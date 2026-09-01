10 από τα πιο σπάνια sneakers στον κόσμο
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10 από τα πιο σπάνια sneakers στον κόσμο

Όταν ένα sneaker γίνεται σπάνιο, χάρη σε έναν συνδυασμό παραγόντων, το αποτέλεσμα είναι οι συλλέκτες να κάνουν εξωφρενικά πράγματα για να το αποκτήσουν

10 από τα πιο σπάνια sneakers στον κόσμο
Ένα sneaker μπορεί να γίνει σπάνιο για πολλούς λόγους. Ξεκινώντας από την παραγωγή, η περιορισμένη ποσότητα παίζει καθοριστικό ρόλο: πρόκειται είτε για ειδικές εκδόσεις και αιφνιδιαστικές κυκλοφορίες που παράγονται σε ελάχιστα ζευγάρια παγκοσμίως, είτε για παλαιότερα μοντέλα που δεν επανακυκλοφόρησαν ποτέ και παραμένουν αφόρετα ή έχουν αποκτήσει πλέον συλλεκτική αξία.


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