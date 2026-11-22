Σερένα Γουίλιαμς: «Χρειαζόμαστε γυναίκες που να χρηματοδοτούν γυναίκες» – Από τα Grand Slam στις startups με νέα επενδυτική εταιρεία

Όταν η Σερένα Γουίλιαμς είχε πρωτοιδρύσει την επενδυτική της εταιρεία Serena Ventures πίσω στο 2019, είχε ξεκαθαρίσει ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούσαν κατά πολύ τις συνηθισμένες εμπορικές συμφωνίες και τις διαφημιστικές συνεργασίες των μεγάλων αθλητών