Πόροι 1 δισ. ευρώ ετησίως για υποδομές στην ηπειρωτική Ελλάδα – Προβολή του ορεινού τουρισμού
Στόχευση και για τον ορεινό τουρισμό - Νέο πρόγραμμα προβολής με κεντρικό μήνυμα «Ορεινή Ελλάδα: Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο»
Το βλέμμα στην ηπειρωτική Ελλάδα με πόρους κοντά στο 1 δισ. ευρώ κατ’ έτος για υποδομές σε όλα τα επίπεδα και, παράλληλα, μία καμπάνια για πιο στοχευμένη προβολή του ορεινού τουρισμού με στόχο την επιμήκυνση της σεζόν χωρικά και χρονικά στη διάρκεια των λεγόμενων «πλάγιων» μηνών.
Οι ανακοινώσεις έγιναν χθες στο πλαίσιο της παρουσίασης από το υπουργείο Τουρισμού του νέου προγράμματος για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού όπου το “παρών”, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.
Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε για το νέο πρόγραμμα προβολής με κεντρικό μήνυμα «Ορεινή Ελλάδα: Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο» ότι «φιλοδοξούμε να γίνει η αφετηρία ώστε να γίνει γνωστή μια άλλη πλευρά της Ελλάδας. Το 80% της συνολικής γεωγραφικής έκτασης είναι η ηπειρωτική χώρα, την οποία θέλουμε να αναδειχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και μιας πολιτικής για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη με στόχο για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο σε όλες τις Περιφέρειες».
