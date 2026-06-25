Στην Ουγγαρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ
Στην Ουγγαρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup θα συναντήσει και τον υπουργό Οικονομικών 'Αντρας Κάρμαν
Στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ και τον υπουργό Οικονομικών 'Αντρας Κάρμαν, με αντικείμενο τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τις προτεραιότητες του Eurogroup, καθώς και ζητήματα κοινού οικονομικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε τα εξής:
«Προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ουγγαρία και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Σε περιόδους αλλαγών, η Ευρώπη προχωρούσε πάντοτε μπροστά μέσα από τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τη βούληση για την αναζήτηση κοινών λύσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, καθώς οι οικονομίες μας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε υγιείς οικονομικές πολιτικές και στην περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης».
Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ και τον υπουργό Οικονομικών 'Αντρας Κάρμαν, με αντικείμενο τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τις προτεραιότητες του Eurogroup, καθώς και ζητήματα κοινού οικονομικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε τα εξής:
«Προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ουγγαρία και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Σε περιόδους αλλαγών, η Ευρώπη προχωρούσε πάντοτε μπροστά μέσα από τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τη βούληση για την αναζήτηση κοινών λύσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, καθώς οι οικονομίες μας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε υγιείς οικονομικές πολιτικές και στην περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα