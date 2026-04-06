Η νέα εποχή στις επιχειρήσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη και τον άνθρωπο στο επίκεντρο
Η επόμενη φάση του επιχειρείν δεν κρίνεται μόνο από το ποια εταιρεία θα υιοθετήσει περισσότερα AI εργαλεία, αλλά από το ποια θα οργανώσει καλύτερα τη γνώση, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους της
Sponsored Content
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη περάσει από τη φάση της περιέργειας στη φάση της επιχειρησιακής εφαρμογής. Οι αριθμοί το δείχνουν καθαρά. Η McKinsey & Company καταγράφει ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις επενδύουν στην AI, ενώ μόλις το 1% θεωρεί ότι έχει φτάσει σε πραγματική ωριμότητα, δηλαδή σε σημείο όπου η AI είναι πλήρως ενσωματωμένη στα workflows και φέρνει ουσιαστικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα.
Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται. Το World Economic Forum δείχνει ότι οι δεξιότητες που ανεβαίνουν ταχύτερα σε σημασία δεν είναι μόνο οι τεχνολογικές, όπως η AI και τα data, αλλά και οι ανθρώπινες: resilience, flexibility, agility, δημιουργική σκέψη και διαρκής μάθηση. Παράλληλα, η Microsoft, στο Work Trend Index, περιγράφει την άνοδο των λεγόμενων “Frontier Firms”, οργανισμών που χρησιμοποιούν την AI για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να δώσουν περισσότερο χώρο σε ουσιαστική εργασία και να αναδιαμορφώσουν συνολικά το μοντέλο λειτουργίας τους.
Αυτή είναι και η πιο ουσιαστική διάσταση της νέας εποχής: η τεχνητή νοημοσύνη δεν προσθέτει απλώς ένα ακόμη productivity layer. Επηρεάζει τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης σε βάθος. Και σε αυτό το νέο μοντέλο, ο άνθρωπος διατηρεί κεντρικό ρόλο, με περισσότερη ευθύνη, μεγαλύτερο context και πιο στρατηγική συμβολή.
Από το digital στο business transformation
Για χρόνια, πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν το digital ως κάτι που αφορά κυρίως το marketing, την επικοινωνία ή την online παρουσία τους. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή δεν αρκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μια πολύ βαθύτερη αλλαγή: το digital γίνεται business transformation.
Η πληροφορία δεν μένει πια κλειδωμένη σε διαφορετικά συστήματα. Οι ομάδες δεν λειτουργούν απομονωμένα. Η γνώση, οι διαδικασίες, τα δεδομένα, η εξυπηρέτηση πελάτη, η εμπορική λειτουργία και η λήψη αποφάσεων αρχίζουν να συνδέονται μέσω νέων AI layers που μειώνουν τον θόρυβο και αυξάνουν την ταχύτητα και την ποιότητα της εκτέλεσης.
