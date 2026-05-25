Ο Τσίπρας και η Μπαρτσελόνα (α λα ΣΥΡΙΖΑ), ο Σαμαράς, ο Κ.Κ-Ραφήνας και τα παλιά μαθήματα, η TUI πάτησε το κουμπί για Ελλάδα, οι συγχωνεύσεις στην Πληροφορική

Κλείσιμο

Ο Μητσοτάκης θα τους φωνάξει αύριο ή μεθαύριο στο Μ.Μ, αλλά γενικώς είναι χαρά μεγάλη να το παίρνει μια ομάδα όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στη χώρα της. Τώρα, κατά τα λοιπά, το event της εβδομάδας δεν έρχεται από την κυβέρνηση, η οποία θα κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς με τον Μητσοτάκη να μιλάει σε μιντιακά συνέδρια, αλλά από τον πολυαγαπημένο μας αρχηγό Αλέξη που επιτέλους επιχειρεί την κάθοδο στον ενεργό πολιτικό στίβο για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, μπλε και κόκκινο, στην πλατεία Θησείου την Τρίτη σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό την ώρα του δειλινού και φυσικά με ντεκόρ αρκετές χιλιάδες κόσμου, αφού ο ίδιος βγήκε και το ζήτησε σε βίντεο προχθές, «σας περιμένω όλους» είπε. Όχι σαν τη φουκαριάρα τη Μαρία που έστησε τις γιγαντοοθόνες αλλά μόλις που γέμισε το «Ολύμπιον», χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα έχει ρεύμα, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, γιατί από ό,τι ακούω από τους δημοσκόπους στην Αθήνα δεν τραβάει καθόλου. Οι πηγές μου λένε ότι ο Τσίπρας δεν θα έχει βουλευτές από κάτω στο ακροατήριο, κάποιες συνεννοήσεις έχουν γίνει, αν και εγώ νομίζω ότι όλο και κάποιοι θα πάνε γιατί με την κατάσταση που επικρατεί στην Αριστερά σήμερα υπάρχουν άπειροι απελπισμένοι που αναμένουν να δουν φως για να μπουν. Μην περιμένετε πάντως να δείτε φρέσκες φάτσες, οι ίδιοι συριζαίοι θα είναι σε παραλλαγές, με τον Κραουνάκη στη μουσική υπόκρουση. Η δυσκολία του Τσίπρα θα είναι από εδώ και στο εξής, μετά το επικοινωνιακό ενδιαφέρον για τη νέα κίνηση και το κόμμα, δηλαδή όταν θα κάτσει η σκόνη και θα αρχίσει να αναρωτιέται ο κόσμος γιατί έπρεπε να κάνει ο αγαπημένος μας πρόεδρος όλον αυτόν τον κύκλο γύρω από τον εαυτό του για να ξεφορτωθεί τον Πολάκη, τον Παππά και τη Ρένα Δούρου. Αν θα τον ρωτούσε κάποιος γιατί κάνεις ένα νέο κόμμα, αφού με το βιβλίο σου μας είπες ότι δεν μετανιώνεις σχεδόν για τίποτα και έγιναν περίπου όλα καλά, προς τι τόση φασαρία; Θα πείτε, μας έμεινε ο Κασσελάκης δώρο - σωστό κι αυτό.Σαμαράς…-Περίπου το ίδιο θέμα θα έχει να αντιμετωπίσει και ο Σαμαράς ο οποίος σύμφωνα με όλη την πολιτικοδημοσιογραφική πιάτσα ετοιμάζεται να κάνει το κόμμα του. Τι θα λέει ο Αντώνης, στας δυσμάς του βίου του, ότι κάνω κόμμα για να ρίξω αυτή τη φορά τον υιό Μητσοτάκη; Γιατί αυτά τα «χάσαμε την ψυχή της παράταξης» νομίζω ότι δεν έχουν έξτρα κοινό από αυτό που εδώ και πέντε-έξι χρόνια στριφογυρνάει πολιτικά μεταξύ Βελόπουλου, Νίκης, τώρα λίγο Λατινοπούλου και άντε και κάτι ακόμα προς Καρυστιανού. Φυσικά αυτά τα ξέρει ο Σαμαράς γιατί έχει μεγάλη εμπειρία και παρά το μίσος που κυριαρχεί στην ψυχή του για τον Μητσοτάκη δεν εκτίθεται ακόμα, περιμένει να δει πώς θα πάει όλο αυτό πριν ανακοινώσει κόμμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να κατεβεί και να πάρει 3%-4% και να μπει στη Βουλή είναι έστω κάτι, αλλά σκέφτεται ότι υπάρχει και το 2 και κάτι που πήρε ο ΓΑΠ όταν έκανε κόμμα, που λεγόταν και Παπανδρέου. Και όταν ξεφτιλίστηκε πλήρως τη νύχτα των εκλογών το έριξε στα ζεϊμπέκικα. Επίσης ξέρει ο Σαμαράς λόγω εμπειρίας ότι είναι άλλο τι σου τάζουν όσοι σε ωθούν να κάνεις κόμμα για να βλάψεις τον Μητσοτάκη και άλλο πώς αυτό καταλήγει. Τα ξέρει αυτά ο Αντώνης και από το κόλπο με τον Συμπιλίδη και από το άλλο τεράστιο επιχειρηματικό κόλπο επί συγκυβερνήσεως με ΠΑΣΟΚ, μην τα θυμίζουμε εμείς!...και ο Κ.