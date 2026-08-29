Mystery Cruises: Κρουαζιέρα προς το άγνωστο
Mystery Cruises: Κρουαζιέρα προς το άγνωστο
Κλείνεις την κρουαζιέρα, ετοιμάζεις τη βαλίτσα και επιβιβάζεσαι. Ξέρεις πότε θα επιστρέψεις. Εκείνο που δεν γνωρίζεις είναι πού ακριβώς πηγαίνεις
Πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσεις ένα ταξίδι χωρίς να γνωρίζεις τον προορισμό; Και, κυρίως, πόσο εύκολο είναι να πληρώσεις γι’ αυτό; Τα Mystery Cruises ζητούν από τον επιβάτη κάτι που μοιάζει σχεδόν παράδοξο σε μια εποχή όπου μπορούμε να οργανώσουμε τις διακοπές μας, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: να παραδώσει τον έλεγχο. Τα λιμάνια παραμένουν μυστικά και αποκαλύπτονται στη διάρκεια του ταξιδιού, συχνά μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη. Η ιδέα δεν είναι καινούργια, επιστρέφει όμως με ενδιαφέρον τρόπο στην κρουαζιέρα και βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως ανάμεσα σε έμπειρους ταξιδιώτες που έχουν ήδη δει πολλά και αναζητούν κάτι που δεν μπορούν να προγραμματίσουν εκ των προτέρων.
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