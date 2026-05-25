Ο Τσίπρας και η Μπαρτσελόνα (α λα ΣΥΡΙΖΑ), ο Σαμαράς, ο Κ.Κ-Ραφήνας και τα παλιά μαθήματα, η TUI πάτησε το κουμπί για Ελλάδα, οι συγχωνεύσεις στην Πληροφορική
Χαίρετε, μεγάλη και ευτυχισμένη νύχτα (για έναν) χθες, με τον Ολυμπιακό να σηκώνει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ στην Αθήνα, πανηγύρια και χαρές
Ο Μητσοτάκης θα τους φωνάξει αύριο ή μεθαύριο στο Μ.Μ, αλλά γενικώς είναι χαρά μεγάλη να το παίρνει μια ομάδα όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στη χώρα της. Τώρα, κατά τα λοιπά, το event της εβδομάδας δεν έρχεται από την κυβέρνηση, η οποία θα κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς με τον Μητσοτάκη να μιλάει σε μιντιακά συνέδρια, αλλά από τον πολυαγαπημένο μας αρχηγό Αλέξη που επιτέλους επιχειρεί την κάθοδο στον ενεργό πολιτικό στίβο για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, μπλε και κόκκινο, στην πλατεία Θησείου την Τρίτη σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό την ώρα του δειλινού και φυσικά με ντεκόρ αρκετές χιλιάδες κόσμου, αφού ο ίδιος βγήκε και το ζήτησε σε βίντεο προχθές, «σας περιμένω όλους» είπε. Όχι σαν τη φουκαριάρα τη Μαρία που έστησε τις γιγαντοοθόνες αλλά μόλις που γέμισε το «Ολύμπιον», χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα έχει ρεύμα, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, γιατί από ό,τι ακούω από τους δημοσκόπους στην Αθήνα δεν τραβάει καθόλου. Οι πηγές μου λένε ότι ο Τσίπρας δεν θα έχει βουλευτές από κάτω στο ακροατήριο, κάποιες συνεννοήσεις έχουν γίνει, αν και εγώ νομίζω ότι όλο και κάποιοι θα πάνε γιατί με την κατάσταση που επικρατεί στην Αριστερά σήμερα υπάρχουν άπειροι απελπισμένοι που αναμένουν να δουν φως για να μπουν. Μην περιμένετε πάντως να δείτε φρέσκες φάτσες, οι ίδιοι συριζαίοι θα είναι σε παραλλαγές, με τον Κραουνάκη στη μουσική υπόκρουση. Η δυσκολία του Τσίπρα θα είναι από εδώ και στο εξής, μετά το επικοινωνιακό ενδιαφέρον για τη νέα κίνηση και το κόμμα, δηλαδή όταν θα κάτσει η σκόνη και θα αρχίσει να αναρωτιέται ο κόσμος γιατί έπρεπε να κάνει ο αγαπημένος μας πρόεδρος όλον αυτόν τον κύκλο γύρω από τον εαυτό του για να ξεφορτωθεί τον Πολάκη, τον Παππά και τη Ρένα Δούρου. Αν θα τον ρωτούσε κάποιος γιατί κάνεις ένα νέο κόμμα, αφού με το βιβλίο σου μας είπες ότι δεν μετανιώνεις σχεδόν για τίποτα και έγιναν περίπου όλα καλά, προς τι τόση φασαρία; Θα πείτε, μας έμεινε ο Κασσελάκης δώρο - σωστό κι αυτό.
Σαμαράς…
-Περίπου το ίδιο θέμα θα έχει να αντιμετωπίσει και ο Σαμαράς ο οποίος σύμφωνα με όλη την πολιτικοδημοσιογραφική πιάτσα ετοιμάζεται να κάνει το κόμμα του. Τι θα λέει ο Αντώνης, στας δυσμάς του βίου του, ότι κάνω κόμμα για να ρίξω αυτή τη φορά τον υιό Μητσοτάκη; Γιατί αυτά τα «χάσαμε την ψυχή της παράταξης» νομίζω ότι δεν έχουν έξτρα κοινό από αυτό που εδώ και πέντε-έξι χρόνια στριφογυρνάει πολιτικά μεταξύ Βελόπουλου, Νίκης, τώρα λίγο Λατινοπούλου και άντε και κάτι ακόμα προς Καρυστιανού. Φυσικά αυτά τα ξέρει ο Σαμαράς γιατί έχει μεγάλη εμπειρία και παρά το μίσος που κυριαρχεί στην ψυχή του για τον Μητσοτάκη δεν εκτίθεται ακόμα, περιμένει να δει πώς θα πάει όλο αυτό πριν ανακοινώσει κόμμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να κατεβεί και να πάρει 3%-4% και να μπει στη Βουλή είναι έστω κάτι, αλλά σκέφτεται ότι υπάρχει και το 2 και κάτι που πήρε ο ΓΑΠ όταν έκανε κόμμα, που λεγόταν και Παπανδρέου. Και όταν ξεφτιλίστηκε πλήρως τη νύχτα των εκλογών το έριξε στα ζεϊμπέκικα. Επίσης ξέρει ο Σαμαράς λόγω εμπειρίας ότι είναι άλλο τι σου τάζουν όσοι σε ωθούν να κάνεις κόμμα για να βλάψεις τον Μητσοτάκη και άλλο πώς αυτό καταλήγει. Τα ξέρει αυτά ο Αντώνης και από το κόλπο με τον Συμπιλίδη και από το άλλο τεράστιο επιχειρηματικό κόλπο επί συγκυβερνήσεως με ΠΑΣΟΚ, μην τα θυμίζουμε εμείς!
