Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ: Χιλιάδες αιτήσεις – Ποιες περιοχές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

Στις 3.770 έφτασαν οι αιτήσεις για το επίδομα μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και πώς καταβάλλεται η ενίσχυση