Πλειστηριασμοί: Πώς ένα Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής οδεύει στο ηλεκτρονικό σφυρί
Πλειστηριασμοί: Πώς ένα Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής οδεύει στο ηλεκτρονικό σφυρί
Το ακίνητο όπου στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Γλυφάδας είχε πρωτοανέβει στην πλατφόρμα τον Ιούνιο του 2024 και τώρα… επιστρέφει για τον Σεπτέμβριο
Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, ένα Αστυνομικό Τμήμα οδεύει προς το ηλεκτρονικό σφυρί. Η διαδικασία δεν αφορά, βεβαίως, αυτή καθαυτή τη δημόσια υπηρεσία, αλλά το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται με μίσθωση εδώ και χρόνια.
Πρόκειται για το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Γλυφάδας με το εν λόγω ακίνητο να έχει ήδη γράψει μια… σύντομη ιστορία στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών. Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney από τον Μάιο του 2024, το ακίνητο είχε αναρτηθεί με προγραμματισμό για τις 19 Ιουνίου 2024, με τότε επισπεύδουσα την Cepal. Εκείνο το σφυρί, ωστόσο, δεν χτύπησε καθώς η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή.
Δύο και πλέον χρόνια μετά, το ίδιο ακίνητο επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, έχει προγραμματιστεί να βγει σε νέο πλειστηριασμό στις 17 Σεπτεμβρίου,-εκτός εάν και πάλι υπάρξει αναστολή-, αλλά αυτή τη φορά με επισπεύδουσα τη doValue.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Πρόκειται για το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Γλυφάδας με το εν λόγω ακίνητο να έχει ήδη γράψει μια… σύντομη ιστορία στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών. Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney από τον Μάιο του 2024, το ακίνητο είχε αναρτηθεί με προγραμματισμό για τις 19 Ιουνίου 2024, με τότε επισπεύδουσα την Cepal. Εκείνο το σφυρί, ωστόσο, δεν χτύπησε καθώς η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή.
Δύο και πλέον χρόνια μετά, το ίδιο ακίνητο επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, έχει προγραμματιστεί να βγει σε νέο πλειστηριασμό στις 17 Σεπτεμβρίου,-εκτός εάν και πάλι υπάρξει αναστολή-, αλλά αυτή τη φορά με επισπεύδουσα τη doValue.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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