...και ο Κ.Κ (Ραφήνας) από δίπλα
-Στο εγχείρημα του Σαμαρά πάντως παίζει σκιωδώς ρόλο και ο Καραμανλής (Ραφήνα), ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, απλώς λόγω ονόματος δεν μπορεί να βγει στο αντάρτικο με τον ίδιον τρόπο που το κάνει ο Σαμαράς. Στο παρασκήνιο πάντως πολλοί δικοί του άνθρωποι σιγοντάρουν τον πρώην πρωθυπουργό, αναλαμβάνοντας ακόμα και οργανωτικές πρωτοβουλίες. Ο Καραμανλής δεν θα τα κάνει ποτέ φανερά αυτά τα πράγματα -γιατί θα τρίζουν κάτι κόκαλα στα ύψη της Φιλοθέης- αλλά παρασκηνιακά κάνει τη δουλίτσα του. Και όποτε του δίνεται η ευκαιρία θα ρίχνει και δύο-τρία καρφιά - για παράδειγμα στις 26 του μήνα θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε θα πει και εκεί δύο κουβέντες.
Η απελπισία του δασκάλου
-Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπου πολλοί διεκδικούν την ψήφο στα δεξιά της ΝΔ, ο πιο ζορισμένος είναι ο Νατσιός της ΝΙΚΗΣ. Το μαγαζί του διαλύεται, καθώς έχουν αποχωρήσει αρκετά στελέχη, κάποια εκ των οποίων έχουν βρει στέγη στην Καρυστιανού. Ο δάσκαλος το πάλεψε προ μηνών, έδιωξε κάποιους συνεργάτες του, πήρε διευθυντή έναν συνεργάτη του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ, πήρε και μια εταιρεία επικοινωνίας, αλλά το εγχείρημα δεν τραβάει. Προ ημερών έκανε ένα προσκλητήριο συνεργασίας στην Καρυστιανού μπας και, αλλά αυτή τον έφτυσε και την Παρασκευή άρχισε να λέει και αυτός ότι ακούει όλη την ώρα για την ελπίδα, αλλά την ελπίδα τη δίνει μόνο η Παναγιά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έργο δεν έχει πολλά εισιτήρια ακόμα και εσχάτως έχει αρχίσει και σέρνεται στην ακροδεξιά πιάτσα ένα σενάριο ότι κάποια στιγμή ο Νατσιός θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Βελόπουλο, σε μια προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης. Όλα αυτά τώρα είναι θεωρίες και σενάρια, αλλά κρατήστε ότι είναι απίθανο την ψήφο πιο δεξιά της ΝΔ να τη διεκδικήσουν με αξιώσεις και ο Βελόπουλος και ο Σαμαράς και ο Νατσιός και η Λατινοπούλου και η Καρυστιανού.
Η ΑΟΖ και ο Δένδιας
-Να σας πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα στο θέμα της ΑΟΖ με την Αλβανία. Έχουμε μια εκκρεμότητα για την παραπομπή της διμερούς μας διαφοράς στη Χάγη εδώ και χρόνια, κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια και πήγαινε καλά, αλλά οι Αλβανοί έκαναν πίσω και το θέμα κόλλησε. Μετά ακολούθησε η ιστορία με τον Μπελέρη και το πράγμα πήγε ακόμα πιο πίσω. Όταν ήρθε τον Απρίλιο ο Ράμα για το Φόρουμ των Δελφών αποκάλυψε ότι υπάρχει κινητικότητα και ότι το φθινόπωρο θα μπορούμε να έχουμε ένα συνυποσχετικό προς παραπομπή στη Χάγη. Το θέμα είχε χειριστεί την προηγούμενη τετραετία ο Δένδιας, ο οποίος πάει σήμερα στην Αλβανία και το μεσημέρι, αφού δει τον ομόλογό του, θα πάει στον Ράμα, ο οποίος του έχει και τραπέζι στην πρωθυπουργική κατοικία. Όπως καταλαβαίνετε, πράγματι κάτι κινείται.
Εuronext: Ευχάριστες εκπλήξεις και αναμμένα κάρβουνα
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το Εuronext το οποίο επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις στους επενδυτές, εκπλήξεις που αποδεικνύουν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο με την ένταξή του στην ομπρέλα του Εuronext πράγματι ανέβηκε κατηγορία. Αυτά για την ώρα όσον αφορά τα καλά, γιατί η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι μικρότεροι χρηματιστές που είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Και αυτό γιατί αυτήν την εβδομάδα περιμένουν να ενημερωθούν από το Εuronext για τα "επιμέρους θέματα λειτουργίας της αγοράς", δηλαδή από τις αλλαγές στο ωράριο, μέχρι τα κόστη που θα επιβαρυνθούν για να λειτουργούν στο εξής. Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουν είναι ότι μέχρι τον Φεβρουάριο 2027 πρέπει να έχουν κάνει αλλαγές στα συστήματά τους ώστε να έχουν σύνδεση με το Οptics που χρησιμοποιεί το Εuronext. Τον Φεβρουάριο θα αρχίσουν να κάνουν συναλλαγές μέσω του Οptics πιλοτικά και από τον Ιούνιο 2027 κανονικά. Για τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές, που θέλουν να εξυπηρετούν θεσμικούς επενδυτές, τα κόστη προσαρμογής είναι σημαντικά πιο αυξημένα, αλλά αυτές ανήκουν σε τράπεζες, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Για τις υπόλοιπες χρηματιστηριακές που δεν έχουν τραπεζικές πλάτες, ως του χρόνου τον Ιούνιο θα φανεί πόσες από αυτές μπορούν να περάσουν στη νέα εποχή.
