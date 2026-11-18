Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ: Χιλιάδες αιτήσεις – Ποιες περιοχές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον
Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ: Χιλιάδες αιτήσεις – Ποιες περιοχές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον
Στις 3.770 έφτασαν οι αιτήσεις για το επίδομα μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και πώς καταβάλλεται η ενίσχυση
Στις 3.770 έχουν ανέλθει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρει έως 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό σε όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στην περιφέρεια. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται στις Σέρρες, ενώ ακολουθούν το Κιλκίς και τα Ιωάννινα.
Η πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εντάσσεται στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, με στόχο την ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση και τη δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση νέων κατοίκων.
Όπως έχει τονίσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες, εργαζομένους αλλά και πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να δημιουργήσουν μια νέα βάση ζωής στην ελληνική περιφέρεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εντάσσεται στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, με στόχο την ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση και τη δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση νέων κατοίκων.
Όπως έχει τονίσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες, εργαζομένους αλλά και πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να δημιουργήσουν μια νέα βάση ζωής στην ελληνική περιφέρεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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