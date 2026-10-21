Φιντάν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Δεν έχουμε αντίρρηση για το καλώδιο, αλλά απαιτούμε γραπτή ενημέρωση για τις έρευνες

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται στο έργο, θέτει όμως όρους για τις θαλάσσιες έρευνες – Τι είπε για το casus belli, τα 12 μίλια και τη «Γαλάζια Πατρίδα»