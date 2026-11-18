Τράπεζα της Ελλάδος: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €6,09 δισ. στο δεκάμηνο του 2026
Τράπεζα της Ελλάδος: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €6,09 δισ. στο δεκάμηνο του 2026
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 63,064 δισ. ευρώ και οι δαπάνες σε 57,811 δισ. ευρώ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.176 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,922 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Κατά την περίοδο αυτή το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 6,095 δισ. ευρώ από 10,516 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 63.064 εκατ. ευρώ, από 60.362 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 57.811 εκατ. ευρώ, από 51.516 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.
Κατά την περίοδο αυτή το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 6,095 δισ. ευρώ από 10,516 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 63.064 εκατ. ευρώ, από 60.362 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 57.811 εκατ. ευρώ, από 51.516 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.
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