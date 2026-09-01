Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Velcro από τα αγκάθια
Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Velcro από τα αγκάθια
Ο Ζορζ δε Μεστράλ πειραματίστηκε για δέκα χρόνια πριν δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συστήματα κουμπώματος στον κόσμο
Ένα από τα αγαπημένα χόμπι του Ζορζ ντε Μεστράλ ήταν το κυνήγι. Πήγαινε συχνά για να κυνηγήσει στο δάσος του Σεν Σεφορέν, κοντά στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου ζούσε και εργαζόταν ως μηχανικός. Ένα τέτοιο απόγευμα του 1941 επέστρεψε από το κυνήγι στο σπίτι του και του καρφώθηκε μια ιδέα που, μερικά χρόνια αργότερα, άλλαξε την υπόδηση και την ένδυση για πάντα. Ο Μεστράλ παρατήρησε μερικά αγκάθια από τα φυτά της περιοχής είχαν κολλήσει στα ρούχα του και στο τρίχωμα του σκύλου του. Για τους περισσότερους ανθρώπους θα ήταν απλώς μια ενοχλητική αγγαρεία, αλλά για το «μηχανικό» μυαλό του ήταν ένα πρόβλημα που άξιζε να εξεταστεί. Αντί να πετάξει τα αγκάθια, πήρε μερικά απ’ αυτά και τα κοίταξε στο μικροσκόπιο. Και είδε εκατοντάδες μικροσκοπικά άγκιστρα στην επιφάνειά τους.
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