Δώρο Χριστουγέννων: Οι δικαιούχοι και πότε γίνεται η πληρωμή στους λογαριασμούς των εργαζομένων
Δώρο Χριστουγέννων: Οι δικαιούχοι και πότε γίνεται η πληρωμή στους λογαριασμούς των εργαζομένων
Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 στους επιδοτούμενους ανέργους από τη ΔΥΠΑ — Το ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια επιδότησης, ενώ η ακριβής ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως
Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους να περιμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ενόψει των εορτών.
Η πληρωμή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία από τη ΔΥΠΑ.
Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
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Η πληρωμή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία από τη ΔΥΠΑ.
Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Ποιοι δικαιούνται το Δώρο ΧριστουγέννωνΤο Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης εντός της προβλεπόμενης περιόδου.
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