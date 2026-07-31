Η λίστα της εβδομάδας: 10 εμπειρίες που αξίζουν
Η λίστα της εβδομάδας: 10 εμπειρίες που αξίζουν
Μια συλλογή από προορισμούς εντός κι εκτός πόλης που δίνουν νόημα στον ελεύθερο χρόνο
Domotel Kea: νέο boutique ξενοδοχείο στον Κούνδουρο με coastal fire cooking
Στον κόλπο του Κούνδουρου στη Τζιά, το Domotel Kea ανοίγει με 16 δωμάτια και σουίτες και έναν γαστρονομικό προορισμό στο επίκεντρο: το Salt House beach bar & restaurant, με Executive Chef τον Δημήτρη Κατριβέση. Η κουζίνα του κινείται γύρω από τη φωτιά και τη zero-kilometer φιλοσοφία. Ψάρια από μικρά καΐκια, κρίταμο, κάπαρη, θυμαρίσιο μέλι Κέας και τοπικά τυριά. Χταπόδι στα κάρβουνα με τυροκαυτερή, μελιτζάνα στη στάχτη με μέλι, στρείδια με θαλασσινό νερό και καψαλισμένο λεμόνι, καραβίδες στα κάρβουνα, όλα για sharing, με τον ρυθμό του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
Ammothines Cycladic Suites: νέα πρόταση φιλοξενίας στην Πλάκα της Νάξου
Στην ακτογραμμή της παραλίας Πλάκα, οι Ammothines Cycladic Suites συνδυάζουν κυκλαδίτικη αισθητική με beach proximity που σπάνια συναντάς σε αυτή την κατηγορία. Λευκό μάρμαρο, καμάρες, γλυπτικές φόρμες και γήινες υφές συνθέτουν 15 σουίτες και maisonettes με θέα στο ηλιοβασίλεμα και premium υπηρεσίες παραλίας. Για μεγαλύτερες παρέες, οι Adjacent Maisonettes φτάνουν τα 120 τ.μ. για έως δέκα άτομα.
Διαβαστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Στον κόλπο του Κούνδουρου στη Τζιά, το Domotel Kea ανοίγει με 16 δωμάτια και σουίτες και έναν γαστρονομικό προορισμό στο επίκεντρο: το Salt House beach bar & restaurant, με Executive Chef τον Δημήτρη Κατριβέση. Η κουζίνα του κινείται γύρω από τη φωτιά και τη zero-kilometer φιλοσοφία. Ψάρια από μικρά καΐκια, κρίταμο, κάπαρη, θυμαρίσιο μέλι Κέας και τοπικά τυριά. Χταπόδι στα κάρβουνα με τυροκαυτερή, μελιτζάνα στη στάχτη με μέλι, στρείδια με θαλασσινό νερό και καψαλισμένο λεμόνι, καραβίδες στα κάρβουνα, όλα για sharing, με τον ρυθμό του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
Ammothines Cycladic Suites: νέα πρόταση φιλοξενίας στην Πλάκα της Νάξου
Στην ακτογραμμή της παραλίας Πλάκα, οι Ammothines Cycladic Suites συνδυάζουν κυκλαδίτικη αισθητική με beach proximity που σπάνια συναντάς σε αυτή την κατηγορία. Λευκό μάρμαρο, καμάρες, γλυπτικές φόρμες και γήινες υφές συνθέτουν 15 σουίτες και maisonettes με θέα στο ηλιοβασίλεμα και premium υπηρεσίες παραλίας. Για μεγαλύτερες παρέες, οι Adjacent Maisonettes φτάνουν τα 120 τ.μ. για έως δέκα άτομα.
Διαβαστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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