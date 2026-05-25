Δυο προσεγμένες μικροσκοπικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας
H Αθήνα αντιμετωπίζει πιο έντονα από ποτέ το ζήτημα της οικιστικής αποδοτικότητας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα περιορισμένα τετραγωνικά μέτρα
Ο διορατικός Le Corbusier είχε εντοπίσει από το 1923 την αξία του μικρού σε έκταση, σπιτιού, με τη Villa Le Lac, γνωστή ως «Petite Maison», στην όχθη της λίμνης Γενεύης. Σε μόλις 64 τ.μ. -ενταγμένα σήμερα στην Παγκόσμια Κληρονομιά UNESCO- απέδειξε ότι το μικρό σπίτι μπορεί να είναι πλήρες και αξιοπρεπές. Μέσα από τέσσερις αρχές που παραμένουν επίκαιρες, το «maison minimum»(ελάχιστο σπίτι) προτείνει: λειτουργική οργάνωση κάθε ζώνης, παράθυρο-ταινία 11 μέτρων που εισάγει το τοπίο στο εσωτερικό, ελεύθερη κάτοψη χωρίς φέροντα τοιχεία και βατό πράσινο δώμα που επεκτείνει τον χώρο προς τα άνω.
Στην Αθήνα, όπου τα διαμερίσματα συχνά κυμαίνονται μεταξύ 40 και 70 τ.μ., αυτές οι αρχές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Ένα καλοσχεδιασμένο μικρό σπίτι μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, μειώνει το κόστος συντήρησης και το σημαντικότερο, προσφέρει ποιότητα ζωής ανάλογη με χώρους πολλαπλάσιου μεγέθους.
