Mystery Cruises: Κρουαζιέρα προς το άγνωστο

Κλείνεις την κρουαζιέρα, ετοιμάζεις τη βαλίτσα και επιβιβάζεσαι. Ξέρεις πότε θα επιστρέψεις. Εκείνο που δεν γνωρίζεις είναι πού ακριβώς πηγαίνεις