Η TUI ενεργοποίησε τις κρατήσεις στην Ελλάδα - Καθησυχάζει για καύσιμα
-Mε το καλοκαίρι ante portas, ένα από βασικά ερωτήματα που πλανώνται στο ταξιδιωτικό κοινό είναι το θέμα των τιμών του ταξιδιωτικού «πακέτου», των αεροπορικών καυσίμων, αλλά και τυχόν ελλείψεων. Ένα ενδεικτικό στοιχείο που δηλώνει και το κλίμα που επικρατεί εν όψει ακριβώς του «ευρωπαϊκού καλοκαιριού» είναι η προσπάθεια από πλευράς της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της Ευρώπης, να κατευνάσει ακριβώς αυτές τις ανησυχίες. Με εκτεταμένη προβολή στα κοινωνικά δίκτυα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Sebastian Ebel, CEO του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της Ευρώπης που διακινεί και στην Ελλάδα πάνω από 3 εκατ. ταξιδιώτες κάθε χρόνο με βασική «δεξαμενή» τη Γερμανία, δηλώνει τώρα ότι «είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο, με σταθερή προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών που έχει ήδη διασφαλιστεί. Δεν αναμένουμε διαταραχές και οι δραστηριότητές μας θα συνεχιστούν κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Το σημαντικότερο είναι ότι παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες μας: η τιμή με την οποία έχουν γίνει οι κρατήσεις είναι και η τελική τιμή που θα πληρώσουν - χωρίς εκπλήξεις και χωρίς αναδρομικές αυξήσεις». Σημειωτέον ότι η TUI ενεργοποίησε την περασμένη εβδομάδα και τις κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2027, με την Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, να περιλαμβάνονται και πάλι στους βασικούς προορισμούς του προγράμματος του ομίλου, δίνοντας και το στίγμα της ζήτησης που καταγράφεται για οργανωμένα ταξίδια. Για τη χώρα μας νησιά όπως η Κρήτη, η Κως, η Ρόδος και η Κέρκυρα συγκαταλέγονται στις βασικές επιλογές, από τώρα, για το καλοκαίρι του 2027.
Landis+Gyr: Η «σκούπα» των 60, η πώληση στους Γερμανούς και η ανησυχία για το εργοστάσιο στην Κόρινθο
-Στο ήδη σύνθετο κουβάρι εξελίξεων που περιβάλλει την ελληνική θυγατρική της ελβετικής Landis+Gyr, η μη ανανέωση συμβάσεων περίπου 60 εργαζομένων μέσα στον Μάιο στο εργοστάσιο της Κορίνθου προσθέτει έναν ακόμη κρίκο αβεβαιότητας σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για την εταιρεία. Η νέα μείωση προσωπικού, που έρχεται σε συνέχεια της απώλειας του μεγάλου διαγωνισμού για τους «έξυπνους» μετρητές στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει νέους τριγμούς στο εσωτερικό της μονάδας και εντείνει την ανησυχία των εργαζομένων για τη συνολική πορεία της παραγωγικής δραστηριότητας. Οι εξελίξεις για την εταιρεία κατασκευής έξυπνων μετρητών και λύσεων διαχείρισης δικτύων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού. Τον Απρίλιο ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση της Landis+Gyr από το σύνολο των δραστηριοτήτων της στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), με τη μεταβίβαση του συγκεκριμένου βραχίονα στον επενδυτικό όμιλο AURELIUS, γερμανικής προέλευσης private equity fund που ειδικεύεται σε εξαγορές, αναδιαρθρώσεις και εταιρικά carve-outs. Έχει παρουσία σε κλάδους όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, οι υπηρεσίες και το λιανεμπόριο, με επενδυτικές τοποθετήσεις και εταιρικές κινήσεις σε διαφορετικές αγορές. Η συμφωνία περιλαμβάνει πέντε παραγωγικές μονάδες και περίπου 2.800 εργαζομένους, γεγονός που ουσιαστικά τοποθετεί και το εργοστάσιο της Κορίνθου στο νέο επιχειρησιακό και ιδιοκτησιακό πλαίσιο που διαμορφώνει ο νέος μέτοχος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική θυγατρική στην Κόρινθο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεταβατικής περιόδου. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης για την τελευταία οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2025, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 228,7 εκατ. ευρώ από 274,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 16,6%, ενώ το EBITDA μειώθηκε στα 9,82 εκατ. ευρώ από 16,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία πέρασε σε ζημιές μετά φόρων ύψους 312 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 4,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που αποδίδεται στη χαμηλότερη παραγωγική δραστηριότητα και στην υποχώρηση πωλήσεων συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων. Την ίδια ώρα, η μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας -όπως των βάσεων μετρητών Focus στο εργοστάσιο του ομίλου στο Μεξικό- αλλά και η συνολική αναδιάταξη του παραγωγικού αποτυπώματος, ενισχύουν την εικόνα μιας ευρείας αναθεώρησης του επιχειρηματικού μοντέλου. Υπό αυτά τα δεδομένα, η μη ανανέωση συμβάσεων περίπου 60 ατόμων μέσα στον Μάιο, αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία ένδειξη των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με το εργοστάσιο της Κορίνθου να περνά πλέον στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον υπό την AURELIUS και τον όμιλο να αναδιατάσσει διεθνώς τις δραστηριότητές του, η ανησυχία στο εσωτερικό της μονάδας παραμένει έντονη, καθώς η επόμενη μέρα για την Κόρινθο εξακολουθεί να παραμένει θολή.
Οι αλλαγές στον FTSE-25
-Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε και τις εξαμηνιαίες αλλαγές για τον FTSE-25 με βέβαιη την ένταξη της CrediaBank στη θέση της Σαράντης. Η ένταξη της Σαράντης στον δείκτη της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης ενδεχομένως να σπρώξει χαμηλότερα στους δείκτες τη μετοχή της Profile. Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 19ης Ιουνίου. Μιλώντας για δείκτες, ο MSCI στο παρελθόν είχε προβεί σε έκτακτη αναθεώρηση της στάθμισης της Alpha Bank μετά από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το μακρινό 2021, καθώς ήταν υψηλότερη από το 50% της τότε κεφαλαιοποίησης. Δεν είναι απίθανο να δούμε να συμβαίνει και τώρα το ίδιο στη ΔΕΗ στη λήξη των συναλλαγών του Μαΐου στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
Τα bonus πάγωσαν τις αποχωρήσεις προσωπικού
-Από τα κέρδη-ρεκόρ των ελληνικών εισηγμένων, σύνολο καθαρών κερδών 12,1 δισ. ευρώ, περίπου το 45,5%, δηλαδή 5,5 δισ. ευρώ προήλθαν από τις τράπεζες. Πρόκειται για την υψηλότερη κερδοφορία των τελευταίων 18 ετών. Οι Διοικήσεις θέλησαν να επιβραβεύσουν τους εργαζόμενους και άνοιξαν την περίμετρο των bonus και σε χαμηλότερες βαθμίδες προσωπικού. Ετσι, ωφελήθηκαν και εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας εφόσον είχαν τη δυνατότητα να ανακρούσουν πρύμναν και ακόμη κι αν σχεδίαζαν να αποχωρήσουν, να επανεξετάζουν τώρα τις αποφάσεις τους με το βλέμμα στα επόμενα bonus. Στον τραπεζικό τομέα τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου έχουν φτάσει στα όριά τους και τώρα τα bonus παγώνουν τις αποχωρήσεις προσωπικού.
