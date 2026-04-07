Άνοιξε η στρόφιγγα των τραπεζών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι ελληνικές μικρομεσαίες βρήκαν ευκολότερα τραπεζική χρηματοδότηση το 2025, με αυξημένη ζήτηση και βελτιωμένες εγκρίσεις, αλλά υψηλές χρεώσεις, ενώ στην ευρωζώνη η πιστωτική εικόνα παρέμεινε πιο ασθενής
Ανάσα φαίνεται πως πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025, καθώς οι στρόφιγγες των τραπεζικών δανείων άνοιξαν περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό καταγράφει η έρευνα SAFE που διεξάγει η ΕΚΤ ανά τρίμηνο και συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα.
Οι Ελληνες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι βρίσκουν πιο εύκολα χρηματοδότηση, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή τόσο στη μεγαλύτερη προθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια όσο και στη βελτιωμένη εικόνα της φερεγγυότητάς τους. Το οικονομικό περιβάλλον, αν και δεν έδωσε ώθηση, δεν στάθηκε εμπόδιο, παραμένοντας ουδέτερο.
Παρ’ όλα αυτά οι χρεώσεις – προμήθειες των τραπεζών είναι υψηλές.
Την ίδια στιγμή, η εικόνα στη ζώνη του ευρώ είναι σαφώς πιο «παγωμένη». Εκεί, οι επιχειρήσεις βλέπουν τη διαθεσιμότητα δανείων να υποχωρεί, καθώς οι τράπεζες εμφανίζονται πιο διστακτικές και οι συνθήκες αξιολόγησης γίνονται αυστηρότερες. Παράλληλα, το οικονομικό κλίμα λειτουργεί ανασταλτικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
