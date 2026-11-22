Deoleo: Πώς ο γίγαντας του ελαιόλαδου έμεινε Ισπανία με deal 520 εκατ. – Η CVC, η Alchemy και το «φλερτ» με τους Ιταλούς που ναυάγησε

Η ισπανική κοινοπραξία που πήρε στο «νήμα» το ντέρμπι με τους Ιταλούς για την εξαγορά της Deoleo, οι πολλαπλοί «μνηστήρες» και η επιστροφή από τις ζημίες στην κερδοφορία μέσω του EVOO-lution - Γιατί αποεπένδυσαν τώρα CVC και Alchemy