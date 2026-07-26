Οι θέσεις που όλοι αποφεύγουν στο αεροπλάνο: Η United καταργεί τα μεσαία καθίσματα και αυξάνει τα έσοδά της
Οι θέσεις που όλοι αποφεύγουν στο αεροπλάνο: Η United καταργεί τα μεσαία καθίσματα και αυξάνει τα έσοδά της
Η ζήτηση για πιο άνετες θέσεις αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδοφόρα - Οι αμερικανικές αεροπορικές δημιουργούν περισσότερες κατηγορίες θέσεων με διαφορετικές χρεώσεις
Στην κατάργηση μέρους των μεσαίων καθισμάτων προχωρά η United Airlines, επιχειρώντας να προσελκύσει επιβάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Σύμφωνα με το CNN, η αμερικανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο νέο αεροσκάφος Airbus A321XLR, το οποίο θα ενταχθεί στον στόλο της από το φθινόπωρο, θα αφαιρέσει δύο μεσαία καθίσματα από την κατηγορία Economy Plus. Στη θέση τους θα δημιουργηθεί περισσότερος προσωπικός χώρος για τους επιβάτες των διπλανών θέσεων, οι οποίοι θα διαθέτουν επιπλέον χώρο για τα χέρια και ένα ακόμη τραπεζάκι – έναντι, φυσικά, υψηλότερου αντιτίμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με το CNN, η αμερικανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο νέο αεροσκάφος Airbus A321XLR, το οποίο θα ενταχθεί στον στόλο της από το φθινόπωρο, θα αφαιρέσει δύο μεσαία καθίσματα από την κατηγορία Economy Plus. Στη θέση τους θα δημιουργηθεί περισσότερος προσωπικός χώρος για τους επιβάτες των διπλανών θέσεων, οι οποίοι θα διαθέτουν επιπλέον χώρο για τα χέρια και ένα ακόμη τραπεζάκι – έναντι, φυσικά, υψηλότερου αντιτίμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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