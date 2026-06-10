Κεράνης: Το παλιό εργοστάσιο στον Πειραιά ξαναζεί – Ποιοι αγοράζουν τα 408 διαμερίσματα στο Keranis Residences
Κεράνης: Το παλιό εργοστάσιο στον Πειραιά ξαναζεί – Ποιοι αγοράζουν τα 408 διαμερίσματα στο Keranis Residences
Οι παραδόσεις των κατοικιών του συγκροτήματος τοποθετούνται την άνοιξη του 2028 - Με το έργο ανάπλασης στις ράγες, η Mercan Group έχει ήδη στα σκαριά και νέες επενδύσεις στη χώρα μας
Επενδυτές από την Ασία, τη Νότια Αφρική αλλά και τις ΗΠΑ, με έμφαση το πρόγραμμα της ‘’Golden Visa’’ είναι αυτοί που έχουν κάνει τις πρώτες κρατήσεις διαμερισμάτων στο μεγάλο project ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Κεράνη στον Πειραιά και τη μετατροπή του σε συγκρότημα 408 διαμερισμάτων.
Με το έργο ανάπλασης ήδη να έχει μπει στις ράγες, ο φορέας της επένδυσης, η Mercan Group, έχει ήδη στα σκαριά και νέες επενδύσεις στη χώρα μας όπου ήδη, πέραν του παλιού εργοστασίου της παλιάς καπνοβιομηχανίας στον Πειραιά, έχει στην ομπρέλα της ακόμη ένα δεύτερο έργο, στο χώρο της φιλοξενίας αυτή τη φορά για το ξενοδοχείο Wyndham Corfu Acharavi. Πέραν των δύο αυτών projects που αντιστοιχούν σε μία αξία επένδυσης λίγο κάτω των 100 εκατ. ευρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος της Mercan Group με προέλευση από τον Καναδά, εξετάζει και νέες επενδύσεις στη χώρα μας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων το Ναύπλιο και η Ζάκυνθος.
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Με το έργο ανάπλασης ήδη να έχει μπει στις ράγες, ο φορέας της επένδυσης, η Mercan Group, έχει ήδη στα σκαριά και νέες επενδύσεις στη χώρα μας όπου ήδη, πέραν του παλιού εργοστασίου της παλιάς καπνοβιομηχανίας στον Πειραιά, έχει στην ομπρέλα της ακόμη ένα δεύτερο έργο, στο χώρο της φιλοξενίας αυτή τη φορά για το ξενοδοχείο Wyndham Corfu Acharavi. Πέραν των δύο αυτών projects που αντιστοιχούν σε μία αξία επένδυσης λίγο κάτω των 100 εκατ. ευρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος της Mercan Group με προέλευση από τον Καναδά, εξετάζει και νέες επενδύσεις στη χώρα μας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων το Ναύπλιο και η Ζάκυνθος.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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