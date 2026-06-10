Κεράνης: Το παλιό εργοστάσιο στον Πειραιά ξαναζεί – Ποιοι αγοράζουν τα 408 διαμερίσματα στο Keranis Residences

Οι παραδόσεις των κατοικιών του συγκροτήματος τοποθετούνται την άνοιξη του 2028 - Με το έργο ανάπλασης στις ράγες, η Mercan Group έχει ήδη στα σκαριά και νέες επενδύσεις στη χώρα μας