Οι τράπεζες και πάλι στο προσκήνιο
-Δύο είναι τα δεδομένα για τους αναλυτές των τραπεζικών μετοχών, ιδίως τώρα που με την πρωτοφανή συγκέντρωση κεφαλαίων γύρω από τη ΔΕΗ όλοι προσδοκούν «διάχυση» της ρευστότητας. Πρώτο, όλες οι τράπεζες στοχεύουν σε μεγάλη πιστωτική επέκταση, περισσότερα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, γιατί έχουν τόσο την κεφαλαιακή διάρθρωση όσο και την απαιτούμενη ρευστότητα. Δεύτερο, η Ευρώπη οδεύει προς αύξηση (αυξήσεις) του κόστους χρήματος. Η κερδοφορία των τραπεζών αλλάζει κάθε φορά που η ΕΚΤ μετακινεί τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η «ευαισθησία» αυτή δεν είναι ίδια για όλες τις τράπεζες, εξαρτάται από το μέγεθος του χαρτοφυλακίου δανείων, το ποσοστό κυμαινόμενου επιτοκίου και τη σύνθεση των καταθέσεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus, Χρήστος Μεγάλου, έχει δημοσίως δηλώσει ότι για κάθε +25 μονάδες βάσης στα επιτόκια της ΕΚΤ, η ενίσχυση στο καθαρό επιτοκιακό εισόδημα (NII) της τράπεζας, φτάνει στα 50 εκατ. ευρώ. Για τη Eurobank, το αντίστοιχο νούμερο είναι περί τα 40 εκατ. ευρώ. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, έχει αναφέρει ότι κάθε άνοδος 0,25% στα επιτόκια σημαίνει επιπλέον 5 εκατ. ευρώ έσοδα στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη οι αναλυτές περιμένουν έως δύο αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ εντός του 2026, της τάξης των +25 μ.β. η καθεμία. Η HSBC αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το NII των ελληνικών τραπεζών κατά +2% για το 2026 και κατά +4% για το 2027. Ενδεχομένως, οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ να πιέσουν ανοδικά τις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων, μέσω του ανταγωνισμού από μη συστημικούς παίκτες και το επιτοκιακό περιθώριο μπορεί να στενέψει. Η διαχείριση αυτής της ισορροπίας είναι το κρίσιμο στοίχημα για τις διοικήσεις των τραπεζών της επόμενης διετίας.
Οι 1.500.000 δισεκατομμυριούχοι της Ινδίας
-Επέστρεψε από τη Βομβάη η αποστολή της Eurobank, η οποία εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στην Ινδία. Η διοίκηση της τράπεζας, με επικεφαλής τον Φωκίωνα Καραβία, είχε σειρά επαφών με Ινδούς επιχειρηματίες και συζήτησε πιθανές συνεργασίες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Η τράπεζα επιχειρεί, κυρίως μέσω της παρουσίας της στην Κύπρο, να αποκτήσει σταθερό έρεισμα στον λεγόμενο «δρόμο του μεταξιού». Στην Ινδία εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο εκατομμυριούχοι, αριθμός μακράν μεγαλύτερος από κάθε άλλη χώρα. Παράλληλα, το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει περίπου το 70% του συνολικού πλούτου της χώρας. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος ηλικίας στην Ινδία είναι περίπου 28 έτη, έναντι 38 στην Κίνα και 48 στην Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει τη δημογραφική δυναμική της χώρας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι αυτό το δημογραφικό προφίλ διαμορφώνει και τις μελλοντικές ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία.
Ιστορικό ρεκόρ για ΑΔΜΗΕ
-Στον απόλυτο πρωταγωνιστή του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξελίχθηκε η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (η οποία κατέχει το 51% του Διαχειριστή), πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό ανοδικό ξέσπασμα. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο τίτλος εκτοξεύθηκε στο +7,53% κλείνοντας στα 3,64 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, με τον τζίρο να αγγίζει τα 6,95 εκατ. ευρώ και τη χρηματιστηριακή του αξία να διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 850 εκατ. ευρώ. Αδιαμφισβήτητος καταλύτης αυτής της κίνησης είναι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ, με την αγορά να προεξοφλεί ήδη την επιτυχία της. Παρά το ιστορικό ρεκόρ της μετοχής, η αποτίμηση θεωρείται από πολλούς επενδυτές εξαιρετικά ελκυστική, αν αναλογιστεί κανείς το growth story που ξεδιπλώνεται. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη μερική χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού σχεδίου 2026-2029, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πλάνο περιλαμβάνει πέντε κομβικά έργα που αφορούν την ενίσχυση του εγχώριου δικτύου, καθώς και μεγάλες νησιωτικές και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το ισχυρό μομέντουμ της εταιρείας ενδυναμώνεται καθοριστικά από το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη στείλει ξεκάθαρο σήμα στήριξης, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή θωράκιση του Διαχειριστή. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου ώστε να εγκριθεί η συμμετοχή ύψους έως 530 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ.
