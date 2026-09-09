Πλατινί: Οι μεγάλες στιγμές μιας πολυτάραχης καριέρας
Πλατινί: Οι μεγάλες στιγμές μιας πολυτάραχης καριέρας
Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Platini» του Canal+ ρίχνει φως στην πολυτάραχη, γεμάτη θριάμβους και ανατροπές πορεία του Μισέλ Πλατινί, μίας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Πρόκειται για έξι επεισόδια τριάντα λεπτών το καθένα, τα οποία είχαν παρουσιαστεί σε πρώτη προβολή την προηγούμενη άνοιξη στο φεστιβάλ Canneseries, παρουσία εφήβων 12 έως 16 ετών που δεν είχαν δει ποτέ τον Γάλλο ποδοσφαιριστή να παίζει, αλλά τον γνώριζαν ως θρύλο. Η παραγωγή, που υπογράφει η εταιρεία Chengyu Prod, φιλοδοξεί να αποτυπώσει αυτό που ο ίδιος ο Πλατινί περιέγραψε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό περιοδικό της Figaro, ως μια πραγματική “ποδοσφαιρική εποποιία”.
Ο πρώην αρχηγός της γαλλικής Εθνικής, με 72 συμμετοχές στη δεκαετία του 1980, εξήγησε στο περιοδικό ότι, έπειτα από πάνω από είκοσι χρόνια συνεργασίας με το Canal+, ήταν λογικό να ολοκληρώσει αυτό το ντοκιμαντέρ με το ίδιο κανάλι, αφού είχε αφήσει αναπάντητη μια πρόταση που του είχε γίνει από το Netflix. Όπως ανέφερε στο περιοδικό, βασικός λόγος που αποφάσισε να προχωρήσει στο εγχείρημα ήταν να μπορέσουν τα εγγόνια του να δουν κάποια μέρα αυτή την ιστορία. Η αφήγηση δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά, αλλά εναλλάσσεται με αναδρομές σε τόπους, πρόσωπα και γεγονότα-κλειδιά της ζωής του πρωταγωνιστή. Ο σκηνοθέτης τον συνόδευσε και πάλι στα μέρη που σημάδεψαν την πορεία του, από το Joeuf, τη γενέτειρά του, μέχρι το Torino, περνώντας από τη Nancy και τη Saint Etienne, ενώ το υλικό εμπλουτίζεται με προσωπικές οικογενειακές εικόνες από το αρχείο του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο πρώην αρχηγός της γαλλικής Εθνικής, με 72 συμμετοχές στη δεκαετία του 1980, εξήγησε στο περιοδικό ότι, έπειτα από πάνω από είκοσι χρόνια συνεργασίας με το Canal+, ήταν λογικό να ολοκληρώσει αυτό το ντοκιμαντέρ με το ίδιο κανάλι, αφού είχε αφήσει αναπάντητη μια πρόταση που του είχε γίνει από το Netflix. Όπως ανέφερε στο περιοδικό, βασικός λόγος που αποφάσισε να προχωρήσει στο εγχείρημα ήταν να μπορέσουν τα εγγόνια του να δουν κάποια μέρα αυτή την ιστορία. Η αφήγηση δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά, αλλά εναλλάσσεται με αναδρομές σε τόπους, πρόσωπα και γεγονότα-κλειδιά της ζωής του πρωταγωνιστή. Ο σκηνοθέτης τον συνόδευσε και πάλι στα μέρη που σημάδεψαν την πορεία του, από το Joeuf, τη γενέτειρά του, μέχρι το Torino, περνώντας από τη Nancy και τη Saint Etienne, ενώ το υλικό εμπλουτίζεται με προσωπικές οικογενειακές εικόνες από το αρχείο του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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