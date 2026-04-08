Εκρηκτικό ράλι στο Χρηματιστήριο με «καύσιμο» την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
«Πάρτι» ανόδου στη Λεωφόρο Αθηνών με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες - Η Allwyn διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην ειδική διανομή €0,8 ανά μετοχή - Στο ταμπλό οι 375 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank
Η ξαφνική στροφή προς τη διπλωματία και η ανακοίνωση εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλάζουν άρδην το σκηνικό στις αγορές, δίνοντας το έναυσμα για μια ισχυρή ανοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός από την Τεχεράνη και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ απομακρύνουν το φάσμα μιας γενικευμένης ενεργειακής κρίσης, προκαλώντας κύμα ανακούφισης στους επενδυτές.
Η αποκλιμάκωση της έντασης αποτυπώνεται ήδη με εντυπωσιακό τρόπο στις διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν «ελεύθερη πτώση» της τάξης του 15%, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική υποχώρηση, αποσυμπιέζοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποκλιμακώνονται, περιορίζοντας τη μεταβλητότητα.
Η αγορά εισέρχεται σε φάση «risk-on», με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ασφαλή καταφύγια και να στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Για τη Λεωφόρο Αθηνών, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως καταλύτης, καθώς η μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου πυροδοτεί μια έντονη συνεδρίαση με σημαντικά κέρδη, αποκαθιστώντας το επενδυτικό μομέντουμ που είχε διαταραχθεί από τις πολεμικές ιαχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Μ. Τετάρτης (8/4), ο Γενικός Δείκτης καταγράφει «άλμα» +5,48% και διαπραγματεύεται στις 2.262,30 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.146,62 (χαμηλό ημέρας) και των 2.276,16 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Πάρτι» ανόδου για τις τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να «σκαρφαλώνει» κατά +8%. Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι ο τζίρος έχει ήδη υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ.