Υπό πίεση ο ΟΛΠ
-Ο Απρίλιος έδειξε σημάδια σταθεροποίησης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, για τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ παρατηρήθηκε οριακή αύξηση 0,6% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η εικόνα του τετραμήνου παραμένει αρνητική, με τη διαφορά σε σχέση με πέρυσι να διαμορφώνεται στο -4,2%. Υπενθυμίζεται ότι το α’ τρίμηνο ο ΟΛΠ είχε εμφανίσει μείωση εμπορευματοκιβωτίων από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ κατά 5,6%. Ο τζίρος και η κερδοφορία του ΟΛΠ σε αυτό το διάστημα εμφάνισαν μείωση κατά 8,7% και 29,3% αντίστοιχα. Στο ταμπλό αυτό δεν αποτυπώθηκε άμεσα, καθώς η μετοχή έκανε μια διόρθωση από τα 38,5 ευρώ, στα 35,75 ευρώ, αλλά επανήλθε στα 37,60 ευρώ ξανά.
Έχει κλειδώσει η περαιτέρω επέκταση του terminal εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά
-Με την ευκαιρία που ο λόγος είναι στον ΟΛΠ, να σημειώσουμε πως στον Πειραιά, όσοι παρακολουθούν από κοντά τις κινήσεις της COSCO, λένε ότι πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις περί «σταθερής δέσμευσης» κρύβεται ένα πολύ πιο φιλόδοξο σχέδιο που έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνεται σε κυβερνητικά γραφεία, ναυτιλιακά σαλόνια και επιχειρηματικά τραπέζια. Η κινεζική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη όχι απλώς να παραμείνει στο μεγάλο λιμάνι, αλλά να το μετατρέψει σε έναν πολυεπίπεδο κόμβο εμπορίου, τουρισμού και logistics για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της COSCO θεωρεί «κλειδωμένη» την περαιτέρω επέκταση του terminal εμπορευματοκιβωτίων, με στόχο να προστεθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επιπλέον containers δυναμικότητας τα επόμενα χρόνια. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, λέγεται ότι ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις με διεθνείς ναυτιλιακούς παίκτες για νέα συμβόλαια, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πειραιάς θα μπορέσει να διαχειριστεί μεγαλύτερους όγκους όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Διώρυγα του Σουέζ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχέδιο για τα logistics. Η επένδυση των περίπου 80 εκατ. ευρώ για νέο κέντρο 45.000 τετραγωνικών μέτρων, με ισχυρές υποδομές «ψυχόμενης» αποθήκευσης, αντιμετωπίζεται από πολλούς στην αγορά ως το πραγματικό κλειδί της επόμενης ημέρας. Παράγοντες του λιμανιού σημειώνουν ότι η COSCO θέλει να μετατρέψει τον Πειραιά σε βασική πύλη διακίνησης ευπαθών προϊόντων προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, κάτι που εξηγεί και την επιμονή στις υποδομές ψυγείων.
Η Cosco ετοιμάζει τρία νέα ξενοδοχεία στο Μεγάλο λιμάνι
-Παράλληλα, η κινεζική διοίκηση δείχνει να επενδύει επιθετικά και στον τουρισμό. Οι δύο νέες μεγάλες θέσεις πρόσδεσης για κρουαζιερόπλοια μήκους 400 μέτρων η καθεμία, μαζί με νέους επιβατικούς σταθμούς, θεωρούνται μόνο η αρχή. Στελέχη με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι η COSCO βλέπει πλέον την κρουαζιέρα ως δεύτερο μεγάλο «πυλώνα» ανάπτυξης μετά τα containers. Δεν είναι τυχαίο ότι προχωρούν παράλληλα και τα σχέδια για τρία νέα ξενοδοχεία στην ευρύτερη λιμενική ζώνη. Στην αγορά ακινήτων του Πειραιά ήδη συζητείται έντονα ότι η κινεζική πλευρά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλήρες οικοσύστημα φιλοξενίας γύρω από το λιμάνι, ώστε ο επιβάτης της κρουαζιέρας να μένει, να κινείται και να καταναλώνει εντός μιας «ζώνης COSCO». Ωστόσο, πίσω από τις επενδύσεις, η εταιρεία εκπέμπει και σαφή μηνύματα προς το ελληνικό κράτος. Στις κλειστές συζητήσεις, κορυφαία στελέχη εμφανίζονται ενοχλημένα από τις καθυστερήσεις σε διαδικασίες check-in και ελέγχων διαβατηρίων για τους επιβάτες κρουαζιέρας. Η φράση που ακούγεται συχνά είναι ότι «ο Πειραιάς μπορεί να γίνει homeport πρώτης γραμμής, αλλά όχι με υποδομές περασμένης δεκαετίας». Το ενδιαφέρον είναι ότι η COSCO φαίνεται να επιχειρεί πλέον και μια ευρύτερη πολιτιστική και αστική διείσδυση στην πόλη. Η ανάδειξη του μουσείου ενάλιων αρχαιοτήτων, οι παρεμβάσεις στην εικόνα του λιμανιού και η σύνδεση με τον τουρισμό δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως έργα βιτρίνας, αλλά ως μέρος μιας στρατηγικής «ήπιας ισχύος» που θα ενισχύσει την κοινωνική αποδοχή της παρουσίας της στον Πειραιά.
Τσάκος Νο1: Βλέπει την Ελλάδα ως ενεργειακό παίκτη με φόντο LNG, πετρέλαιο και νέα ναυπηγεία
-Μήνυμα υπέρ της ενεργειακής ρεαλιστικής πολιτικής και της ενίσχυσης της ελληνικής ναυτιλίας, ο Νίκος Τσάκος εμφανίστηκε, πρόσφατα, ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη στη μεταφορά και διαχείριση ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων στα ορυκτά καύσιμα και κυρίως στο LNG, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια δίψα για ενέργεια όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά εντείνεται. Όπως ανέφερε, η αμερικανική πολιτική πλέον στηρίζει ανοιχτά τη βιομηχανία υδρογονανθράκων, ενώ άφησε αιχμές για την προηγούμενη «ποινικοποίηση» της ναυτιλιακής και πετρελαϊκής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξειδικευμένη αγορά των shuttle tankers, δηλαδή των δεξαμενόπλοιων που εξυπηρετούν υπεράκτιες εξορύξεις πετρελαίου σε μεγάλα βάθη. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν τομέα με υψηλά εμπόδια εισόδου αλλά και σταθερές, μακροπρόθεσμες αποδόσεις, στον οποίο η οικογένεια Τσάκου επενδύει εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Παράλληλα, στάθηκε στο LNG και στις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), υπενθυμίζοντας την εμπειρία του ομίλου στην Κίνα με το “NEO Energy”. Εκτίμησε μάλιστα ότι τα παλαιότερης γενιάς LNG carriers θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε τέτοιες εφαρμογές, ανοίγοντας νέα αγορά για τους Έλληνες εφοπλιστές.
