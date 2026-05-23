Τουρκία: Στα άκρα η πολιτική κρίση – «Ισορροπίες τρόμου» για μετοχές, ομόλογα και λίρα
Πολύωρος πανικός στις τουρκικές αγορές που «έσβησε» με κρατική στήριξη πολλών δισ. δολαρίων - Προειδοποιούν για εκροές κεφαλαίων οι αναλυτές - Πολιτική κρίση μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
Εσωκομματικές αναταράξεις, πολυπληθείς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία στους δρόμους, συνθέτουν την εικόνα του ταραγμένου πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες, μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του CHP. Το ίδιο το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο έκπτωτος και φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και ο Δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, έκαναν λόγο για «πολιτικό πραξικόπημα» και «παρέμβαση στη δημοκρατία» και η συνέχεια δίνεται με προσφυγές στα δικαστήρια της χώρας. Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες και τις αγορές, που πέρασαν πολύωρες αναταραχές, με ασφυκτικές πιέσεις σε μετοχές, λίρα και ομόλογα, προτού επέλθει ανακούφιση την Παρασκευή με κρατική στήριξη.
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης, μετά το πρώτο σοκ που έφερε η δικαστική απόφαση, ο BIST 100 (Borsa Istanbul), έκλεισε με βουτιά 6,1%, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί μηχανισμός προσωρινής διακοπής συναλλαγών (circuit breaker) σε ολόκληρη την αγορά.
