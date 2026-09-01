Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Velcro από τα αγκάθια

Ο Ζορζ δε Μεστράλ πειραματίστηκε για δέκα χρόνια πριν δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συστήματα κουμπώματος στον κόσμο