Τσάκος Νο2: Στήριξη της αναβίωσης των ελληνικών ναυπηγείων
-Ξεχωριστή έμφαση έδωσε και στην ανάγκη αναβίωσης των ελληνικών ναυπηγείων, λέγοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρός ναυτιλιακός ή ενεργειακός κόμβος χωρίς εγχώρια ναυπηγική και επισκευαστική βάση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο όμιλός του αποφεύγει διαχρονικά να πραγματοποιεί επισκευές σε γειτονικές χώρες, επιλέγοντας την Ελλάδα, παρά το αυξημένο κόστος.
Οι μετοχές του ομίλου Κόκκαλη
-Σε πρώτο πλάνο βρέθηκαν οι μετοχές του ομίλου Κόκκαλη στη Λεωφόρο Αθηνών. Το deal για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank λειτούργησε ως καταλύτης, απελευθερώνοντας σημαντικές υπεραξίες και προκαλώντας μια συντονισμένη ανοδική κίνηση. Η Ευρώπη Holdings κατέγραψε «άλμα» 3,6% και επανήλθε πάνω από τα 2 ευρώ, απορροφώντας μέρος των κραδασμών της προηγούμενης συνεδρίασης όπου οι απώλειες είχαν ξεπεράσει το 8%. Οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά το ελκυστικό αντάλλαγμα του deal, το οποίο προβλέπει ότι οι μέτοχοι θα λάβουν περίπου το 10% της CrediaBank, παράλληλα με μια γενναιόδωρη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 45,5 εκατ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη έδωσε άμεση, ισχυρή ώθηση στην Intracom Holdings, η οποία κατέχει το 40% της Ευρώπης Holdings. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 5,7% και έφτασε μία ανάσα από τα 3,7 ευρώ, πλησιάζοντας τα υψηλά έτους, με την αγορά να τιμολογεί τα κέρδη και τη στρατηγική συμφωνία διακράτησης των νέων μετοχών που προκύπτουν από τη συγχώνευση. Την ίδια στιγμή, η Bally’s Intralot συνέχισε την ανοδική της διαφυγή, σημειώνοντας κέρδη 4,3% και κλείνοντας στο 1,167 ευρώ, που αποτελεί υψηλό 7μήνου (επίπεδα Οκτωβρίου 2025). Η άνοδος αυτή εδράζεται επίσης στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου, με τον pro-forma τζίρο να σπάει το φράγμα του 1 δισ. ευρώ, με φόντο την ανάπτυξη στην online αγορά και με ρευστότητα που αγγίζει τα 417,3 εκατ. ευρώ, αλλά και την απόφαση της Euronext να εντάξει την Bally's Intralot στην κατηγορία Euronext Tech Leaders. Εξελίξεις αναμένονται σχετικά και με το deal της Bally’s Intralot με την evoke, με προθεσμία έως τις 8 Ιουνίου.
Ξεκινά ο χορός των συγχωνεύσεων στον κλάδο της Πληροφορικής
-Ορατή είναι πλέον η κινητικότητα στα παρασκήνια της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής. Συζητήσεις που μέχρι πρόσφατα γίνονταν διακριτικά και υπόγεια, σήμερα αρχίζουν να αποκτούν σχήμα. Οι αμέσως επόμενες μέρες ενδέχεται να φέρουν τις πρώτες ανακοινώσεις. Στην Πληροφορική, η εποχή της κατακερματισμένης αγοράς φτάνει στο τέλος της. Η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει περισσότερα από €23 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και όλες οι προθεσμίες υλοποίησης εκπνέουν, σε λίγους μήνες. Οι συζητήσεις στον κλάδο άλλαξαν. Από το «πόσα εγκρίθηκαν» στο «πόσα ολοκληρώθηκαν σωστά και έγκαιρα». Η αγορά πλέον είναι πλήρης, με παίκτες που μεγάλωσαν γρήγορα αλλά δεν πρόλαβαν να ωριμάσουν επιχειρησιακά. Ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός, τα περιθώρια στενεύουν. Η φούσκα της ζήτησης που δημιούργησε το RRF τώρα ξεφουσκώνει. Ο κλάδος ανασυντάσσεται. Η IDEAL Holding ανακοίνωσε νέα διοικητική δομή για τον Όμιλο Πληροφορικής της (Byte, Adacom, IdealSW, Bluestream), ενώ η Softweb εξαγόρασε το 51% της Alphabit στον τομέα κυβερνοασφάλειας. Η Performance Technologies έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με ελληνική εταιρεία, στοχεύοντας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Τα νέα έργα που έρχονται είναι μεγαλύτερα, πιο σύνθετα, με υψηλότερες απαιτήσεις σε κεφάλαιο και τεχνογνωσία. Μικρές εταιρείες που επιβίωσαν χάρη στη ζήτηση της τελευταίας πενταετίας δεν μπορούν πλέον να διεκδικήσουν μόνες τους τη θέση τους στο τραπέζι. Η συνένωση δυνάμεων είναι αναγκαιότητα.
