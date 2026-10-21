Με αντί-navtex απαντά η Αθήνα στην τουρκική κινητικότητα για τις γεωφυσικές έρευνες από το KOBI RUEGG
Με αντί-navtex απαντά η Αθήνα στην τουρκική κινητικότητα για τις γεωφυσικές έρευνες από το KOBI RUEGG
H Αθήνα απάντησε στην παράνομη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία, από τον σταθμό της Αττάλειας
Με την έκδοση Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου χθες αργά το βράδυ απάντησε η Αθήνα στη παράνομη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία, από τον σταθμό της Ατταλειας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011».
Η κίνηση της Αθήνας αποτελεί, κατά πληροφορίες, απάντηση στη χθεσινή κινητικότητα από πλευράς της γειτονικής χώρας.
Καίτοι πάγια τακτική, εντούτοις έρχεται σε μια συγκυρία με νωπές τις εξελίξεις με το ανυπόστατο τουρκικολιβυκό μνημόνιο.
Δείτε τη Navtex από τον σταθμό του Ηρακλείου:
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011».
Η κίνηση της Αθήνας αποτελεί, κατά πληροφορίες, απάντηση στη χθεσινή κινητικότητα από πλευράς της γειτονικής χώρας.
Καίτοι πάγια τακτική, εντούτοις έρχεται σε μια συγκυρία με νωπές τις εξελίξεις με το ανυπόστατο τουρκικολιβυκό μνημόνιο.
Δείτε τη Navtex από τον σταθμό του Ηρακλείου:
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