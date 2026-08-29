Ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί: Από τη Χαλκιδική και την Κέρκυρα έως την Κρήτη – Ποιες οι τιμές τους (pics)

Ποιες είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες ανά την Ελλάδα που θα βγουν σε πλειστηριασμό το επόμενο διάστημα - Ποιες είναι οι μεγαλύτερες σε επίπεδο τιμήματος που οδηγούν την κούρσα