Ανακούφιση στις αγορές, η Τεχεράνη όμως έχει την τελευταία λέξη
-Από την Ουάσιγκτον ήρθε η είδηση που οι αγορές περίμεναν εδώ και εβδομάδες. Μια συμφωνία δίμηνης κατάπαυσης του πυρός και ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Η ανακοίνωση βρίσκει τις αγορές σε κατάσταση υπερδιέγερσης λόγω των ανησυχιών για πληθωρισμό και ενέργεια. Το Brent κινούνταν στα 103-105 δολάρια το βαρέλι στο τέλος της εβδομάδας αλλά ήδη υποχωρεί πάνω από 6% σε εβδομαδιαία βάση, καθώς η αγορά τιμολογούσε (και ήλπιζε σε) ενδεχόμενη συμφωνία. Αν τελικά επιβεβαιωθεί η εκεχειρία, η πτώση στις τιμές πετρελαίου μπορεί να επιταχυνθεί δραματικά. Οι αναλυτές είχαν προειδοποιήσει για τιμές έως 120-140 δολάρια σε περίπτωση παρατεταμένου αποκλεισμού. Στα ομόλογα, η αντίδραση αναμένεται έντονη. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς είχε κυμαινόταν στο 4,7%, ενώ το 30ετές είχε ξεπεράσει το 5%, αντικατοπτρίζοντας φόβους για παρατεταμένο πληθωρισμό μέσω της ενεργειακής κρίσης. Την Παρασκευή, η απόδοση του 10ετούς είχε ήδη υποχωρήσει στο 4,56% στις πρώτες ενδείξεις διπλωματικής προόδου. Για τις μετοχές, το σκηνικό είναι ευνοϊκό. Την Παρασκευή, ο Dow έκλεισε στις 50.579 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε την 8η διαδοχική ανοδική εβδομάδα του που είναι η μεγαλύτερη θετική ακολουθία από τα τέλη του 2023. Το ερώτημα πλέον είναι αν η είδηση από την Ουάσιγκτον θα έχει τη διάρκεια και την ισχύ που θέλει η Τεχεράνη.
Αναταραχή στην Τουρκία
-Η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία έκανε θόρυβο στις αγορές και μάλιστα με απόνερα που αφορούν και ελληνικές εισηγμένες. Καταλύτης ήταν δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης CHP και ουσιαστικά απομάκρυνε τον αρχηγό του, τον Οζγκούρ Εζέλ. Οι αγορές το είδαν ως ένδειξη μεγαλύτερης πολιτικής αστάθειας και πιθανής παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία. Ο δείκτης BIST 100 έπεσε περίπου 6% μέσα σε μία ημέρα, ενεργοποιώντας μάλιστα προσωρινή διακοπή συναλλαγών. Συνολικά μέσα στον Μάιο, το τουρκικό χρηματιστήριο έχει χάσει σχεδόν 15%. Η τουρκική λίρα έφτασε σε νέο ιστορικό χαμηλό, περίπου στις 45,7 λίρες ανά δολάριο. Η παρέμβαση από την κεντρική κατάσταση εξομάλυνε κάπως την κατάσταση και υπήρξε ένα rebound, αλλά τα πράγματα παραμένουν ρευστά. Στην τουρκική αγορά, παρουσία με θυγατρικές έχουν οι (εισηγμένες στο Χ.Α.) Τιτάν (Traçim Cement κοντά στην Κωνσταντινούπολη), Έλτον Χημικά (θυγατρική) και Alumil (εργοστάσιο) με μικρή συνεισφορά (περίπου 3%) στον ενοποιημένο τζίρο.
Πολλές νέες εταιρείες, λίγες νέες θέσεις εργασίας
-Στην Αμερική καταγράφεται ρεκόρ νέων επιχειρήσεων. Μόνο που αυτές οι επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν όπως παλιά. Τα επίσημα στοιχεία, Φεβρουαρίου 2026, δείχνουν ότι οι μηνιαίες αιτήσεις για νέες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 496.443, επίπεδο που παραμένει δομικά υψηλότερο από οποιαδήποτε περίοδο πριν από την πανδημία. Από αυτές, οι αιτήσεις με πραγματική πιθανότητα να δημιουργήσουν επιχείρηση με μισθοδοσία, δεν ξεπέρασαν τις 145.918. Ποσοστό περίπου 30% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό, πριν από 20 χρόνια, ήταν 60%. Ακόμη και από αυτές, τις 145.918, μόνο 1 στις 3 καταλήγει σε επιχείρηση με πραγματικούς εργαζομένους. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το GREY Journal, ένα πλήρες τεχνολογικό «οπλοστάσιο», το solopreneur, σήμερα κοστίζει από $3.000 έως $12.000 δολάρια τον χρόνο. Μείωση κατά 95% έως 98% σε σχέση με το κόστος πρόσληψης ισοδύναμου προσωπικού. Η Τεχνητή Νοημοσύνη κατάργησε την ανάγκη δημιουργίας ομάδας εργαζομένων, σε μια σειρά από λειτουργίες μιας επιχείρησης. Από το marketing μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών, τη λογιστική και την ανάπτυξη κώδικα. Από το 2019 έως τα μέσα του 2025, το ποσοστό των νέων startups με έναν μόνο ιδρυτή εκτινάχθηκε από 23,7% σε 36,3%. Αύξηση 53% σε 6 χρόνια. Σήμερα υπολογίζονται περίπου 29,8 εκατ. οι περίφημοι «solopreneurs» στις ΗΠΑ, με συνολικά έσοδα 1,7 τρισ. δολαρίων. Η επιχειρηματικότητα ανθεί στατιστικά, αλλά δεν παράγει θέσεις εργασίας. Ο ένας εργαζόμενος αντικαθιστά τους πολλούς χάρη στην τεχνολογία. Η κερδοφορία αυξάνει, αλλά η κοινωνία υποφέρει με λιγότερες θέσεις εργασίας.
