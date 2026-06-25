Στην Ουγγαρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup θα συναντήσει και τον υπουργό Οικονομικών 'Αντρας Κάρμαν