H πιο επιτυχημένη παρουσιάστρια της ελβετικής τηλεόρασης είναι Ελληνίδα
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H πιο επιτυχημένη παρουσιάστρια της ελβετικής τηλεόρασης είναι Ελληνίδα

Ονομάζεται Βασιλική Γκουτζιομήτρου ή, όπως τη γνωρίζουν οι Ελβετοί, Wasiliki Goutziomitros

H πιο επιτυχημένη παρουσιάστρια της ελβετικής τηλεόρασης είναι Ελληνίδα
Η Βασιλική Γκουτζιομήτρου είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελβετικής τηλεόρασης. Παρουσιάζει καθημερινά το βραδινό ενημερωτικό «10vor10» στο μεγαλύτερο κανάλι της χώρας, το SRF, καθοδηγώντας τους τηλεθεατές με ψυχραιμία, κύρος και διαύγεια μέσα από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Νωρίτερα παρουσίαζε την «Tagesschau», ενώ έχει καλύψει την Ελλάδα και ως ειδική ανταποκρίτρια του σταθμού. Η συνομιλία μας έγινε μέσω Teams, όμως η ελληνική της ζεστασιά κατάφερε να διαλύσει την ψυχρότητα μιας τηλεδιάσκεψης Αθήνας-Ζυρίχης. Σε αυτό συνέβαλαν ο χαρακτήρας της, αλλά και τα ελληνικά της -εντυπωσιακά άρτια για μια Ελληνίδα δεύτερης γενιάς που μεγάλωσε στην Ελβετία.

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