Μιγκέλ Ανχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο: Ο μεξικανός «βαρώνος» της κοκαΐνης που πλούτισε χάρη στον Εσκομπάρ και «γέννησε» τα καρτέλ του Μεξικού

Κανείς πλην ελαχίστων ανθρώπων δεν γνωρίζει αν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο ήταν σε θέση να αντιληφθεί πριν λίγους μήνες την είδηση για την εκτέλεση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες επικεφαλής του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, από τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικάνικου στρατού