ο Χοσέ Καρέρας θα έχει φτάσει τα 80 όταν θα ανέβουν μαζί στη σκηνή. Το μεγάλο ραντεβού τους είναι στο Galaxy International Convention Center του μακρινού Μακάο, στις 14 Φεβρουαρίου 2027, Ημέρα των Ερωτευμένων, για μία μόνο βραδιά και χωρίς άλλη στάση στην ευρύτερη Κίνα. Η ημερομηνία δεν συμπίπτει μόνο με τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά και με την 9η ημέρα της κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Τα εισιτήρια αυτής της μοναδικής συναυλίας κοστίζουν από 688 έως 3.288 πατάκες, δηλαδή έως περίπου 410 δολάρια. Η γενική πώληση αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ 4 ημέρες νωρίτερα αγοράζουν μόνο τα μέλη Platinum και άνω του προγράμματος Πιστότητας. Υπάρχει και πακέτο από 6.088 πατάκες, με δύο εισιτήρια, διανυκτέρευση και δείπνο. Διοργανωτής δεν είναι μια όπερα ή ένα φεστιβάλ κάποιου καλλιτεχνικού φορέα. Το μεγάλο γεγονός οργανώνει η Galaxy, μία από τις 6 εταιρείες με άδεια καζίνο στην πόλη. Η εκδήλωση αποτελεί συμβατική τους υποχρέωση. Οι 10ετείς παραχωρήσεις του 2023 υποχρεώνουν τους 6 αδειούχους να επενδύσουν περίπου 16,2 δισ. δολάρια σε 11 τομείς εκτός τζόγου: συνέδρια, θεάματα, αθλητισμό, πολιτισμό. Στις 17 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής της κυβέρνησης Σαμ Χου Φάι αποκάλυψε ότι σε 3 χρόνια έχουν δαπανήσει το 27% της δέσμευσης, και θα κληθεί ένας ανεξάρτητος ελεγκτής για να το επαληθεύσει. Βέβαια τα μικτά έσοδα των καζίνο μειώθηκαν κατά 10% τον Οκτώβριο κι αυτή ήταν η 5η διαδοχική ετήσια πτώση παρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες αυξήθηκαν 8,6% στο δεκάμηνο. Περίπου 36 εκατ. άτομα επισκέφθηκαν τα καζίνο αλλά ήταν από αυτούς που παίζουν λιγότερα.
Ακριβό ρεύμα, ακριβό χρήμα, φθηνό νόμισμα
-«Πολύ σοβαρή στιγμή για την οικονομία μας» χαρακτήρισε ο Αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς τα στοιχεία Οκτωβρίου για τον πληθωρισμό που σκαρφάλωσε σε υψηλό τριετίας, στο 4,9% από 4,3% τον Σεπτέμβριο. Ο δομικός δείκτης ανέβηκε στο 3,8%, έναντι πρόβλεψης 3,6%, με στόχο της κεντρικής τράπεζας το 2%-3%. Για τον γενικό δείκτη η αγορά περίμενε 4,7%. Η ανατομία της ακρίβειας δείχνει το ηλεκτρικό ρεύμα που αυξήθηκε +25,2% σ’ έναν χρόνο, μετά τη λήξη των κρατικών επιδοτήσεων. Τα καύσιμα ανέβηκαν +6,3% μέσα στον Οκτώβριο. Η στέγαση κοστίζει 6,4% περισσότερο και οι μεταφορές 10,6%. Η κεντρική τράπεζα (RBA) έχει ήδη αυξήσει το επιτόκιο στο 4,85% στις 3 Νοεμβρίου, με ψήφους 6 έναντι 3. Συνεδριάζει ξανά στις 8 Δεκεμβρίου αλλά η αγορά δεν περιμένει νέα αύξηση. Ο λόγος κρύβεται στα μεγέθη της ανεργίας που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο 5ετίας ενώ στη χώρα συζητείται το ενδεχόμενο ύφεσης το 2027. Οι μειώσεις επιτοκίων, πάντως, απομακρύνονται. Ο Τσάλμερς είχε δηλώσει το 2025 ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι «οριστικά πίσω μας». Χθες αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Όλα αυτά απεικονίζονται στην ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου το οποίο αντί να ενισχυθεί με την αύξηση των επιτοκίων, έχασε περίπου 1%, προς τα 0,657 δολάρια ΗΠΑ. Φαίνεται πως μέτρησε περισσότερο η βουτιά του χαλκού και το κακό επενδυτικό κλίμα στην Ασία. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 2,3%, η Σεούλ έως 5,3%, η Ταϊβάν έως 5,1% και ο Nikkei 3,3% στο μεσημεριανό διάλειμμα. Αιτίες, το ξεφούσκωμα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και οι πληροφορίες για τους νέους δασμούς που επιβάλλει η Ουάσιγκτον για την «πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» 16 εμπορικών εταίρων.
Το bitcoin κάτω από το μισό του
-Το bitcoin υποχώρησε χθες κάτω από τα 57.500 δολάρια, με απώλειες 3,8% στο 24ωρο. Το ether πλησίασε τα 1.600 δολάρια (-3,5%). Στο ίδιο διάστημα έγιναν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων περίπου 500 εκατ. δολαρίων. Η αφορμή ήρθε από τη Wall Street. Ο Nasdaq άνοιξε με πτώση 4%, μετά από δομικό πληθωρισμό υψηλότερο των προβλέψεων και τις νέες προτάσεις του Τραμπ για νέους δασμούς. Ο δείκτης core PCE Οκτωβρίου ανέβηκε στο 3,3% και οι δασμοί αφορούν 14 εμπορικούς εταίρους, με έως 35% για το Βιετνάμ, 25% για την Ινδία και 15% για την Ταϊβάν. Τη Δευτέρα το bitcoin είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 64.000 δολάρια, με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia. Τα κέρδη εξανεμίστηκαν μέσα σε δύο ημέρες. Η πραγματική αιτία είναι βαθύτερη. Τα αμερικανικά spot ETF έχουν καθαρές εκροές 4,94 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 4,51 δισ. του Ιουνίου. Οι εκροές συνεχίζονται έξι συνεδριάσεις στη σειρά. Τα ταμεία που έφεραν το ράλι βγάζουν τώρα το χρήμα. Το ρεκόρ των 126.198 δολαρίων, του Οκτωβρίου 2025, απέχει 54%. Από τα 87.500 δολάρια της αρχής του έτους η πτώση είναι 34%. Ο Νοέμβριος, με -24% πριν από τη χθεσινή βουτιά, οδεύει να γίνει ο χειρότερος μήνας από τον Ιούλιο του 2022. Ο Άρθουρ Χέις της Maelstrom περιμένει νέα δοκιμή των 55.000 δολαρίων. Το bitcoin παρουσιάστηκε στις αγορές ως καταφύγιο απέναντι στο σύστημα. Πέφτει όμως μαζί με το σύστημα και με μόχλευση.
Πηγή: newmoney.gr
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