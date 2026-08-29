Tα ραντεβού για νέες γνωριμίες έγιναν είδος πολυτελείας
Tα ραντεβού για νέες γνωριμίες έγιναν είδος πολυτελείας
Οι νέοι δε… βγαίνουν οικονομικά και αναζητούν εναλλακτικούς και πιο φθηνούς τρόπους για να συναντηθούν με τους αγαπημένους τους
Η συνάντηση είναι στις 20:00. Έχετε αποφασίσει να βρεθείτε σε ένα εστιατόριο που άνοιξε πρόσφατα και έχει γίνει talk of the town. Όμορφο περιβάλλον, αλλά λίγο… τσιμπημένες τιμές. Είναι το δεύτερο ραντεβού, όμως, και θέλεις να κάνεις καλή εντύπωση. Θέλεις να κεράσεις και είσαι προετοιμασμένος να δαπανήσεις αρκετά ευρώ. Αλλά δε σε απασχολεί. Τουλάχιστον την πρώτη φορά. Για την επόμενη συνάντηση προτείνεις κάτι εναλλακτικό και… δωρεάν, όπως μια ρομαντική βόλτα στο Εθνικό Κήπο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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