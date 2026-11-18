Μιγκέλ Ανχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο: Ο μεξικανός «βαρώνος» της κοκαΐνης που πλούτισε χάρη στον Εσκομπάρ και «γέννησε» τα καρτέλ του Μεξικού
Μιγκέλ Ανχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο: Ο μεξικανός «βαρώνος» της κοκαΐνης που πλούτισε χάρη στον Εσκομπάρ και «γέννησε» τα καρτέλ του Μεξικού
Κανείς πλην ελαχίστων ανθρώπων δεν γνωρίζει αν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο ήταν σε θέση να αντιληφθεί πριν λίγους μήνες την είδηση για την εκτέλεση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες επικεφαλής του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, από τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικάνικου στρατού
Ήταν Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου του έτους που διανύουμε και ο άνθρωπος που μαζί με άλλους δύο έβαλε τις βάσεις για τα καρτέλ του Μεξικού την δεκαετία του ‘80, κρατιόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και με βραχιόλι εντοπισμού από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ο θάνατός του την περασμένη Κυριακή σε νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα όπου μεταφέρθηκε επειγόντως, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τα καρτέλ του Μεξικού και την ματωμένη ιστορία τους.
Ο Γκαγιάρδο μετά από τριάντα τρία χρόνια εγκλεισμού τα τελευταία έντεκα ήταν τυφλός από το ένα μάτι, είχε απολέσει την ακοή του στο αριστερό αυτί, την αίσθηση της μυρωδιάς, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας, είχε μόνιμη παροχή οξυγόνου και ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο θάνατός του την περασμένη Κυριακή σε νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα όπου μεταφέρθηκε επειγόντως, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τα καρτέλ του Μεξικού και την ματωμένη ιστορία τους.
Ο Γκαγιάρδο μετά από τριάντα τρία χρόνια εγκλεισμού τα τελευταία έντεκα ήταν τυφλός από το ένα μάτι, είχε απολέσει την ακοή του στο αριστερό αυτί, την αίσθηση της μυρωδιάς, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας, είχε μόνιμη παροχή οξυγόνου και ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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