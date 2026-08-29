Ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί: Από τη Χαλκιδική και την Κέρκυρα έως την Κρήτη – Ποιες οι τιμές τους (pics)
Ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί: Από τη Χαλκιδική και την Κέρκυρα έως την Κρήτη – Ποιες οι τιμές τους (pics)
Ποιες είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες ανά την Ελλάδα που θα βγουν σε πλειστηριασμό το επόμενο διάστημα - Ποιες είναι οι μεγαλύτερες σε επίπεδο τιμήματος που οδηγούν την κούρσα
Μπορεί η Ελλάδα να εξακολουθεί να γράφει τα τελευταία χρόνια ένα εντυπωσιακό success story ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, με τις επιδόσεις να αυξάνονται, ωστόσο τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου δεν εξαφανίστηκαν. Ετσι, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φιλοξενούνται σταθερά αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως αποτέλεσμα χρεών που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν.
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