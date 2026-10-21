Κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου για τη Γκράβα διαπιστώνει πόρισμα του ΤΕΕ: Εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής
Κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου για τη Γκράβα διαπιστώνει πόρισμα του ΤΕΕ: Εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής
Έντονη ενόχληση του Χάρη Δούκα, γιατί, όπως γράφει, «ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του»
Κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εμφανίζεται να διαπιστώνει πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος μετά τους ελέγχους που διεξήχθησαν μετά τις καταγγελίες για οσμή αερίου που οδήγησαν στη διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή στο πόρισμα καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι είναι εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων που υπάρχουν στο συγκρότημα.
Κατά την ίδια πηγή εντοπίστηκε, επίσης, ότι δεν λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης αν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμα ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του συγκροτήματος δεν συμφωνούν με τις μελέτες και δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας καθώς καταγράφεται ότι τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να γίνει υπόγειο με συγκολλητές συνδέσεις βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία. Παράλληλα το κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που αποτυπώνεται στη μελέτη ως υπόγειος, από πολυαιθυλένιο, έχει κατασκευαστεί εξωτερικά, από χάλυβα.
Διαπιστώθηκαν ακόμη ζητήματα με την πυροπροστασία, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες.
Σημειώνεται, πάντως, ότι ως προς τη διαρροή φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί νωρίτερα.
«Αδιανόητα πράγματα. Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει.
Μέχρι στιγμής ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες.
Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή».
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή στο πόρισμα καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι είναι εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων που υπάρχουν στο συγκρότημα.
Κατά την ίδια πηγή εντοπίστηκε, επίσης, ότι δεν λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης αν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμα ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του συγκροτήματος δεν συμφωνούν με τις μελέτες και δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας καθώς καταγράφεται ότι τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να γίνει υπόγειο με συγκολλητές συνδέσεις βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία. Παράλληλα το κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που αποτυπώνεται στη μελέτη ως υπόγειος, από πολυαιθυλένιο, έχει κατασκευαστεί εξωτερικά, από χάλυβα.
Διαπιστώθηκαν ακόμη ζητήματα με την πυροπροστασία, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες.
Σημειώνεται, πάντως, ότι ως προς τη διαρροή φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί νωρίτερα.
Δούκας: Δεν έχουμε παραλάβει κάποιο επίσημο έγγραφοΗ δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος σε ανάρτησή του γράφει τα εξής:
«Αδιανόητα πράγματα. Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει.
Μέχρι στιγμής ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες.
Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή».
Αδιανόητα πράγματα.— Haris Doukas (@h_doukas) October 21, 2026
Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει.
Μέχρι στιγμής ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις… pic.twitter.com/tRdLoAHljK
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, είχε διευκρινίσει την περασμένη εβδομάδα ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη.
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