Όμιλος Aktor: Αποκτά δύναμη πυρός €950 εκατ. μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγου

Σε κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγουπροχωρεί ο όμιλος Aktor.Συγκεκριμένα, δρομολογείται αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. με. Θα γίνει με παραίτηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων, ενώ οι δύο από τους τρεις βασικούς μετόχους, Winex και Castellano, έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με έως 300 εκατ. ευρώ.Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προνόμιο συμμετοχής στην αύξηση εάν κατέχουν έως 3% την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.Ταυτόχρονα, ο Όμιλος εκδίδειη οποία θα το αναλάβει και εν συνεχεία θα το διαθέσει. Πληροφορίες από την αγορά κάνουν λόγο για το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου το οποίο θα ολοκληρωθεί με μετοχική συμμετοχή στον Όμιλο Aktor.Η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου πραγματοποιείται προκειμένου να χρηματοδοτήσει σημαντική επένδυση στις ενεργειακές υποδομές. Η επένδυση συνδέεται με τον σχεδιασμό του ομίλου για την ενίσχυση της εμπορίας αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ενός έργου με αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία για την περιοχή.Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος έχει συγκαλέσει Γενική Συνέλευση τη Πέμπτη 16 Ιουλίου ώστε να λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους μετόχους για την κεφαλαιακή ενίσχυσή του.Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό τη χρηματοδότηση του Nέου Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου▪ Η Aktor Όμιλος Εταιρειών (ΑΚΤΟR S.A.) ανακοινώνει το νέο στρατηγικό σχέδιο (η «Νέα Στρατηγική»), το οποίο αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του Ομίλου σε μία ευρύτερη, διαφοροποιημένη και υποδομή συνεργειών και πλατφόρμα ενέργειας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας την καθιερωμένη δραστηριότητά του στις κατασκευές και επεκτεινόμενος περαιτέρω σε επιχειρηματικούς τομείς μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίοι βασίζονται κυρίως σε συμβάσεις. Η Νέα Στρατηγική περιλαμβάνει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου €3 δισ. στους τομείς των παραχωρήσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ΥΦΑ (LNG), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω έκδοσης και προσφοράς μετοχών για την άντληση κεφαλαίων (ακαθάριστων εσόδων) ποσού €650 εκατ. (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).▪ Μεσοπρόθεσμοι στόχοι: Έσοδα ύψους €2,3 δισ. – €2,8 δισ., Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €375 εκατ. – €425 εκατ. και καθαρή μόχλευση (Net Leverage) από 3,8x έως 4,2x. Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Έσοδα ύψους €4,5 δισ. έως €5,0 δισ., Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €600 εκατ. έως €700 εκατ. και Καθαρή Μόχλευση (Net Leverage) από 3,5x έως 4,0x.