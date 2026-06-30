Κίνδυνος για την ελληνική σημαία λόγω έλλειψης νέων ναυτικών

Τα στοιχεία του ΝΑΤ δείχνουν μείωση των εκπαιδευόμενων ναυτικών, ενώ η Μελίνα Τραυλού προειδοποιεί ότι χωρίς Έλληνες ναυτικούς δεν μπορεί να ενισχυθεί το ελληνικό νηολόγιο