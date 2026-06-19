Σε έναν μήνα αναμένεται να περάσει στις αντλίες η πτώση του πετρελαίου
Σε έναν μήνα αναμένεται να περάσει στις αντλίες η πτώση του πετρελαίου
Οι διεθνείς τιμές αποκλιμακώνονται μετά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, όμως η μείωση σε βενζίνη και ντίζελ θα καθυστερήσει έως ότου ανανεωθούν τα αποθέματα
Χρονικό περιθώριο περίπου ενός μήνα απαιτείται, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, προκειμένου η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην ελληνική αγορά.
Μέχρι να ανανεωθούν τα αποθέματα και να ολοκληρωθεί ο κύκλος εφοδιασμού, οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις τιμές στα πρατήρια.
Ωστόσο, παρά τους αρχικούς φόβους για μια νέα ενεργειακή κρίση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνθήκες σήμερα διαφέρουν σημαντικά από εκείνες προηγούμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.
Η θεαματική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, μειώνοντας την εξάρτηση των δυτικών οικονομιών από τις ροές της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα, οι εμπορικές διαδρομές έχουν διαφοροποιηθεί, καθώς σημαντικές ποσότητες πετρελαίου που στο παρελθόν κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ μέσω των Στενών του Ορμούζ διοχετεύονται πλέον κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία.
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Μέχρι να ανανεωθούν τα αποθέματα και να ολοκληρωθεί ο κύκλος εφοδιασμού, οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις τιμές στα πρατήρια.
Ωστόσο, παρά τους αρχικούς φόβους για μια νέα ενεργειακή κρίση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνθήκες σήμερα διαφέρουν σημαντικά από εκείνες προηγούμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.
Η θεαματική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, μειώνοντας την εξάρτηση των δυτικών οικονομιών από τις ροές της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα, οι εμπορικές διαδρομές έχουν διαφοροποιηθεί, καθώς σημαντικές ποσότητες πετρελαίου που στο παρελθόν κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ μέσω των Στενών του Ορμούζ διοχετεύονται πλέον κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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