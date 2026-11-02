Πόσο κοστίζει να δώσεις το όνομά σου σε έναν τόπο;
Πόσο κοστίζει να δώσεις το όνομά σου σε έναν τόπο;
Γήπεδα, σταθμοί και υποδομές αποκτούν εταιρικά ονόματα. Μια ιδέα τολμηρού μάρκετινγκ διεκδικεί μόνιμη θέση στις συνειδήσεις μας
Πόσο κοστίζει ένα όνομα; Αν βρίσκεται πάνω σε μια συσκευασία, η αξία του υπολογίζεται σε καταγεγραμμένες πωλήσεις. Αν, όμως, βρίσκεται στην είσοδο ενός γηπέδου ή στον χάρτη του μετρό, ο λογαριασμός αλλάζει εντελώς. Εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να το προφέρουν χωρίς να έχουν αγοράσει ποτέ το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζει. Η διαφήμιση πια έχει πρακτικές, συναισθηματικές και γεωγραφικές διαστάσεις.
Τα naming rights: το δικαίωμα που αγοράζει μια εταιρεία για να συνδέσει το όνομά της με μια εγκατάσταση, για συγκεκριμένο διάστημα και έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Η προβολή που προσφέρει η ταυτότητα του τόπου έρχεται ως installation στις ζωές μας. Για τον ιδιοκτήτη ή τον οργανισμό που διαχειρίζεται την υποδομή το όνομα γίνεται πηγή εσόδων. Για τον χορηγό, μια διαφήμιση που επαναλαμβάνεται χωρίς τελικά να λογίζεται πάντοτε ως διαφήμιση. Η αξία αυτής της συναλλαγής δεν βρίσκεται μόνο στην επιγραφή. Μετριέται στη συχνότητα των αγώνων, στους επιβάτες, στην τηλεοπτική μετάδοση, σε αναζητήσεις στους ψηφιακούς χάρτες. Το τίμημα προκύπτει από τη διαπραγμάτευση αυτής της προβολής και των δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα naming rights: το δικαίωμα που αγοράζει μια εταιρεία για να συνδέσει το όνομά της με μια εγκατάσταση, για συγκεκριμένο διάστημα και έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Η προβολή που προσφέρει η ταυτότητα του τόπου έρχεται ως installation στις ζωές μας. Για τον ιδιοκτήτη ή τον οργανισμό που διαχειρίζεται την υποδομή το όνομα γίνεται πηγή εσόδων. Για τον χορηγό, μια διαφήμιση που επαναλαμβάνεται χωρίς τελικά να λογίζεται πάντοτε ως διαφήμιση. Η αξία αυτής της συναλλαγής δεν βρίσκεται μόνο στην επιγραφή. Μετριέται στη συχνότητα των αγώνων, στους επιβάτες, στην τηλεοπτική μετάδοση, σε αναζητήσεις στους ψηφιακούς χάρτες. Το τίμημα προκύπτει από τη διαπραγμάτευση αυτής της προβολής και των δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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