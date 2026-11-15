Tata: Φουντώνει ο «εμφύλιος» στην κορυφή του ινδικού κολοσσού των $185 δισ. – Τα 21 δισ. που άναψαν φωτιές
Tata: Φουντώνει ο «εμφύλιος» στην κορυφή του ινδικού κολοσσού των $185 δισ. – Τα 21 δισ. που άναψαν φωτιές
Στα άκρα η εσωτερική αντιπαράθεση στον όμιλο Tata για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων — Οι ανησυχίες του Νόελ Τάτα για τη χρηματιστηριακή εισαγωγή και το μέλλον του επιχειρηματικού κολοσσού
Βαθαίνει η εσωτερική σύγκρουση στον ινδικό κολοσσό Tata Group, καθώς ο Νόελ Τάτα, πρόεδρος των καταπιστευμάτων που ελέγχουν τον όμιλο, αμφισβητεί τον τρόπο υλοποίησης ορισμένων από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται η διαχείριση κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρική διακυβέρνηση και το ενδεχόμενο εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο.
Η διαμάχη αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, την ώρα που ο όμιλος επενδύει τεράστια ποσά σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι ημιαγωγοί, η αεροπορία, τα ηλεκτρονικά και οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.
Παράλληλα, τα καταπιστεύματα Tata Trusts, τα οποία ελέγχουν το 66% της Tata Sons, αντιτίθενται στην προοπτική χρηματιστηριακής εισαγωγής της μητρικής, καθώς κάτι τέτοιο θα άνοιγε την πόρτα σε εξωτερικούς μετόχους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η διαμάχη αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, την ώρα που ο όμιλος επενδύει τεράστια ποσά σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι ημιαγωγοί, η αεροπορία, τα ηλεκτρονικά και οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.
Παράλληλα, τα καταπιστεύματα Tata Trusts, τα οποία ελέγχουν το 66% της Tata Sons, αντιτίθενται στην προοπτική χρηματιστηριακής εισαγωγής της μητρικής, καθώς κάτι τέτοιο θα άνοιγε την πόρτα σε εξωτερικούς μετόχους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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