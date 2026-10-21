Φιντάν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Δεν έχουμε αντίρρηση για το καλώδιο, αλλά απαιτούμε γραπτή ενημέρωση για τις έρευνες
Φιντάν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Δεν έχουμε αντίρρηση για το καλώδιο, αλλά απαιτούμε γραπτή ενημέρωση για τις έρευνες
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται στο έργο, θέτει όμως όρους για τις θαλάσσιες έρευνες – Τι είπε για το casus belli, τα 12 μίλια και τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Η Τουρκία δεν αντιτίθεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (Great Sea Interconnector), απαιτεί ωστόσο να ενημερώνεται εγγράφως για τις θαλάσσιες έρευνες και τις ακριβείς συντεταγμένες στις οποίες πραγματοποιούνται, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να μη δημιουργηθούν νέα τετελεσμένα και να διατηρηθεί το υφιστάμενο status quo.
Αυτό δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», μετά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC) στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη και πρόκειται να συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.
«Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση για τις έρευνες πρέπει να γίνεται γραπτώς και όχι απλώς προφορικά.
Ο Φιντάν σημείωσε ότι το ζήτημα του καλωδίου έχει συζητηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προτείνει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού από την Τουρκία προς την Κύπρο, αντί της κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η λύση αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Πρόκειται για μια δήλωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995, δεν πρόκειται για νόμο, η οποία επισημαίνει ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς προηγούμενη επίλυση του ζητήματος με την Τουρκία, τότε η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να το αποτρέψει.
Η δήλωση εκδόθηκε όταν η Ελλάδα αποδέχθηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποδηλώνοντας ότι, βάσει της εν λόγω διεθνούς σύμβασης, ενδέχεται να έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτή η προληπτική δήλωση συνέβαλε στη διατήρηση της ειρήνης μέχρι σήμερα. Δεν συνιστά απειλή πολέμου.
Μάλιστα, η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά ότι δεν προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια (12 μίλια) πριν επιλυθεί το ζήτημα με την Τουρκία. Μέχρι τώρα διατηρούμε το status quo, αναμένοντας να επιλύσουμε τα προβλήματά μας πολιτισμένα. Το ζήτημα είναι επιλύσιμο. Μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση ώστε να επιστρατεύσει την πολιτική βούληση που χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος. Συμβουλεύω τους έλληνες φίλους μου: όσο εκείνος βρίσκεται ακόμα εκεί, εκμεταλλευτείτε τη στιγμή και συνεργαστείτε μαζί του».
Οσον αφορά το ερώτημα γιατί αντιδρά η Τουρκία στο GSI, ο Χ. Φιντάν απάντησε: «Εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις».
Τέλος, ερωτηθείς για τη «Γαλάζια Πατρίδα», δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο, ενώ ανέφερε ότι το ζήτημα του θαλάσσιου πάρκου δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση.
Αυτό δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», μετά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC) στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη και πρόκειται να συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.
«Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση για τις έρευνες πρέπει να γίνεται γραπτώς και όχι απλώς προφορικά.
Ο Φιντάν σημείωσε ότι το ζήτημα του καλωδίου έχει συζητηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προτείνει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού από την Τουρκία προς την Κύπρο, αντί της κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η λύση αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Τι είπε για το casus belli και τα 12 μίλιαΑναφερόμενος στο casus belli του 1995, ο Φιντάν είπε ότι δεν πρόκειται για απειλή πολέμου. Είναι η ελληνική εκδοχή. Εμείς, ωστόσο, δεν το έχουμε χαρακτηρίσει ως «casus belli».
Πρόκειται για μια δήλωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995, δεν πρόκειται για νόμο, η οποία επισημαίνει ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς προηγούμενη επίλυση του ζητήματος με την Τουρκία, τότε η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να το αποτρέψει.
Η δήλωση εκδόθηκε όταν η Ελλάδα αποδέχθηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποδηλώνοντας ότι, βάσει της εν λόγω διεθνούς σύμβασης, ενδέχεται να έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτή η προληπτική δήλωση συνέβαλε στη διατήρηση της ειρήνης μέχρι σήμερα. Δεν συνιστά απειλή πολέμου.
Μάλιστα, η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά ότι δεν προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια (12 μίλια) πριν επιλυθεί το ζήτημα με την Τουρκία. Μέχρι τώρα διατηρούμε το status quo, αναμένοντας να επιλύσουμε τα προβλήματά μας πολιτισμένα. Το ζήτημα είναι επιλύσιμο. Μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση ώστε να επιστρατεύσει την πολιτική βούληση που χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος. Συμβουλεύω τους έλληνες φίλους μου: όσο εκείνος βρίσκεται ακόμα εκεί, εκμεταλλευτείτε τη στιγμή και συνεργαστείτε μαζί του».
Οσον αφορά το ερώτημα γιατί αντιδρά η Τουρκία στο GSI, ο Χ. Φιντάν απάντησε: «Εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις».
Τέλος, ερωτηθείς για τη «Γαλάζια Πατρίδα», δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο, ενώ ανέφερε ότι το ζήτημα του θαλάσσιου πάρκου δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση.
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