Το ελληνικό μπουτίκ ξενοδοχείο που λατρεύεται από τα διεθνή media
Υπάρχουν λόγοι που το ξενοδοχείο The Rooster της Αντιπάρου θεωρείται απολύτως μοναδικό και ο βασικός όπως φαίνεται είναι ότι σε κάνει να ξεχάσεις το χρόνο
Υπάρχει μια στιγμή, λίγα λεπτά αφού φτάσεις για πρώτη φορά στο The Rooster, που αντιλαμβάνεσαι ότι κοιτάς γύρω σου χωρίς να βλέπεις κτίρια. Οι κατοικίες είναι εκεί, με δεκαεπτά ανεξάρτητα σπίτια διάσπαρτα σε τριάντα στρέμματα, αλλά έχουν κρυφτεί τόσο καλά στο ηλιοκαμένο τοπίο, ώστε το τελευταίο πράγμα που παρατηρείς είναι η αρχιτεκτονική. Πρώτα βλέπεις τον κόλπο να απλώνεται μπροστά σου. Μετά ακούς τον αέρα στα ξερά χόρτα. Κι έπειτα, σιγά-σιγά, εμφανίζονται τα κτίρια, σαν να μην ήθελαν κι αυτά να σε ενοχλήσουν.
Η τέχνη της αόρατης παρουσίας
Αυτή η αρχιτεκτονική διακριτικότητα δεν είναι τυχαία. Είναι η βασική αρχή που διέπει το όραμα της Αθανασίας Κομνηνού, της γυναίκας που αποφάσισε να μετατρέψει ένα παιδικό καλοκαίρι στην Αντίπαρο σε ένα εγχείρημα ζωής. Η κυρία Κομνηνού, με φόντο σπουδές εσωτερικής διακόσμησης στο Λονδίνο και οικογενειακές ρίζες στη ναυτιλία, είχε κατά νου κάτι που αντιστέκεται στη λογική της αγοράς: ένα κατάλυμα που αρνείται να εντυπωσιάσει. Η ιδέα αποκρυσταλλώθηκε μετά από ένα ταξίδι στο θέρετρο ευεξίας Chiva-Som, στην Ταϊλάνδη. Τότε είναι που επέστρεψε γνωρίζοντας ακριβώς τι δεν ήθελε να χτίσει.
