Tata: Φουντώνει ο «εμφύλιος» στην κορυφή του ινδικού κολοσσού των $185 δισ. – Τα 21 δισ. που άναψαν φωτιές

Στα άκρα η εσωτερική αντιπαράθεση στον όμιλο Tata για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων — Οι ανησυχίες του Νόελ Τάτα για τη χρηματιστηριακή εισαγωγή και το μέλλον του επιχειρηματικού κολοσσού