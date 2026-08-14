Πλειστηριασμοί: Πώς ένα Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής οδεύει στο ηλεκτρονικό σφυρί

Το ακίνητο όπου στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Γλυφάδας είχε πρωτοανέβει στην πλατφόρμα τον Ιούνιο του 2024 και τώρα… επιστρέφει για τον Σεπτέμβριο