Οι «βαρετές νεοφυείς» με τα μεγάλα κέρδη
-Όλοι μιλούν σήμερα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις διαστημικές εταιρείες. Υπάρχει, ωστόσο, μια άλλη κατηγορία επιχειρήσεων, αθόρυβη, δεν απασχολεί τα πρωτοσέλιδα, η οποία στατιστικά αποδεικνύεται, επανειλημμένα, περισσότερο κερδοφόρα για τους επενδυτές. Είναι τα λεγόμενα «boring startups». Εταιρείες λογισμικού που λύνουν πρακτικά προβλήματα σε κατασκευές, logistics, ασφάλειες, λογιστική, υγεία, γεωργία. Είναι εταιρείες «vertical SaaS» που δημιουργούν λογισμικό σχεδιασμένο αποκλειστικά για έναν συγκεκριμένο κλάδο. Εμφανίζουν εντυπωσιακούς ρυθμούς διατήρησης πελατών, τριπλάσιους από τις οριζόντιες πλατφόρμες, με εντυπωσιακά καθαρά έσοδα (net revenue retention 130%). Παραδείγματα πολλά. Το ServiceTitan είναι ένα λογισμικό για υδραυλικούς και τεχνικούς κλιματισμού, εμφανίζει ποσοστό διατήρησης πελατών (gross retention) άνω του 95%. Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε εταιρείες του Fortune 500. Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν διαχειρίζεται απλώς τα ραντεβού. Καλύπτει την αποστολή τεχνικών, τιμολόγηση, μισθοδοσία και πληρωμές, ό,τι χρειάζεται μια επιχείρηση τεχνικών υπηρεσιών για να λειτουργήσει. Όταν ένα λογισμικό γίνεται η ραχοκοκαλιά μιας επιχείρησης, δεν το αλλάζεις εύκολα. Σύμφωνα με στοιχεία της Redpoint, το οριζόντιο SaaS υποχώρησε 35% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το vertical SaaS παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό. Το οριζόντιο λογισμικό εμπορευματοποιείται γρήγορα, καθώς οι AI agents αναλαμβάνουν γενικές λειτουργίες. Το κλαδικό λογισμικό όμως προστατεύεται από ιδιόκτητα δεδομένα και εξειδικευμένες ροές εργασίας που δεν αντιγράφονται εύκολα. Αντίστοιχες «κάθετες υπηρεσίες» υπάρχουν σε κλάδους όπως η Υγεία, οι κατασκευές, η γεωργία και η εξειδικευμένη μεταποίηση. Πολλές επιχειρήσεις σ’ αυτούς τους τομείς ακόμα λειτουργούν με spreadsheets και χειρόγραφες διαδικασίες.
Οι διαχειριστές έχουν αλλάξει στρατηγική
-Η τελευταία μηνιαία έρευνα της Bank of America, σε 200 θεσμικούς διαχειριστές με 517 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, καταγράφει μια θεαματική αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής. Η κατανομή σε μετοχές εκτινάχθηκε. Επενδύουν κατά +50% σε μετοχές, έναντι των δεικτών αναφοράς. Αυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2022, ακριβώς πριν από τη μεγάλη διόρθωση εκείνης της χρονιάς. Η μηνιαία άνοδος, από +13% τον Απρίλιο σε +50% τον Μάιο, ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, τα διαθέσιμα σε μετρητά έπεσαν στο 3,9%. Το εγχειρίδιο της Bank of America γράφει ότι όταν τα μετρητά πέφτουν κάτω από το 4%, ιστορικά ενεργοποιείται το «σήμα πώλησης». Οι κυκλικές μετοχές υπερέχουν πλέον των αμυντικών μετοχών κατά το μεγαλύτερο περιθώριο από τον Ιανουάριο του 2018, ενώ τα ομόλογα αποτελούν την πιο παραμελημένη κατηγορία επενδυτικών εργαλείων από τον Ιούνιο του 2022. Το 73% των διαχειριστών που ρώτησε η BofA χαρακτηρίζει τις «long θέσεις σε ημιαγωγούς» ως το πιο δημοφιλές επενδυτικό εργαλείο της αγοράς. Τον περασμένο Απρίλιο ήταν μόλις 24%.
Η Γερμανία άλλαξε τη μεταναστευτική της πολιτική
-Δέκα χρόνια μετά τη «Willkommenskultur» της Ανγκελα Μέρκελ, η Γερμανία αποφάσισε ότι στο εξής θα πληρώνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να φύγουν από τη χώρα. Το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μελετά την αύξηση του bonus εθελοντικής επιστροφής για τους Σύριους πρόσφυγες, από τα σημερινά περίπου 1.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ. Οκταπλασιάζει το κίνητρο εγκατάλειψης της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, περισσότεροι από 951.000 Σύριοι κατοικούν στη Γερμανία. Από αυτούς περίπου 500.000, διαθέτουν μόνο προσωρινό τίτλο διαμονής. Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης Ρομάν Πόζεκ υποστηρίζει ότι «ενισχύσεις στην τάξη των τεσσάρων ή ακόμα και των χαμηλών πενταψήφιων ποσών ανά άτομο αποτελούν συχνά κέρδος για το κράτος, αν συγκριθούν με το μακροπρόθεσμο κόστος κοινωνικών παροχών». Αν το πρόγραμμα εφαρμοστεί στους 500.000 με προσωρινή προστασία και ανταποκριθεί έστω το 20% δηλαδή 100.000 άτομα, το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ. Το ποσό είναι μεγάλο, αλλά μάλλον μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος δεκαετίας σε παροχές, στέγαση και εκπαίδευση. Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι το 80% των Σύριων της Γερμανίας πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους εντός 3 ετών. Είναι ένας στόχος που η εθελοντική οδός με ενισχυμένα κίνητρα θα βοηθούσε να επιτευχθεί χωρίς τις νομικές πολυπλοκότητες των αναγκαστικών απελάσεων. Μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Το 2025, μόλις 3.678 Σύριοι επέστρεψαν εθελοντικά στη χώρα τους, φεύγοντας από τη Γερμανία. Το 75% από αυτούς επέστρεψαν, δεν χρησιμοποίησαν το κρατικό κίνητρο πρόγραμμα. Δηλαδή, όσοι θέλουν να φύγουν, φεύγουν ούτως ή άλλως. Η μεγάλη πρόκληση είναι αυτοί που έχουν κτίσει τη ζωή τους στη Γερμανία και γι’ αυτούς κανένα ποσό δεν είναι επαρκές.
Πηγή: newmoney.gr
