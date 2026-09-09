Πλατινί: Οι μεγάλες στιγμές μιας πολυτάραχης καριέρας

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Platini» του Canal+ ρίχνει φως στην πολυτάραχη, γεμάτη θριάμβους και ανατροπές πορεία του Μισέλ Πλατινί, μίας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου