Στην Ουγγαρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κυριάκος Πιερρακάκης Ουγγαρία

Στην Ουγγαρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup θα συναντήσει και τον υπουργό Οικονομικών 'Αντρας Κάρμαν

Στην Ουγγαρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ και τον υπουργό Οικονομικών 'Αντρας Κάρμαν, με αντικείμενο τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τις προτεραιότητες του Eurogroup, καθώς και ζητήματα κοινού οικονομικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε τα εξής:

«Προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ουγγαρία και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Σε περιόδους αλλαγών, η Ευρώπη προχωρούσε πάντοτε μπροστά μέσα από τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τη βούληση για την αναζήτηση κοινών λύσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, καθώς οι οικονομίες μας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε υγιείς οικονομικές πολιτικές και στην περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης».
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης