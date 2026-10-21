Το τελευταίο ταξίδι των πλοίων πριν τη διάλυση
Το τελευταίο ταξίδι των πλοίων πριν τη διάλυση
Τα τάνκερ και τα φορτηγά που οργώνουν τις θάλασσες διαλύονται σε παραλίες της νότιας Ασίας
UPD:
Ένα τάνκερ που έχει περάσει δύο ή τρεις δεκαετίες μεταφέροντας πετρέλαιο μπορεί να συνεχίσει να παράγει έσοδα για τον πλοιοκτήτη του. Κάποια στιγμή, όμως, το κόστος συντήρησης, οι απαιτήσεις των κανονισμών και η ηλικία του πλοίου κάνουν την απόσυρση όχι μόνο αναγκαία, αλλά και οικονομικά συμφέρουσα. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει ένα διαφορετικό ταξίδι, με προορισμό όχι κάποιο λιμάνι μεταφόρτωσης πετρελαίου ή εμπορευμάτων, αλλά ένα διαλυτήριο πλοίων στη Νότια Ασία.
Στις εγκαταστάσεις αυτές, το πλοίο παύει να αντιμετωπίζεται ως μεταφορικό μέσο και μετατρέπεται σε πρώτη ύλη. Ο χάλυβας του κύτους, οι μηχανές, οι γεννήτριες και ο εξοπλισμός του αποκτούν διαφορετικές τιμές και αγοραστές. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία η γεωγραφία έχει καθοριστική σημασία: το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και η Ινδία συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους προορισμούς παγκοσμίως για την ανακύκλωση πλοίων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στις εγκαταστάσεις αυτές, το πλοίο παύει να αντιμετωπίζεται ως μεταφορικό μέσο και μετατρέπεται σε πρώτη ύλη. Ο χάλυβας του κύτους, οι μηχανές, οι γεννήτριες και ο εξοπλισμός του αποκτούν διαφορετικές τιμές και αγοραστές. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία η γεωγραφία έχει καθοριστική σημασία: το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και η Ινδία συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους προορισμούς παγκοσμίως για την ανακύκλωση πλοίων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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