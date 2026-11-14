Γιατί βαριόμαστε στα μουσεία, ακόμη κι όταν έχουμε διαλέξει να πάμε;
Γιατί βαριόμαστε στα μουσεία, ακόμη κι όταν έχουμε διαλέξει να πάμε;
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Ο άλλος έχει ήδη περάσει στην επόμενη αίθουσα και κοιτάζει προς την έξοδο. Μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο μουσείο, μπροστά στα ίδια έργα, αλλά να έχουν πάει εκεί για διαφορετικούς λόγους. Αυτό ήταν και ένα από τα πράγματα τα οποία δεν περίμενε να συναντήσει τόσο συχνά ο Τόμας Γκετς, καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στη μελέτη του για την πλήξη στα μουσεία. «Πολλοί επισκέπτες βαριούνταν γιατί είχαν πάει στο μουσείο για χάρη κάποιου άλλου, ενώ οι ίδιοι δεν ήθελαν πραγματικά να πάνε. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά στα ζευγάρια», λέει στο newmoney.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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