Η πικρή αλήθεια για τα Data Centers

Το καθησυχαστικό αφήγημα που ένωσε συνειδήσεις ήταν μια πλάνη. Τα data που καταναλώνουμε -το αόρατο cloud- δεν είναι στον ουρανό. Είναι στο έδαφος. Επτά μέρες την εβδομάδα, όλο τον χρόνο, τα Data Centers λειτουργούν ως κόμβοι επικοινωνίας του κόσμου μας. Είναι φιλικά στον πλανήτη; Καθόλου.



Η Παγκόσμια Πρωτεύουσα των Data Centers

Το Ashburn είναι μια περιφερειακή πόλη πενήντα χιλιόμετρα έξω από την Washington D.C. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 εκεί φιλοξενούνται οι μεγαλύτεροι κόμβοι επικοινωνίας στον πλανήτη. Αν την ονομάζαμε «πρωτεύουσα του ίντερνετ» δεν θα ήταν υπερβολή. Τα data centers που λειτουργούν στο Ashburn διαχειρίζονται τεράστιο όγκο της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Πλέον, η περιοχή καταναλώνει ενέργεια σε κλίμακα που ακουμπά τις ανάγκες μιας μικρής χώρας, όπως η Κύπρος. Ναι, αυτή η τοποθεσία ενσαρκώνει το πιο χειροπιαστό παράδειγμα του πώς χτίζεται η ψηφιακή οικονομία. Σε μας φτάνει ως πληροφορία σε οθόνη.