Κ (Ραφήνας) από δίπλα-Στο εγχείρημα του Σαμαρά πάντως παίζει σκιωδώς ρόλο και ο Καραμανλής (Ραφήνα), ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, απλώς λόγω ονόματος δεν μπορεί να βγει στο αντάρτικο με τον ίδιον τρόπο που το κάνει ο Σαμαράς. Στο παρασκήνιο πάντως πολλοί δικοί του άνθρωποι σιγοντάρουν τον πρώην πρωθυπουργό, αναλαμβάνοντας ακόμα και οργανωτικές πρωτοβουλίες. Ο Καραμανλής δεν θα τα κάνει ποτέ φανερά αυτά τα πράγματα -γιατί θα τρίζουν κάτι κόκαλα στα ύψη της Φιλοθέης- αλλά παρασκηνιακά κάνει τη δουλίτσα του. Και όποτε του δίνεται η ευκαιρία θα ρίχνει και δύο-τρία καρφιά - για παράδειγμα στις 26 του μήνα θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε θα πει και εκεί δύο κουβέντες.Η απελπισία του δασκάλου-Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπου πολλοί διεκδικούν την ψήφο στα δεξιά της ΝΔ, ο πιο ζορισμένος είναι ο Νατσιός της ΝΙΚΗΣ. Το μαγαζί του διαλύεται, καθώς έχουν αποχωρήσει αρκετά στελέχη, κάποια εκ των οποίων έχουν βρει στέγη στην Καρυστιανού. Ο δάσκαλος το πάλεψε προ μηνών, έδιωξε κάποιους συνεργάτες του, πήρε διευθυντή έναν συνεργάτη του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ, πήρε και μια εταιρεία επικοινωνίας, αλλά το εγχείρημα δεν τραβάει. Προ ημερών έκανε ένα προσκλητήριο συνεργασίας στην Καρυστιανού μπας και, αλλά αυτή τον έφτυσε και την Παρασκευή άρχισε να λέει και αυτός ότι ακούει όλη την ώρα για την ελπίδα, αλλά την ελπίδα τη δίνει μόνο η Παναγιά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έργο δεν έχει πολλά εισιτήρια ακόμα και εσχάτως έχει αρχίσει και σέρνεται στην ακροδεξιά πιάτσα ένα σενάριο ότι κάποια στιγμή ο Νατσιός θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Βελόπουλο, σε μια προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης. Όλα αυτά τώρα είναι θεωρίες και σενάρια, αλλά κρατήστε ότι είναι απίθανο την ψήφο πιο δεξιά της ΝΔ να τη διεκδικήσουν με αξιώσεις και ο Βελόπουλος και ο Σαμαράς και ο Νατσιός και η Λατινοπούλου και η Καρυστιανού.Η ΑΟΖ και ο Δένδιας-Να σας πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα στο θέμα της ΑΟΖ με την Αλβανία. Έχουμε μια εκκρεμότητα για την παραπομπή της διμερούς μας διαφοράς στη Χάγη εδώ και χρόνια, κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια και πήγαινε καλά, αλλά οι Αλβανοί έκαναν πίσω και το θέμα κόλλησε. Μετά ακολούθησε η ιστορία με τον Μπελέρη και το πράγμα πήγε ακόμα πιο πίσω. Όταν ήρθε τον Απρίλιο ο Ράμα για το Φόρουμ των Δελφών αποκάλυψε ότι υπάρχει κινητικότητα και ότι το φθινόπωρο θα μπορούμε να έχουμε ένα συνυποσχετικό προς παραπομπή στη Χάγη. Το θέμα είχε χειριστεί την προηγούμενη τετραετία ο Δένδιας, ο οποίος πάει σήμερα στην Αλβανία και το μεσημέρι, αφού δει τον ομόλογό του, θα πάει στον Ράμα, ο οποίος του έχει και τραπέζι στην πρωθυπουργική κατοικία. Όπως καταλαβαίνετε, πράγματι κάτι κινείται.Εuronext: Ευχάριστες εκπλήξεις και αναμμένα κάρβουνα-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το Εuronext το οποίο επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις στους επενδυτές, εκπλήξεις που αποδεικνύουν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο με την ένταξή του στην ομπρέλα του Εuronext πράγματι ανέβηκε κατηγορία. Αυτά για την ώρα όσον αφορά τα καλά, γιατί η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι μικρότεροι χρηματιστές που είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Και αυτό γιατί αυτήν την εβδομάδα περιμένουν να ενημερωθούν από το Εuronext για τα "επιμέρους θέματα λειτουργίας της αγοράς", δηλαδή από τις αλλαγές στο ωράριο, μέχρι τα κόστη που θα επιβαρυνθούν για να λειτουργούν στο εξής. Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουν είναι ότι μέχρι τον Φεβρουάριο 2027 πρέπει να έχουν κάνει αλλαγές στα συστήματά τους ώστε να έχουν σύνδεση με το Οptics που χρησιμοποιεί το Εuronext. Τον Φεβρουάριο θα αρχίσουν να κάνουν συναλλαγές μέσω του Οptics πιλοτικά και από τον Ιούνιο 2027 κανονικά. Για τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές, που θέλουν να εξυπηρετούν θεσμικούς επενδυτές, τα κόστη προσαρμογής είναι σημαντικά πιο αυξημένα, αλλά αυτές ανήκουν σε τράπεζες, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Για τις υπόλοιπες χρηματιστηριακές που δεν έχουν τραπεζικές πλάτες, ως του χρόνου τον Ιούνιο θα φανεί πόσες από αυτές μπορούν να περάσουν στη νέα εποχή.Η TUI ενεργοποίησε τις κρατήσεις στην Ελλάδα - Καθησυχάζει για καύσιμα