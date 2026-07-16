Golden Visa: Οι νέες business των 250.000 ευρώ που άνθισαν μετά την αυστηροποίηση του νόμου
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Golden Visa: Οι νέες business των 250.000 ευρώ που άνθισαν μετά την αυστηροποίηση του νόμου

Πώς παλιές αποθήκες, εγκαταλελειμμένα γραφεία και βιομηχανικά κτίρια μετατρέπονται σε διαμερίσματα

Golden Visa: Οι νέες business των 250.000 ευρώ που άνθισαν μετά την αυστηροποίηση του νόμου
Ένα παλιό κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε σύγχρονα διαμερίσματα. Λίγους μήνες αργότερα, τα περισσότερα έχουν ήδη πουληθεί σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι εξασφάλισαν μέσω αυτών ελληνική Golden Visa με επένδυση μόλις 250.000 ευρώ.

Παρότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 η Ελλάδα αύξησε το ελάχιστο ύψος επένδυσης στις 400.000 και στις 800.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, η αγορά φαίνεται πως βρήκε έναν νέο δρόμο. Δεν πρόκειται για κάποιο «μαγικό παραθυράκι», αλλά για μια εξαίρεση που προβλέπει ο ίδιος ο νόμος και η οποία έχει ήδη δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από τη μετατροπή εμπορικών ακινήτων σε κατοικίες.

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