Κίνδυνος για την ελληνική σημαία λόγω έλλειψης νέων ναυτικών
Κίνδυνος για την ελληνική σημαία λόγω έλλειψης νέων ναυτικών
Τα στοιχεία του ΝΑΤ δείχνουν μείωση των εκπαιδευόμενων ναυτικών, ενώ η Μελίνα Τραυλού προειδοποιεί ότι χωρίς Έλληνες ναυτικούς δεν μπορεί να ενισχυθεί το ελληνικό νηολόγιο
Τα τελευταία στοιχεία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) για το 2025 αποτυπώνουν μια εικόνα με δύο διαφορετικές όψεις για την ελληνική ναυτική απασχόληση. Από τη μία πλευρά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ναυτικών αυξήθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το 2024, φθάνοντας τα 26.902 άτομα. Από την άλλη, μειώθηκε ο αριθμός των δοκίμων και εκπαιδευόμενων ναυτικών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής ναυτιλίας.
Ειδικότερα, το 2025 απασχολήθηκαν 3.114 δόκιμοι σε πλοία ελληνικής σημαίας, πλοία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και πλοία ξένης σημαίας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, έναντι 3.140 το 2024. Η υποχώρηση μπορεί να είναι περιορισμένη αριθμητικά, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά τη «δεξαμενή» από την οποία θα προέλθουν οι αυριανοί αξιωματικοί και τα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.
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Ειδικότερα, το 2025 απασχολήθηκαν 3.114 δόκιμοι σε πλοία ελληνικής σημαίας, πλοία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και πλοία ξένης σημαίας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, έναντι 3.140 το 2024. Η υποχώρηση μπορεί να είναι περιορισμένη αριθμητικά, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά τη «δεξαμενή» από την οποία θα προέλθουν οι αυριανοί αξιωματικοί και τα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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