Ναπολέων: 20 φράσεις για την εξουσία, την επιτυχία και τη ζωή
Ναπολέων: 20 φράσεις για την εξουσία, την επιτυχία και τη ζωή
Ένα νέο γαλλικό βιβλίο επιστρέφει στα λόγια του Ναπολέοντα και αναδεικνύει πόσο επίκαιρες παραμένουν ορισμένες παρατηρήσεις του, περισσότερους από δύο αιώνες μετά
Περισσότερα από διακόσια χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ναπολέων Βοναπάρτης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον μελετημένες και αντιφατικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής Ιστορίας. Στρατιωτικός, αυτοκράτορας, νομοθέτης, μεταρρυθμιστής και κατακτητής, άφησε πίσω του και έναν τεράστιο όγκο επιστολών, συνομιλιών και αποφθεγμάτων. Σε αυτό το υλικό επιστρέφει το βιβλίο “Les secrets de Napoléon”, που κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις 2 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Fayard και είναι μέρος της σειράς «Χίλιες και μία νύχτες». Ο μικρός τόμος των 104 σελίδων συγκεντρώνει λόγια του Ναπολέοντα με στόχο, όπως εξηγεί ο εκδότης, να αφήσει για λίγο στην άκρη τον θρύλο και να αναζητήσει τον άνθρωπο μέσα από τη δική του φωνή. Η έκδοση εντάσσεται σε μια νέα σειρά αντίστοιχων βιβλίων για ιστορικές προσωπικότητες, μαζί με τον Σαρλ ντε Γκολ, τη Μαρία Αντουανέτα και τον Ταλλεϋράνδο.
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