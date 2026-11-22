Deoleo: Πώς ο γίγαντας του ελαιόλαδου έμεινε Ισπανία με deal 520 εκατ. – Η CVC, η Alchemy και το «φλερτ» με τους Ιταλούς που ναυάγησε
Deoleo: Πώς ο γίγαντας του ελαιόλαδου έμεινε Ισπανία με deal 520 εκατ. – Η CVC, η Alchemy και το «φλερτ» με τους Ιταλούς που ναυάγησε
Η ισπανική κοινοπραξία που πήρε στο «νήμα» το ντέρμπι με τους Ιταλούς για την εξαγορά της Deoleo, οι πολλαπλοί «μνηστήρες» και η επιστροφή από τις ζημίες στην κερδοφορία μέσω του EVOO-lution - Γιατί αποεπένδυσαν τώρα CVC και Alchemy
Μετά από σχεδόν μία τριετία, κατά την οποία οι βασικοί μέτοχοι CVC και Alchemy επιδιώκουν να αποεπενδύσουν από τον γίγαντα του ελαιολάδου Deoleo, όλα παίρνουν τον δρόμο τους και με ένα deal ύψους 520 εκατ. ευρώ, ο κορυφαίος όμιλος ελαιολάδου παγκοσμίως, θα παραμείνει σε ισπανικά χέρια, παρά τις κρούσεις που είχε δις από την Ιταλία και όχι μόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα