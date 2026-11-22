Σερένα Γουίλιαμς: «Χρειαζόμαστε γυναίκες που να χρηματοδοτούν γυναίκες» – Από τα Grand Slam στις startups με νέα επενδυτική εταιρεία
Σερένα Γουίλιαμς: «Χρειαζόμαστε γυναίκες που να χρηματοδοτούν γυναίκες» – Από τα Grand Slam στις startups με νέα επενδυτική εταιρεία
Όταν η Σερένα Γουίλιαμς είχε πρωτοιδρύσει την επενδυτική της εταιρεία Serena Ventures πίσω στο 2019, είχε ξεκαθαρίσει ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούσαν κατά πολύ τις συνηθισμένες εμπορικές συμφωνίες και τις διαφημιστικές συνεργασίες των μεγάλων αθλητών
Επτά χρόνια αργότερα, το πρώην φαινόμενο του τένις έχει στηρίξει περισσότερες από 100 εταιρείες, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα. Τη Δευτέρα, η 45χρονη πλέον, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την έμπειρη επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων Μπεθ Φερέιρα, με στόχο τη δημιουργία της Starfire Ventures, μιας νέας επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία φιλοδοξεί να αντλήσει 200 εκατ. δολάρια.
Επενδύσεις έως 10 εκατ. δολαρίων σε startups
Η Serena Ventures είχε ξεκινήσει αποκλειστικά με προσωπικές επενδύσεις της Γουίλιαμς, προτού προχωρήσει το 2022 στη συγκέντρωση 111 εκατ. δολαρίων μέσω επενδυτικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Επενδύσεις έως 10 εκατ. δολαρίων σε startups
Η Serena Ventures είχε ξεκινήσει αποκλειστικά με προσωπικές επενδύσεις της Γουίλιαμς, προτού προχωρήσει το 2022 στη συγκέντρωση 111 εκατ. δολαρίων μέσω επενδυτικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα